如何复位髋关节后脱位

要施加轴向牵引力，在膝关节的根部向上拉。站在担架上可以最大程度地发挥杠杆作用。

弯曲髋部和膝盖，将脚放在低于受累髋部的担架上（您可能需要放低担架），然后将受影响侧的膝盖放在您的膝盖上（您的膝盖将作为支点）。将您的膝盖放在腘窝的远端、小腿近端的下方，避免损伤腘窝组织。

Whistler 技术：

患者仰卧，双膝弯曲至130°。将您的一只胳膊放在受影响侧的膝盖下，并抓住未受影响的膝盖。您的手臂将充当杠杆。用另一只手握住受影响侧的脚踝，将其固定在床上。

要施加轴向牵引力，抬起肩膀以抬高受影响侧的膝盖，同时使受影响侧的脚踝和脚牢牢地固定在床上。