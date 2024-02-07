如何使用拇指角形夹板

拇指人字形夹板是用于固定拇指和相邻结构的装置。
适应证
拇指掌骨骨折
舟骨骨折
月骨骨折
拇指尺侧副韧带损伤
De Quervain 腱鞘炎
禁忌证
无
并发症
热损伤（由石膏或玻璃纤维与水之间的放热反应引起）
筋膜间隔综合征 （有时部分是由于圆周包裹过紧造成的）
设备
Stockinette（一件用于覆盖从 MCP 关节到前臂中部的区域，第二件用于覆盖从尖端到掌骨底部的拇指）
卷垫（例如棉卷） 5 厘米（2 英寸）宽
石膏或玻璃纤维夹板材料 7.5 厘米（3 英寸）宽——足以覆盖从拇指的 DIP 关节到前臂中部
强力剪刀和/或剪切机
弹性绷带 5 厘米（2 英寸）宽
温水和水桶或其他容器
非无菌手套
体位
患者的位置应使操作者能够适当接触到患者受影响的手。
将拇指保持在稍微弯曲和外展的位置，就像拿着一个窄杯子或酒杯的柄一样。
在 10 到 20° 伸展手腕。
除非有额外的伤害，夹板应允许第 2 至第 4 MCP 关节不受限制地运动。
逐步描述操作步骤
戴无菌手套。
用弹力绷带盖住拇指。
在第二个绷带上切一个洞，让拇指伸出。
应用第二个弹力绷带覆盖从 MCP 关节到前臂中部的区域 。
将 MCP 关节的衬垫包裹到前臂中部，稍微超出夹板材料覆盖的区域；每圈重叠衬垫宽度的一半，并定期在其宽度上撕开包裹物，以降低组织受压的风险
将衬垫包裹在拇指上。
根据需要平滑填充。确保填充物中没有褶皱。撕掉任何多余的衬垫，以防止皮肤局部受压。
铺设一段与刚过拇指 DIP 关节到前臂中部的距离相匹配的夹板材料。
展开额外的夹板材料，沿着第一个长度来回折叠，直到有 6 到 8 层（使用单层衬垫时）。
或者，如果使用现成的夹板材料，将单件切成上述长度。
将夹板材料浸入温水中。
从夹板材料中挤出多余的水（不要拧干石膏）。
在拇指和前臂的桡侧周围涂抹夹板材料。
折叠额外的绷带和棉垫以覆盖夹板材料的所有边缘。
将弹性包裹材料从远端到近端包裹在夹板材料上，并在每次旋转时重叠弹性包裹材料宽度的一半。
用手掌而不是指尖抚平夹板材料，以符合手臂的轮廓，以填充材料中的空隙。
将拇指保持在稍微弯曲和外展的位置，将手和手腕保持在好像拿着一个窄杯子或酒杯柄的位置，直到夹板材料变硬（见图） 拇指人字形夹板）。
检查远端神经血管状态（例如，毛细血管再充盈、远端感觉、手指屈伸）。
拇指人字夹板
缝合后治疗
建议患者保持夹板干燥。
安排或推荐适当的后续行动。
指导患者注意并发症，如疼痛加重、感觉异常/麻木和手指颜色变化。
如果在家口服药物无法控制疼痛，或夹板远端出现麻痹/麻木和/或颜色改变，则指导患者寻求进一步护理治疗。
警示和常见错误
确保填充物和弹性包裹材料不要太紧。
拇指根部是该夹板中多余石膏褶皱的常见部位。
在桡骨茎突上可能需要额外的填充物。
技巧和窍门
沿拇指部分材料的长度（从拇指尖到 MCP 关节处）纵向剪开夹板材料，可使其更好地围绕拇指成型，并可在硬化后防止起皱。
另外，还可以在拇指根部垂直于夹板长度的位置开一个小口，以防止石膏在这一区域卷曲，并防止硬化后出现皱褶。
温水使石膏凝固得更快，所以如果您不熟悉夹板的使用，请使用较凉的水来增加您的工作时间。
对于体型较大的患者，包裹的前臂部分可使用 3 英寸的棉垫。