De Quervain综合征

看法 进行患者培训
De Quervain综合征为第一伸肌间隔内拇短伸肌肌腱与拇长展肌肌腱的狭窄性腱鞘炎。
（参见手部疾病的概述与评估）。
桡骨茎突狭窄性腱鞘炎综合征常见于手腕反复用力者（尤其是扭绞动作），也偶尔可见于 类风湿关节炎。 它通常存在于新生儿父母，因为手腕部反复抬升引起桡侧偏移。
De Quervain综合征最常见症状表现为手腕及拇指的疼痛，活动时加重。在受累腱鞘上方，桡骨茎突近端，可诱发触痛。
Finkelstein试验阳性强烈提示De Quervain综合征。让患者向掌心内收患侧拇指，然后握拳。如果被动的腕部向尺偏偏斜可引起受累腱鞘部位的剧痛，则该实验呈阳性。积极的搭便车动作（在抵抗拇指伸展期间沿第一伸肌室引起的疼痛）也具有高度暗示性。
De Quervain综合征的治疗
皮质类固醇注射
拇指人字夹板固定
有时需手术治疗
休息，温水浸泡，非甾体抗炎药 (NSAIDs) 可能有助于非常轻微的 De Quervain 综合征病例。
局部的滑膜腔内皮质激素注射和拇指的人字形绷带夹板固定，约对70%～80%的病例有效。局部注射罕见并发肌腱破裂，如果注射时让药物慢慢浸润腱鞘，并防止药物直接注入肌腱，则可以预防该并发症的发生。假如注射时遇到中到重度的阻力，注射针可能抵在了肌腱上。有时使用超声引导。
当保守治疗失败时，手术治疗通常很有效。