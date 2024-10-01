如何做局部伤口浸润麻醉

手套（无需无菌手套）

根据需要配备额外的个人防护设备（例如面罩、安全眼镜或面罩、帽子和防护服）

消毒液（如洗必泰，聚维酮碘、乙醇）

用于注射麻醉剂的注射器（例如，1 至 10 毫升）和针头（例如，25 或 27 号）

可注射局部麻醉剂*（例如，1% 利多卡因† 加或不加肾上腺素‡ 1:100,000，25 号针头）

局部麻醉§（例如，LET 溶液：4% 升 艾多卡因，0.1% 电子 肾上腺素，0.5% 吨 依曲卡因）加棉球或牙签；可选，常用于儿童

组织钳（例如 Adson 钳）、组织钩根据需要暴露伤口的两侧

#11 用于组织破坏和清创术的手术刀刀片（如果需要）

* 局部麻醉药讨论于 局部麻醉治疗裂伤。

†局部麻醉药的最大剂量：不含肾上腺素的利多卡因5 mg/kg； 利多卡因与肾上腺素，7 mg/kg； 布比卡因，1.5 mg/kg。注意：1％的溶液（任何物质）表示10 mg/mL（1g/100 mL）。

‡ 肾上腺素会引起血管收缩，从而增强止血并延长麻醉效果。 心脏病患者应仅接受限量肾上腺素（含1：100,000肾上腺素的溶液最多3.5 mL）； 或者，使用不含肾上腺素的局部麻醉药。考虑避免在患有外周血管疾病的患者的四肢远端使用肾上腺素。

§ LET 外用溶液的最大剂量为 3 mL。当 LET 和利多卡因浸润剂一起使用时，利多卡因的总剂量不得超过 5 mg/kg。