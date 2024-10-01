如何做局部伤口浸润麻醉

在清洁、修复和闭合之前，可以将局部麻醉剂直接注射到开放性皮肤伤口的暴露皮下组织中。
局部伤口浸润（浸润麻醉）通常进行，并且通常被认为在程序上比神经阻滞（区域麻醉）更简单。
（参见 撕裂伤治疗的局部麻醉及如何清洗、清创和包扎伤口。）
局部伤口过滤的适应症
撕裂伤或其他手术治疗的皮肤损伤
异物取出
切开或引流
局部伤口过滤的禁忌症
绝对禁忌证
对麻醉剂或输送载体过敏的病史
相对禁忌证
大伤口（局部浸润可能需要有毒性剂量的麻醉剂）*
需要精确解剖对齐的伤口（例如，唇红边缘撕裂伤），由浸润引起的伤口边缘变形是有问题的*
* 神经阻滞和 程序镇静和镇痛 应根据需要使用。
局部伤口滤过并发症
对麻醉剂的不良反应 （例如，对麻醉剂 [罕见] 或对羟基苯甲酸甲酯 [防腐剂] 的过敏反应）; 见 撕裂伤治疗的局部麻醉)
麻醉药过量引起的毒性（如癫痫发作，心律失常）或肾上腺素引起的拟交感神经作用
麻醉剂/肾上腺素的血管内注射
血肿
针头穿过受感染区域会传播感染
局部伤口过滤设备
手套（无需无菌手套）
根据需要配备额外的个人防护设备（例如面罩、安全眼镜或面罩、帽子和防护服）
消毒液（如洗必泰，聚维酮碘、乙醇）
用于注射麻醉剂的注射器（例如，1 至 10 毫升）和针头（例如，25 或 27 号）
可注射局部麻醉剂*（例如，1% 利多卡因† 加或不加肾上腺素‡ 1:100,000，25 号针头）
局部麻醉§（例如，LET 溶液：4% 升艾多卡因，0.1% 电子肾上腺素，0.5% 吨依曲卡因）加棉球或牙签；可选，常用于儿童
组织钳（例如 Adson 钳）、组织钩根据需要暴露伤口的两侧
#11 用于组织破坏和清创术的手术刀刀片（如果需要）
* 局部麻醉药讨论于 局部麻醉治疗裂伤。
†局部麻醉药的最大剂量：不含肾上腺素的利多卡因5 mg/kg； 利多卡因与肾上腺素，7 mg/kg； 布比卡因，1.5 mg/kg。注意：1％的溶液（任何物质）表示10 mg/mL（1g/100 mL）。
‡ 肾上腺素会引起血管收缩，从而增强止血并延长麻醉效果。 心脏病患者应仅接受限量肾上腺素（含1：100,000肾上腺素的溶液最多3.5 mL）； 或者，使用不含肾上腺素的局部麻醉药。考虑避免在患有外周血管疾病的患者的四肢远端使用肾上腺素。
§ LET 外用溶液的最大剂量为 3 mL。当 LET 和利多卡因浸润剂一起使用时，利多卡因的总剂量不得超过 5 mg/kg。
局部伤口过滤的其他注意事项
在进行麻醉浸润前，在伤口远端记录任何先前存在的神经缺损。
对于无法配合的患者，停止麻醉浸润程序并考虑 程序性镇静 。
局部伤口过滤的相关解剖学
皮内注射麻醉剂是痛苦的。皮下（皮下）注射以减少局部伤口浸润过程中的疼痛。
局部伤口过滤的定位
将患者置于舒适的位置，使伤口暴露且光线充足。
局部伤口过滤的分步描述
对伤口远端的结构进行神经血管检查。
戴上手套并使用其他适当的个人防护设备。
从伤口边缘向外清洁皮肤，用消毒液做几个向外扩大的圆圈。不要将清洁剂直接引入伤口，因为许多清洁剂对组织有毒并可能干扰伤口愈合。
局部麻醉（可选，适用于儿童和焦虑的成人）
将棉质牙签（或棉球）浸泡在几毫升的局部溶液中，并将其放置在伤口内 30 分钟。
如果麻醉不完全，通过部分麻醉的伤口边缘进行补充局部浸润麻醉（通常只会导致轻微的疼痛）。
浸润麻醉
将局麻药注射器与皮肤呈浅角度。
将针头直接插入伤口边缘暴露的皮下层（即，不要经皮插入针头）并将针头推进到接口处。
抽吸以排除血管内放置，然后在撤回针头的同时缓慢注入麻醉剂。
将已经注射的针头重定向到未麻醉的皮肤中，以最大限度地利用单次针刺麻醉的区域。继续麻醉，覆盖整个伤口周长。
对于严重污染或感染的伤口，考虑通过伤口周围完整、未感染（或以其他方式消毒）的皮肤（术野区）注射代替 经皮。
等待几分钟让麻醉剂生效。您可以用指尖轻轻按摩上面的皮肤，以促进麻醉剂在组织中的扩散。
局部伤口过滤的技巧和窍门
直接注射到干净的伤口边缘，而不是通过相邻的完整皮肤。它不那么痛苦并且不会增加伤口感染的风险。
沿着伤口的长轴放置针头，只需注射一次（或最少注射次数）即可麻醉伤口的每一侧。
建议麻醉伤口 前 清洁和冲洗，因为这些程序可能会非常痛苦。
考虑使用局部麻醉剂，特别是面部和头皮的伤口以及用局部皮肤粘合剂封闭的伤口。
通过缓慢注射（例如，30 - 60秒），将麻醉溶液加热至体温，并用碳酸氢钠缓冲麻醉来减少注射的痛苦。