闭合复位

髋关节脱位治疗应尽快闭合复位，最佳时间≤6小时，延迟复位增加股骨头坏死的风险 (1)。

髋关节复位可使用以下技术

Allis 技术

Captain Morgan 技术

Rocket launcher技术

使用这些技术时，需要患者卧位，并予镇静和肌松。 （参见如何复位髋关节后脱位。）

Allis 技术, ，髋轻轻弯曲到90°，并于股骨施加垂直牵引;对于躺在地上的转运患者，这个手法可能是最简单和安全的。使用绑带或支架来压住患者的臀部（为股骨的垂直牵引提供反作用力）。

Captain Morgan 技术， 用布单或皮带压低患者的髋部，并保持屈曲脱位姿势。医生将自己的膝盖置于患者膝盖的下方，垂直牵引股骨时将患者的膝盖抬起。Captain Morgan 技术可能比Allis技术有更好的首次成功率（2)。

Captain Morgan 技术

对于火箭发射技术（3），医生站在受影响的髋关节侧面并面向患者的脚。脱位的髋关节和膝关节弯曲至90°。患者的臀部用一张床单或请另一位医生按住（提供与骨盆的反牵引力）。医生蹲下，病人的膝盖放在医生的肩上;医生像火箭发射器一样扶助腿部。通过向内按压膝盖并将脚转出而使患者的髋关节发生内旋;然后医生通过从蹲下位置站起轻轻牵拉患者股骨并以自身肩膀为支点向患者脚的方向牵拉。

Rocket launcher技术 图片 Image courtesy of Danielle Campagne, MD.

复位后，需要对髋关节进行CT检查来鉴别髋臼和股骨头骨折以及关节内残留物或松散体（骨或软骨碎片）。约 70% 的髋关节后脱位患者伴有髋臼骨折（4）。如果发现骨折或松散体，应咨询骨科医生手术干预。 如果CT没有显示任何骨折或松散体，患者可以携带拐杖回家，并告知脚可以着地（例如，以保持平衡），但不应承重（脚趾接触负重），至少在骨科随访后才允许他们这样做。