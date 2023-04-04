用聚维酮碘或氯己定溶液清洁该部位，包括突出的钩子。

确定鱼钩的位置。

确保进针点和皮肤表面之间没有神经血管结构或肌腱。

将局部麻醉剂注入该点上方和周围的区域。

用钳子或镊子夹住轴，将倒钩穿过麻醉皮肤的表面。

将剩余的无倒刺钩从皮肤中取出。

用肥皂和水或温和的抗菌伤口清洁剂（如氯己定）清洁该区域。包扎伤口。