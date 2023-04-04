鱼钩可能会嵌入皮肤的皮下层。
浅鱼钩是直接进入并且没有穿透到钩子的曲线——带刺的尖端远离皮肤表面。深鱼钩 有不同的去除技术。
浅鱼钩去除的适应症
嵌入皮肤表面的鱼钩
眼球中的鱼钩应由专科医生处理。
浅鱼钩去除的禁忌症
无
浅鱼钩摘除术的并发症
感染
慢性肉芽肿形成
浅鱼钩摘除术设备
清洁液，如聚维酮碘或氯己定
21G和25G穿刺针
10mL注射器
局部麻醉剂，如1％利多卡因
钳子、18 号针头或 30 至 40 厘米的粗线（例如缝合材料），具体取决于移除方法
有时是#11 手术刀
非无菌手套
浅鱼钩去除的相关解剖
极少数情况下，钩子会嵌入或靠近重要结构（例如，神经、血管、肌腱），在移除过程中必须考虑到这些结构。
浅鱼钩去除的定位-
良好的照明、良好的鱼钩暴露以及在坚固表面上支撑受影响区域，提高患者舒适度
浅鱼钩去除的分步说明
通过直接牵引去除浅鱼钩，有几种方法。有些方法使用简单的直拉。其他人用空心针或手术刀刀片覆盖钩子的倒钩，这样它就不会卡在组织上并阻碍移除。对于每种方法
用聚维酮碘或氯己定溶液清洁该部位，包括突出的钩子。
确定钩子倒钩的位置，即在钩子曲线的内侧。
将局部麻醉剂注入挂钩入口周围的区域。
简单的直拉（串线法）
用钳子夹住靠近皮肤的钩子，或者在钩子的曲线周围穿过一条环状的绳子、钓鱼线或粗缝线，然后将末端在你的惯用手上chan绕几次。
用非惯用手的拇指和中指抓住钩子，然后用食指将钩子压入皮肤几毫米，从组织上松开倒钩。
一旦倒钩脱离，用钳子或绳子猛地拉出钩子。用字符串方法（见图 鱼钩去除：String方法)，保护自己和旁观者免受经常快速飞出的钩子。
鱼钩去除：串线法
1：在钩子的曲线周围穿过环状线、钓鱼线或粗缝线，并将末端缠绕在您的惯用手上。2：用非惯用手的拇指和中指抓住钩子，用食指将钩子压入皮肤几毫米，从组织上松开倒钩。3：一旦倒钩脱离，用绳子用力将钩子拉出。保护自己和旁观者免受经常快速飞出的钩子。
针套法
将一根短斜面的 18 号针平行于旋梭轴穿过旋梭入口，直到针斜面覆盖倒钩的切割边缘。然后在倒钩被覆盖的情况下撤回钩子（见图 鱼钩去除：针套法）。
或者：插入 #11 手术刀刀片的尖端以覆盖倒钩并释放与倒钩接合的皮下组织。
鱼钩去除：针套法
提供足够的局部麻醉，然后将一根短斜面 18 号针穿过与钩子轴平行的钩子入口，直到针头斜面覆盖倒钩的切割边缘（左）。然后在倒钩被覆盖的情况下撤回钩子（右）。
取下挂钩后
用肥皂和水或温和的抗菌伤口清洁剂（如氯己定）清洁该区域。包扎伤口。
给 含破伤风类毒素疫苗 （例如，Td、Tdap）取决于患者的疫苗接种史（见表常规伤口处理中的破伤风预防）。未完全免疫的患者还应接受 250 单位的破伤风免疫球蛋白 IM。
浅鱼钩摘除术的后续护理
保持伤口清洁干燥，48 小时后去除敷料。
对于足部伤口，抬高四肢并限制走动 1 至 2 天。
返回评估疼痛加剧、发红、肿胀或其他感染迹象。
除非患者免疫功能低下，否则不常规使用抗生素。
没有数据支持常规使用抗生素，除非可能用于免疫功能低下的患者。对青霉素和头孢菌素、克林霉素、甲氧苄啶/磺胺甲恶唑或四环素有禁忌症的患者，如果给药，使用第一代头孢菌素或耐青霉素酶的青霉素。
浅鱼钩去除的警告和常见错误
与所有刺伤一样，感染风险很大。
浅鱼钩去除的提示和技巧
拔出倒刺时，要缓慢而平稳地直接从皮肤取出而不要扭转。弯头钳最好，其外弯可紧贴皮肤，而手持端足够远，易于夹住蜱。
在移除嵌入甲下组织的鱼钩之前，请采取指神经阻滞。在某些情况下，需要移除指甲或部分指甲才能露出钩子。