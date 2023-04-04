鱼钩可能会嵌入皮肤的皮下或筋膜层深处。
深鱼钩是指已经刺入或越过鱼钩曲线的鱼钩——带刺的尖端平行或shen至指向皮肤表面，因此不能直接拉出。浅鱼钩 有不同的去除技术。
深鱼钩去除的适应症
深深嵌入皮肤的鱼钩
眼球中的鱼钩应由专家管理。
深鱼钩去除的禁忌症
无
深部鱼钩摘除术的并发症
感染
慢性肉芽肿形成
深鱼钩去除的设备
清洁液，如聚维酮碘或氯己定
21G和25G穿刺针
10mL注射器
局部麻醉剂，如1％利多卡因
#11 手术刀
强力镊子或钳子
强力线切割器（例如，对角线切割器）
小型、非无菌纸杯或塑料杯
非无菌手套
深鱼钩去除的相关解剖
极少数情况下，钩子会嵌入或靠近重要结构（例如，神经、血管、肌腱），在移除过程中必须考虑到这些结构。
深鱼钩去除的定位
良好的照明、良好的鱼钩暴露以及在坚固表面上支撑受影响区域，增加患者舒适度
深鱼钩去除的分步说明
用聚维酮碘或氯己定溶液清洁该部位，包括突出的钩子。
确定鱼钩的位置。
确保进针点和皮肤表面之间没有神经血管结构或肌腱。
将局部麻醉剂注入该点上方和周围的区域。
用钳子或镊子夹住轴，将倒钩穿过麻醉皮肤的表面。
用杯子盖住尖端以在尖端飞出时抓住尖端，然后使用强力钢丝钳将尖端及其倒钩剪掉（1)。
将剩余的无倒刺钩从皮肤中取出。
用肥皂和水或温和的抗菌伤口清洁剂（如氯己定）清洁该区域。包扎伤口。
给 含破伤风类毒素疫苗 （例如，Td、Tdap）取决于患者的疫苗接种史（见表常规伤口处理中的破伤风预防）。未完全免疫的患者还应接受 250 单位的破伤风免疫球蛋白 IM。
深鱼钩去除后的护理
保持伤口清洁干燥，48 小时后去除敷料。
对于足部伤口，抬高四肢并限制走动 1 至 2 天。
再次评估疼痛加剧、发红、肿胀或其他感染迹象。
除非患者免疫功能低下，否则不常规使用抗生素。
没有数据支持常规使用抗生素，除非用于免疫功能低下的患者。对青霉素、头孢菌素、克林霉素、甲氧苄啶/磺胺甲恶唑或四环素有禁忌症的患者，如果给药，使用第一代头孢菌素或耐青霉素酶的青霉素。
深鱼钩去除的警告和常见错误
极少数情况下，钩子会嵌入重要结构内部或下方，这种推进方法可能会造成重大损坏；应该进行开放手术探查。
与所有刺伤一样，感染风险很大。
切割时未能盖住钩尖将使其高速飞出，从而有受伤的风险。
去除深鱼钩的提示和技巧
鱼钩由非常坚固的钢制成；小剪线钳和绷带剪刀通常不足以切割它们。
如果其他方法不成功，可能需要在钩子入口周围做一个椭圆形切口。
在移除嵌入甲下组织的鱼钩之前，请采取指神经阻滞。在某些情况下，需要移除指甲或部分zhi'jia才能露出钩子。
参考文献
1.Ahmad Khan H, Kamal Y, Lone AU: Fish hook injury: Removal by "push through and cut off" technique: A case report and brief literature review.Trauma Mon 19(2):e17728, 2014.doi: 10.5812/traumamon.17728