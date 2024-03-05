使用弹力袜覆盖铸造材料预期范围的近端和远端区域（例如，约 5 至 10 厘米）。完成后，石膏应覆盖从跖骨头近端到腓骨头远端的区域。

放置几层填充（通常为 4层）。

将衬垫从远端到近端沿圆周包裹在将要施加石膏的区域上。用填充宽度的一半重叠底层。

将衬垫牢牢贴在皮肤上，不要留有缝隙，但不要太紧，以免影响血液循环。

根据需要平滑填充物，以避免突起和肿块。撕掉起皱区域的一些填充物以平滑填充物。

考虑在骨突出处添加填充物。

将铸型材料浸入温水中。

从铸型材料中轻轻挤出（不要拧出）多余的水。(不要拧干石膏。)

将铸型材料从跖骨关节沿圆周涂抹到腓骨头的远侧，与下面的层重叠铸型材料宽度的一半。

平滑浇注材料以填充石膏中的空隙，将各层粘合在一起，并符合腿部轮廓。使用您的手掌而不是指尖来防止凹痕的形成，这会使患者容易患压疮。

放置 8 到 10 层石膏（通常）以确保充分固定。每层重叠一半的宽度；这需要 2 到 3 次圆周xing通过。

对于玻璃纤维，2 到 4 层通常就足够了。（按照产品特定的应用说明进行操作。）

在添加最后一层铸型材料之前，将弹力袜折回。将石膏外缘的额外的弹力棉布和棉垫回滚，以覆盖夹板材料的毛边并形成光滑的边缘；将弹力袜固定在铸型材料下。

检查远端神经血管状态（例如，毛细血管再充盈、远端感觉）和运动功能。