如果空气压缩机的进气阀门太靠近发动机或压缩机异常工作使润滑油过热部分燃烧产生一氧化碳，一氧化碳可进入潜水者的气源中。

症状包括恶心、头痛、疲乏、笨拙和意识改变。严重的一氧化碳中毒可出现癫痫发作、晕厥或昏迷。

通过检测血中碳氧血红蛋白水平升高可作出诊断；指尖氧饱和度 测量不具有诊断价值，而且由于标准指脉氧检查不能分辨氧合血红蛋白和碳氧血红蛋白，因此结果常是正常的。但是，脉冲一氧化碳血氧饱和度法（CO-血氧定量法）可以检测到碳氧血红蛋白升高。也可监测潜水者的气源中的一氧化碳含量。