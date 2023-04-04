skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

如何去除浅表鱼钩

作者：Matthew J. Streitz, MD, San Antonio Uniformed Services Health Education Consortium
已审核/已修订 4月 2023
看法 进行患者培训

鱼钩可能会嵌入皮肤的皮下层。

浅鱼钩是直接进入并且没有穿透到钩子的曲线——带刺的尖端远离皮肤表面。深鱼钩 有不同的去除技术。

浅鱼钩去除的适应症

  • 嵌入皮肤表面的鱼钩

眼球中的鱼钩应由专科医生处理。

浅鱼钩去除的禁忌症

浅鱼钩摘除术的并发症

  • 感染

  • 慢性肉芽肿形成

浅鱼钩摘除术设备

  • 清洁液，如聚维酮碘或氯己定

  • 21G和25G穿刺针

  • 10mL注射器

  • 局部麻醉剂，如1％利多卡因

  • 钳子、18 号针头或 30 至 40 厘米的粗线（例如缝合材料），具体取决于移除方法

  • 有时是#11 手术刀

  • 非无菌手套

浅鱼钩去除的相关解剖

  • 极少数情况下，钩子会嵌入或靠近重要结构（例如，神经、血管、肌腱），在移除过程中必须考虑到这些结构。

浅鱼钩去除的定位-

  • 良好的照明、良好的鱼钩暴露以及在坚固表面上支撑受影响区域，提高患者舒适度

浅鱼钩去除的分步说明

通过直接牵引去除浅鱼钩，有几种方法。有些方法使用简单的直拉。其他人用空心针或手术刀刀片覆盖钩子的倒钩，这样它就不会卡在组织上并阻碍移除。对于每种方法

  • 用聚维酮碘或氯己定溶液清洁该部位，包括突出的钩子。

  • 确定钩子倒钩的位置，即在钩子曲线的内侧。

  • 将局部麻醉剂注入挂钩入口周围的区域。

简单的直拉（串线法）

  • 用钳子夹住靠近皮肤的钩子，或者在钩子的曲线周围穿过一条环状的绳子、钓鱼线或粗缝线，然后将末端在你的惯用手上chan绕几次。

  • 用非惯用手的拇指和中指抓住钩子，然后用食指将钩子压入皮肤几毫米，从组织上松开倒钩。

  • 一旦倒钩脱离，用钳子或绳子猛地拉出钩子。用字符串方法（见图 鱼钩去除：String方法)，保护自己和旁观者免受经常快速飞出的钩子。

鱼钩去除：串线法

1：在钩子的曲线周围穿过环状线、钓鱼线或粗缝线，并将末端缠绕在您的惯用手上。2：用非惯用手的拇指和中指抓住钩子，用食指将钩子压入皮肤几毫米，从组织上松开倒钩。3：一旦倒钩脱离，用绳子用力将钩子拉出。保护自己和旁观者免受经常快速飞出的钩子。

针套法

  • 将一根短斜面的 18 号针平行于旋梭轴穿过旋梭入口，直到针斜面覆盖倒钩的切割边缘。然后在倒钩被覆盖的情况下撤回钩子（见图 鱼钩去除：针套法）。

  • 或者：插入 #11 手术刀刀片的尖端以覆盖倒钩并释放与倒钩接合的皮下组织。

鱼钩去除：针套法

提供足够的局部麻醉，然后将一根短斜面 18 号针穿过与钩子轴平行的钩子入口，直到针头斜面覆盖倒钩的切割边缘（左）。然后在倒钩被覆盖的情况下撤回钩子（右）。

取下挂钩后

浅鱼钩摘除术的后续护理

  • 保持伤口清洁干燥，48 小时后去除敷料。

  • 对于足部伤口，抬高四肢并限制走动 1 至 2 天。

  • 返回评估疼痛加剧、发红、肿胀或其他感染迹象。

  • 除非患者免疫功能低下，否则不常规使用抗生素。

没有数据支持常规使用抗生素，除非可能用于免疫功能低下的患者。对青霉素和头孢菌素、克林霉素、甲氧苄啶/磺胺甲恶唑或四环素有禁忌症的患者，如果给药，使用第一代头孢菌素或耐青霉素酶的青霉素。

浅鱼钩去除的警告和常见错误

  • 与所有刺伤一样，感染风险很大。

浅鱼钩去除的提示和技巧

  • 拔出倒刺时，要缓慢而平稳地直接从皮肤取出而不要扭转。弯头钳最好，其外弯可紧贴皮肤，而手持端足够远，易于夹住蜱。

  • 在移除嵌入甲下组织的鱼钩之前，请采取指神经阻滞。在某些情况下，需要移除指甲或部分指甲才能露出钩子。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。