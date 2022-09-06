如何复位髋关节后脱位

大多数髋关节脱位是后脱位。多种闭合复位技术均使用牵引-反牵引以及股骨的前后内外旋。程序性镇静和镇痛（PSA）是必需的，但可能是不够的。
髋关节脱位复位术的适应症
髋关节后脱位
诊断后应尽快复位。神经血管缺损需要立即复位。
开放性脱位需要手术，但是如果没有骨科医师，并且存在神经血管缺陷，应采用闭合复位技术作为临时过渡治疗。
髋关节后脱位通常是高能创伤事件（例如，机动车事故）的一部分，可能导致多重损害。评估和治疗心肺状况以及诊断危及生命的伤害是首要任务。
髋关节脱位复位术的禁忌症
相对禁忌症:
伴发髋部骨折或其他损伤
这些都需要骨科医生进行会诊，并且可能需要骨科医生进行开放性探查和复位。
髋关节脱位复位术的并发症
坐骨神经损伤
股骨头缺血性坏死。即使迅速复位，也会发生这种情况。 并且风险随着复位时间的增加而增加，尤其是超过6小时的复位
并发症通常是脱位本身的结果。
髋关节脱位复位术的设备
程序性镇静和镇痛（PSA）所需的材料和人员
床单
需要一到三个助手。
髋关节脱位复位术的相关解剖
坐骨神经位于髋关节后方，可能在髋关节后脱位时受伤。
髋关节脱位复位术的定位
患者仰卧在担架上。
站在受影响的髋部一侧。
助手站在未受累一侧的腰部位置。
髋关节脱位复位术的分步描述
进行程序性镇静和镇痛（PSA）。
将髋部和膝盖弯曲90°，并在整个过程中保持这种弯曲。
采用 以下技术之一：
Allis 技术:
将双手放在受影响侧的胫骨近端。
要施加轴向牵引力，在膝关节的根部向上拉。站在担架上可以最大程度地发挥杠杆作用。
Captain Morgan 技术:
弯曲髋部和膝盖，将脚放在低于受累髋部的担架上（您可能需要放低担架），然后将受影响侧的膝盖放在您的膝盖上（您的膝盖将作为支点）。将您的膝盖放在腘窝的远端、小腿近端的下方，避免损伤腘窝组织。
要施加轴向牵引力，脚背伸直并向下拉受影响的脚踝。
Whistler 技术：
患者仰卧，双膝弯曲至130°。将您的一只胳膊放在受影响侧的膝盖下，并抓住未受影响的膝盖。您的手臂将充当杠杆。用另一只手握住受影响侧的脚踝，将其固定在床上。
要施加轴向牵引力，抬起肩膀以抬高受影响侧的膝盖，同时使受影响侧的脚踝和脚牢牢地固定在床上。
Rocket launcher技术：
面向头部并将受影响侧的膝盖放在您的肩膀上（您的肩膀将作为支点）。
要施加轴向牵引力，请向内按压受影响侧的膝盖，向外按压受影响侧的脚。然后抬起肩膀，向下拉受影响侧的脚踝。
对于每种技术：
让第一助手在两侧髂棘施加向下的手动压力（髋部反牵引），将患者固定在担架上，或两者同时进行。
在整个过程中应保持并逐渐增加髋部牵引力。
开始并保持股骨的前后、内外侧轻柔旋转（即缓慢摆动足的外侧和内侧）。
如果没有复位，请第二个助手用手臂或床单对大腿近端施加横向的外侧牵引力。
如果仍未复位，则轻轻地将股骨最大程度地内收，并让第三名助手用一只手向下推受累的髂棘，同时用另一只手将股骨头推入髋臼。
成功复位可能会伴有明显的“沉闷响声”。
髋关节脱位复位术的术后护理
操作后进行神经血管检查。操作后神经血管缺损需要进行骨科评估。
在操作后进行X线检查以确认复位是否成功并确定是否同时存在骨折。
在两膝之间放置外展枕，使腿在轻微外展时固定。
进行CT扫描以识别髋臼或股骨头骨折，并评估关节内碎屑。
将患者转介给骨科医生； 患者通常需要住院治疗。
髋关节脱位复位术的技巧和窍门
Captain Morgan 技术可能比Allis技术有更好的首次成功率（1)。
参考文献
1. Hendey GW, Avila A: The Captain Morgan technique for the reduction of the dislocated hip.Ann Emerg Med 58 (6):536–540, 2011.doi: 10.1016/j.annemergmed.2011.07.010