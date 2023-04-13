如何使用细绳方法移除戒指

首先，使用温和的消毒清洁剂（如氯己定）清洁周围的皮肤。

对手指进行近端指神经阻滞或掌骨阻滞，以提供足够的麻醉，而不会使指干组织膨胀。

为了减少水肿，首先将 Penrose引流管从指尖到手掌缠绕在手指上。将引流管包裹在原位几分钟以达到最大效果，然后将其取出。

或者，用一根细的弹力绳（例如非重复呼吸面罩的带子）代替彭罗斯引流管，将手指从远端指骨向掌指关节缠绕，然后将其一端滑到环下方的近端。放置几分钟，然后从近端到远端解开弹性绳索。

在戒指和手指之间穿过大约 2 英尺长的绳子、脐带胶布或厚丝缝合线。使用环下方的止血钳尖端抓住绳子并将其拉过。

开始缠绕：以顺时针方向将远端细绳紧紧缠绕在肿胀的手指上，从手掌开始一直到尖端，包括 PIP 关节和整个肿胀的手指。

将连续的包裹环彼此相邻缠绕，以防止任何肿胀的组织在股线之间膨胀。