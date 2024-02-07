如何使用拇指角形夹板

戴无菌手套。

用弹力绷带盖住拇指。

在第二个绷带上切一个洞，让拇指伸出。

应用第二个弹力绷带覆盖从 MCP 关节到前臂中部的区域 。

将 MCP 关节的衬垫包裹到前臂中部，稍微超出夹板材料覆盖的区域；每圈重叠衬垫宽度的一半，并定期在其宽度上撕开包裹物，以降低组织受压的风险

将衬垫包裹在拇指上。

根据需要平滑填充。确保填充物中没有褶皱。撕掉任何多余的衬垫，以防止皮肤局部受压。

铺设一段与刚过拇指 DIP 关节到前臂中部的距离相匹配的夹板材料。

展开额外的夹板材料，沿着第一个长度来回折叠，直到有 6 到 8 层（使用单层衬垫时）。

或者，如果使用现成的夹板材料，将单件切成上述长度。

将夹板材料浸入温水中。

从夹板材料中挤出多余的水（不要拧干石膏）。

在拇指和前臂的桡侧周围涂抹夹板材料。

折叠额外的绷带和棉垫以覆盖夹板材料的所有边缘。

将弹性包裹材料从远端到近端包裹在夹板材料上，并在每次旋转时重叠弹性包裹材料宽度的一半。

用手掌而不是指尖抚平夹板材料，以符合手臂的轮廓，以填充材料中的空隙。