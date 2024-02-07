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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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如何使用拇指角形夹板

作者：Dorothy Habrat, DO, University of New Mexico School of Medicine
已审核/已修订 2月 2024
看法 进行患者培训

拇指人字形夹板是用于固定拇指和相邻结构的装置。

适应证

  • 拇指掌骨骨折

  • 舟骨骨折

  • 月骨骨折

  • 拇指尺侧副韧带损伤

  • De Quervain 腱鞘炎

禁忌证

并发症

  • 热损伤（由石膏或玻璃纤维与水之间的放热反应引起）

  • 筋膜间隔综合征 （有时部分是由于圆周包裹过紧造成的）

设备

  • Stockinette（一件用于覆盖从 MCP 关节到前臂中部的区域，第二件用于覆盖从尖端到掌骨底部的拇指）

  • 卷垫（例如棉卷） 5 厘米（2 英寸）宽

  • 石膏或玻璃纤维夹板材料 7.5 厘米（3 英寸）宽——足以覆盖从拇指的 DIP 关节到前臂中部

  • 强力剪刀和/或剪切机

  • 弹性绷带 5 厘米（2 英寸）宽

  • 温水和水桶或其他容器

  • 非无菌手套

体位

  • 患者的位置应使操作者能够适当接触到患者受影响的手。

  • 将拇指保持在稍微弯曲和外展的位置，就像拿着一个窄杯子或酒杯的柄一样。

  • 在 10 到 20° 伸展手腕。

  • 除非有额外的伤害，夹板应允许第 2 至第 4 MCP 关节不受限制地运动。

逐步描述操作步骤

  • 戴无菌手套。

  • 用弹力绷带盖住拇指。

  • 在第二个绷带上切一个洞，让拇指伸出。

  • 应用第二个弹力绷带覆盖从 MCP 关节到前臂中部的区域 。

  • 将 MCP 关节的衬垫包裹到前臂中部，稍微超出夹板材料覆盖的区域；每圈重叠衬垫宽度的一半，并定期在其宽度上撕开包裹物，以降低组织受压的风险

  • 将衬垫包裹在拇指上。

  • 根据需要平滑填充。确保填充物中没有褶皱。撕掉任何多余的衬垫，以防止皮肤局部受压。

  • 铺设一段与刚过拇指 DIP 关节到前臂中部的距离相匹配的夹板材料。

  • 展开额外的夹板材料，沿着第一个长度来回折叠，直到有 6 到 8 层（使用单层衬垫时）。

  • 或者，如果使用现成的夹板材料，将单件切成上述长度。

  • 将夹板材料浸入温水中。

  • 从夹板材料中挤出多余的水（不要拧干石膏）。

  • 在拇指和前臂的桡侧周围涂抹夹板材料。

  • 折叠额外的绷带和棉垫以覆盖夹板材料的所有边缘。

  • 将弹性包裹材料从远端到近端包裹在夹板材料上，并在每次旋转时重叠弹性包裹材料宽度的一半。

  • 用手掌而不是指尖抚平夹板材料，以符合手臂的轮廓，以填充材料中的空隙。

  • 将拇指保持在稍微弯曲和外展的位置，将手和手腕保持在好像拿着一个窄杯子或酒杯柄的位置，直到夹板材料变硬（见图） 拇指人字形夹板）。

  • 检查远端神经血管状态（例如，毛细血管再充盈、远端感觉、手指屈伸）。

拇指人字夹板

缝合后治疗

  • 建议患者保持夹板干燥。

  • 安排或推荐适当的后续行动。

  • 指导患者注意并发症，如疼痛加重、感觉异常/麻木和手指颜色变化。

  • 如果在家口服药物无法控制疼痛，或夹板远端出现麻痹/麻木和/或颜色改变，则指导患者寻求进一步护理治疗。

警示和常见错误

  • 确保填充物和弹性包裹材料不要太紧。

  • 拇指根部是该夹板中多余石膏褶皱的常见部位。

  • 在桡骨茎突上可能需要额外的填充物。

技巧和窍门

  • 沿拇指部分材料的长度（从拇指尖到 MCP 关节处）纵向剪开夹板材料，可使其更好地围绕拇指成型，并可在硬化后防止起皱。

  • 另外，还可以在拇指根部垂直于夹板长度的位置开一个小口，以防止石膏在这一区域卷曲，并防止硬化后出现皱褶。

  • 温水使石膏凝固得更快，所以如果您不熟悉夹板的使用，请使用较凉的水来增加您的工作时间。

  • 对于体型较大的患者，包裹的前臂部分可使用 3 英寸的棉垫。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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