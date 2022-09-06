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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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如何复位外侧髌骨脱位

作者：Matthew J. Streitz, MD, San Antonio Uniformed Services Health Education Consortium
已审核/已修订 9月 2022
看法 进行患者培训

手动操作髌骨可复位外侧髌骨脱位。通常不需要镇痛。

(参见脱位概述髌骨脱位。）

髌骨外侧脱位复位的适应症

  • 髌骨侧向脱位

髌骨脱位几乎都是侧位的。

髌骨外侧脱位复位的禁忌症

外侧髌骨脱位复位没有禁忌症。但是，如果伴有胫骨近端或股骨远端骨折（包括骨软骨骨折），则应在复位前咨询骨科医师。

髌骨外侧脱位复位的并发症

  • 轻微复位时，极少有并发症发生。

髌骨外侧脱位复位的设备

  • 护膝或夹板材料

  • 拐杖

髌骨外侧脱位复位的其他注意事项

  • 建议进行术前X线检查以识别并存的髌骨骨折，其他骨异常或异物。

  • 髌骨通常会自然复位（如，在到达医院之前）或在膝盖偶然伸展时。

髌骨外侧脱位复位的定位

  • 患者仰卧在担架上。

髌骨外侧脱位复位的分步描述

  • 进行术前神经血管检查，包括胫骨后和足背搏动，毛细血管再充盈时间（通常<2秒）。

  • 通常无需zhen'tong。有严重疼痛或焦虑的患者可以给予程序性镇静和镇痛（PSA）。

  • 用一只手臂抱着受影响侧的小腿。

  • 稍微弯曲髋部（放松股四头肌张力）。

  • 轻轻伸展小腿。髌骨可自然复位。

  • 如果髌骨没有复位，用另一只手在移位的髌骨外侧边缘轻轻用力，将髌骨向内侧推回到股骨髁之间的正常位置。

  • 复位成功可能会伴有明显的“沉闷响声”。

髌骨外侧脱位复位的术后护理

  • 通过膝盖轮廓恢复正常和疼痛减轻，可初步证实复位成功。

  • 立即用膝盖固定器或夹板完全伸展固定膝关节。膝关节固定器应佩戴3周。

  • 重复神经血管检查。

  • 操作后进行X线检查以确认复位成功并确定是否同时存在骨折。

  • 安排骨科随访。

髌骨脱位复位的警告和常见错误

  • 评估之前，髌骨可能会自然复位。确保受伤不是真正的膝关节脱位。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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