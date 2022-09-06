如何复位外侧髌骨脱位

进行术前神经血管检查，包括胫骨后和足背搏动，毛细血管再充盈时间（通常<2秒）。

通常无需zhen'tong。有严重疼痛或焦虑的患者可以给予程序性镇静和镇痛（PSA）。

用一只手臂抱着受影响侧的小腿。

稍微弯曲髋部（放松股四头肌张力）。

轻轻伸展小腿。髌骨可自然复位。

如果髌骨没有复位，用另一只手在移位的髌骨外侧边缘轻轻用力，将髌骨向内侧推回到股骨髁之间的正常位置。