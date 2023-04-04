通过直接牵引去除浅鱼钩，有几种方法。有些方法使用简单的直拉。其他人用空心针或手术刀刀片覆盖钩子的倒钩，这样它就不会卡在组织上并阻碍移除。对于每种方法

用聚维酮碘或氯己定溶液清洁该部位，包括突出的钩子。

确定钩子倒钩的位置，即在钩子曲线的内侧。

将局部麻醉剂注入挂钩入口周围的区域。

针套法 将一根短斜面的 18 号针平行于旋梭轴穿过旋梭入口，直到针斜面覆盖倒钩的切割边缘。然后在倒钩被覆盖的情况下撤回钩子（见图 鱼钩去除：针套法）。

或者：插入 #11 手术刀刀片的尖端以覆盖倒钩并释放与倒钩接合的皮下组织。 鱼钩去除：针套法