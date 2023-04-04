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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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如何去除深鱼钩

作者：Matthew J. Streitz, MD, San Antonio Uniformed Services Health Education Consortium
已审核/已修订 4月 2023
看法 进行患者培训

鱼钩可能会嵌入皮肤的皮下或筋膜层深处。

深鱼钩是指已经刺入或越过鱼钩曲线的鱼钩——带刺的尖端平行或shen至指向皮肤表面，因此不能直接拉出。浅鱼钩 有不同的去除技术。

深鱼钩去除的适应症

  • 深深嵌入皮肤的鱼钩

眼球中的鱼钩应由专家管理。

深鱼钩去除的禁忌症

深部鱼钩摘除术的并发症

  • 感染

  • 慢性肉芽肿形成

深鱼钩去除的设备

  • 清洁液，如聚维酮碘或氯己定

  • 21G和25G穿刺针

  • 10mL注射器

  • 局部麻醉剂，如1％利多卡因

  • #11 手术刀

  • 强力镊子或钳子

  • 强力线切割器（例如，对角线切割器）

  • 小型、非无菌纸杯或塑料杯

  • 非无菌手套

深鱼钩去除的相关解剖

  • 极少数情况下，钩子会嵌入或靠近重要结构（例如，神经、血管、肌腱），在移除过程中必须考虑到这些结构。

深鱼钩去除的定位

  • 良好的照明、良好的鱼钩暴露以及在坚固表面上支撑受影响区域，增加患者舒适度

深鱼钩去除的分步说明

  • 用聚维酮碘或氯己定溶液清洁该部位，包括突出的钩子。

  • 确定鱼钩的位置。

  • 确保进针点和皮肤表面之间没有神经血管结构或肌腱。

  • 将局部麻醉剂注入该点上方和周围的区域。

  • 用钳子或镊子夹住轴，将倒钩穿过麻醉皮肤的表面。

  • 用杯子盖住尖端以在尖端飞出时抓住尖端，然后使用强力钢丝钳将尖端及其倒钩剪掉（1)。

  • 将剩余的无倒刺钩从皮肤中取出。

  • 用肥皂和水或温和的抗菌伤口清洁剂（如氯己定）清洁该区域。包扎伤口。

  • 含破伤风类毒素疫苗 （例如，Td、Tdap）取决于患者的疫苗接种史（见表常规伤口处理中的破伤风预防）。未完全免疫的患者还应接受 250 单位的破伤风免疫球蛋白 IM。

深鱼钩去除后的护理

  • 保持伤口清洁干燥，48 小时后去除敷料。

  • 对于足部伤口，抬高四肢并限制走动 1 至 2 天。

  • 再次评估疼痛加剧、发红、肿胀或其他感染迹象。

  • 除非患者免疫功能低下，否则不常规使用抗生素。

没有数据支持常规使用抗生素，除非用于免疫功能低下的患者。对青霉素、头孢菌素、克林霉素、甲氧苄啶/磺胺甲恶唑或四环素有禁忌症的患者，如果给药，使用第一代头孢菌素或耐青霉素酶的青霉素。

深鱼钩去除的警告和常见错误

  • 极少数情况下，钩子会嵌入重要结构内部或下方，这种推进方法可能会造成重大损坏；应该进行开放手术探查。

  • 与所有刺伤一样，感染风险很大。

  • 切割时未能盖住钩尖将使其高速飞出，从而有受伤的风险。

去除深鱼钩的提示和技巧

  • 鱼钩由非常坚固的钢制成；小剪线钳和绷带剪刀通常不足以切割它们。

  • 如果其他方法不成功，可能需要在钩子入口周围做一个椭圆形切口。

  • 在移除嵌入甲下组织的鱼钩之前，请采取指神经阻滞。在某些情况下，需要移除指甲或部分zhi'jia才能露出钩子。

参考文献

1.Ahmad Khan H, Kamal Y, Lone AU: Fish hook injury: Removal by "push through and cut off" technique: A case report and brief literature review.Trauma Mon 19(2):e17728, 2014.doi: 10.5812/traumamon.17728

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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