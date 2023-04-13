如何使用细绳方法移除戒指

嵌在手指上的戒指有时可以用绳子取下。
使用细绳取环的说明
当戒指不会从手指上滑落时出现水肿或预期水肿
使用细绳取环的禁忌
绝对禁忌证
无
相对禁忌证
手指的撕裂伤和骨折
指环远端的手指畸形或关节病
使用细绳取环的并发症
下层组织撕裂
指神经损伤
使用细绳取环的设备
非无菌手套
肥皂或水溶性润滑剂
温和的消毒清洁剂（例如，2% 氯己定）
止血钳
绳子、脐带jiao'bu或厚丝缝合线
局部麻醉剂（如1％利多卡因）
25 或 27 号针
10mL注射器
彭罗斯排水管或其他细的弹性绳（例如，非重复呼吸面罩的带子）
使用细绳取环的其他注意事项
首先，用水溶性润滑剂彻底润滑患者的手指，然后用牵引力做圆周运动，将戒指从手指上拧下。如果失败，请尝试将患者的手放在冰水中几分钟，然后再次使用肥皂或水溶性润滑剂。如果这些方法失败，请尝试 细绳方法或使用手动环切刀。
使用细绳取环的相关解剖
最大直径的部位（和移除障碍）通常是近端指间 (PIP) 关节。
使用细绳取环的定位
戒指在手指上的完美接触，让患者感到舒适
使用细绳取环的分步描述
首先，使用温和的消毒清洁剂（如氯己定）清洁周围的皮肤。
对手指进行近端指神经阻滞或掌骨阻滞，以提供足够的麻醉，而不会使指干组织膨胀。
为了减少水肿，首先将 Penrose引流管从指尖到手掌缠绕在手指上。将引流管包裹在原位几分钟以达到最大效果，然后将其取出。
或者，用一根细的弹力绳（例如非重复呼吸面罩的带子）代替彭罗斯引流管，将手指从远端指骨向掌指关节缠绕，然后将其一端滑到环下方的近端。放置几分钟，然后从近端到远端解开弹性绳索。
在戒指和手指之间穿过大约 2 英尺长的绳子、脐带胶布或厚丝缝合线。使用环下方的止血钳尖端抓住绳子并将其拉过。
开始缠绕：以顺时针方向将远端细绳紧紧缠绕在肿胀的手指上，从手掌开始一直到尖端，包括 PIP 关节和整个肿胀的手指。
将连续的包裹环彼此相邻缠绕，以防止任何肿胀的组织在股线之间膨胀。
包裹完成后，沿顺时针方向小心地松开藏在戒指下面的绳子的近端，将戒指套在手指被包裹线压迫的那部分上。PIP 关节是最难操作并引起最多疼痛的区域。
使用细绳取环的善后处理
用干净的布或纱布、肥皂和水或温和的抗菌伤口清洁剂（如氯己定）轻轻清洁任何手指撕裂伤。如果需要保护，请用纱布缝合或绷带。
使用细绳取环的警告和常见错误
有时，手指必须用Penrose引流管重新包裹，然后用绳子包裹和解开。
彭罗斯引流管或弹性绳索通常过于灵活，无法将环拔出。
此过程可能会导致擦伤或其他伤害。
使用细绳取环的提示和技巧
除非原因是急性损伤，否则提醒患者下次在手指水肿发展到足以引起疼痛或血管损害之前取下所有戒指。
尝试环形切割器 当肿胀过度或其他方法失败时。
更多信息
Kalkan A, Kose O, Tas M, Meric G: Review of techniques for the removal of trapped rings on fingers with a proposed new algorithm.Am J Emerg Med 31(11):1605–1611, 2013.doi: 10.1016/j.ajem.2013.06.009
Asher CM, Fleet M, Bystrzonowski N: Ring removal: An illustrated summary of the literature.Eur J Emerg Med 27(4):268–273, 2020.doi: 10.1097/MEJ.0000000000000658