De Quervain综合征

De Quervain综合征为第一伸肌间隔内拇短伸肌肌腱与拇长展肌肌腱的狭窄性腱鞘炎。

（参见手部疾病的概述与评估）。

桡骨茎突狭窄性腱鞘炎综合征常见于手腕反复用力者（尤其是扭绞动作），也偶尔可见于 类风湿关节炎。 它通常存在于新生儿父母，因为手腕部反复抬升引起桡侧偏移。

De Quervain综合征最常见症状表现为手腕及拇指的疼痛，活动时加重。在受累腱鞘上方，桡骨茎突近端，可诱发触痛。

Finkelstein试验阳性强烈提示De Quervain综合征。让患者向掌心内收患侧拇指，然后握拳。如果被动的腕部向尺偏偏斜可引起受累腱鞘部位的剧痛，则该实验呈阳性。积极的搭便车动作（在抵抗拇指伸展期间沿第一伸肌室引起的疼痛）也具有高度暗示性。