如何复位外侧髌骨脱位

看法 进行患者培训
手动操作髌骨可复位外侧髌骨脱位。通常不需要镇痛。
髌骨外侧脱位复位的适应症
髌骨侧向脱位
髌骨脱位几乎都是侧位的。
髌骨外侧脱位复位的禁忌症
外侧髌骨脱位复位没有禁忌症。但是，如果伴有胫骨近端或股骨远端骨折（包括骨软骨骨折），则应在复位前咨询骨科医师。
髌骨外侧脱位复位的并发症
轻微复位时，极少有并发症发生。
髌骨外侧脱位复位的设备
护膝或夹板材料
拐杖
髌骨外侧脱位复位的其他注意事项
建议进行术前X线检查以识别并存的髌骨骨折，其他骨异常或异物。
髌骨通常会自然复位（如，在到达医院之前）或在膝盖偶然伸展时。
髌骨外侧脱位复位的定位
患者仰卧在担架上。
髌骨外侧脱位复位的分步描述
进行术前神经血管检查，包括胫骨后和足背搏动，毛细血管再充盈时间（通常<2秒）。
通常无需zhen'tong。有严重疼痛或焦虑的患者可以给予程序性镇静和镇痛（PSA）。
用一只手臂抱着受影响侧的小腿。
稍微弯曲髋部（放松股四头肌张力）。
轻轻伸展小腿。髌骨可自然复位。
如果髌骨没有复位，用另一只手在移位的髌骨外侧边缘轻轻用力，将髌骨向内侧推回到股骨髁之间的正常位置。
复位成功可能会伴有明显的“沉闷响声”。
髌骨外侧脱位复位的术后护理
通过膝盖轮廓恢复正常和疼痛减轻，可初步证实复位成功。
立即用膝盖固定器或夹板完全伸展固定膝关节。膝关节固定器应佩戴3周。
重复神经血管检查。
操作后进行X线检查以确认复位成功并确定是否同时存在骨折。
安排骨科随访。
髌骨脱位复位的警告和常见错误
评估之前，髌骨可能会自然复位。确保受伤不是真正的膝关节脱位。