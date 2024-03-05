短腿石膏从跖骨关节延伸到腓骨头，用于固定足部和踝部。
短腿铸件通常不够坚固以承受重量，除非它们的制造结合了步行铸件脚跟和额外的铸件材料以提供强度和分配负载。
适应证
某些足部骨折
某些脚踝骨折
禁忌证
局部肿胀明显
需要手术治疗并应使用夹板暂时固定的骨折
并发症
热损伤（由石膏或玻璃纤维硬化的放热反应引起）
压疮、神经传导阻滞和/或缺血性损伤（因压力过大引起）
筋膜间隔综合征 （有时部分是由于圆周包裹过紧造成的）
设备
斯托克尼特
滚垫
石膏或玻璃纤维浇铸材料*，10 厘米（4 英寸）宽
强力剪刀和/或剪切机
温水和水桶或其他容器
非无菌手套
* 两种材料同样有效。 选择取决于可用性和用户偏好。 材料的长度和宽度取决于被固定的身体部位。
体位
患者的位置应使操作者能够适当接触受影响的腿。
患者舒适地坐在治疗台上，腿悬空。
脚踝应固定在 90° 的中间位置。
逐步描述操作步骤
使用弹力袜覆盖铸造材料预期范围的近端和远端区域（例如，约 5 至 10 厘米）。完成后，石膏应覆盖从跖骨头近端到腓骨头远端的区域。
放置几层填充（通常为 4层）。
将衬垫从远端到近端沿圆周包裹在将要施加石膏的区域上。用填充宽度的一半重叠底层。
将衬垫牢牢贴在皮肤上，不要留有缝隙，但不要太紧，以免影响血液循环。
根据需要平滑填充物，以避免突起和肿块。撕掉起皱区域的一些填充物以平滑填充物。
考虑在骨突出处添加填充物。
将铸型材料浸入温水中。
从铸型材料中轻轻挤出（不要拧出）多余的水。(不要拧干石膏。)
将铸型材料从跖骨关节沿圆周涂抹到腓骨头的远侧，与下面的层重叠铸型材料宽度的一半。
平滑浇注材料以填充石膏中的空隙，将各层粘合在一起，并符合腿部轮廓。使用您的手掌而不是指尖来防止凹痕的形成，这会使患者容易患压疮。
放置 8 到 10 层石膏（通常）以确保充分固定。每层重叠一半的宽度；这需要 2 到 3 次圆周xing通过。
对于玻璃纤维，2 到 4 层通常就足够了。（按照产品特定的应用说明进行操作。）
在添加最后一层铸型材料之前，将弹力袜折回。将石膏外缘的额外的弹力棉布和棉垫回滚，以覆盖夹板材料的毛边并形成光滑的边缘；将弹力袜固定在铸型材料下。
检查远端神经血管状态（例如，毛细血管再充盈、远端感觉）和运动功能。
将脚踝保持在 90° 的中立位置，直到铸型材料充分硬化，通常需要 10 到 15 分钟。
缝合后治疗
建议患者保持石膏干燥。
安排或推荐适当的后续行动。
指导患者在随访中看到之前不要负重。
提供拐杖，说明 拐杖的使用方法。
告诉患者不要切割石膏或在皮肤和石膏之间插入任何物体。
嘱咐患者注意疼痛加剧、麻痹/麻木和/或手指颜色改变等并发症。
如果患者在家口服药物无法控制疼痛或石膏远端出现麻痹/麻木和/或颜色改变，则指导患者寻求进一步护理治疗。
警示和常见错误
在肿胀的腿/脚上打石膏可能会导致 间隔室综合征。
使用棉垫太紧可能会导致间隔室综合症。
如果出院后出现麻木、刺痛或紧绷感，应指导患者立即就医。
技巧和窍门
让患者俯卧，膝盖弯曲 90°，重力可以帮助脚踝下降到 90° 弯曲。