潜水时各种生理性（如氧气，氮气，二氧化碳）和非生理性（如一氧化碳）气体都能引起症状。
(参见潜水伤概述。）
氧中毒
氧中毒常出现在当氧分压超过1.3~1.4个大气压时，相当于在57m（187英尺）的深度吸入空气当使用富氧呼吸混合物时，会变浅。症状包括感觉异常、癫痫发作、眩晕、恶心、呕吐和视野缩小（管状视野）。大约10%的病人有全身性癫痫发作或晕厥，这些病人通常溺死。
氮麻醉
当在>30m（>100英尺）的深度吸入压缩空气，升高的氮气分压可导致出现类似于笑气的麻醉效应。 氮麻醉（深海眩晕）导致的症状和体征类似于酒精中毒（如智力和神经肌肉表现异常，行为和性格改变）。判断失误可导致溺死。在>91m深度（>300英尺）可出现幻觉和意识丧失。
由于潜水者在上升时症状能迅速恢复，因此诊断需依靠现病史。治疗需要尽快但有所控制的上浮。 可以通过使用氦气（而不是标准压缩空气中的氮气）来稀释深潜中的氧气来防止氮麻醉，因为氦气缺乏氮气的麻醉特性。 但是在非常深的潜水深度（>180m[>600英尺]），使用纯氦和氧混合气体可增加 高压神经综合征的危险性。
二氧化碳中毒
二氧化碳中毒可由以下任一原因造成：
由于高呼吸阻力（例如，调节器故障、紧身潜水衣）导致呼吸努力不足（通气不足）
用力过度
深海潜水
气源被呼出气污染（如使用呼吸器供气时出现 二氧化碳 洗涤故障）
通气不足可增加血中二氧化碳水平，从而导致呼吸短促和镇静。严重二氧化碳中毒可导致恶心、呕吐、眩晕、头痛、气促、面色潮红、意识混乱、癫痫发作和意识丧失。
如果潜水者反复出现潜水相关头痛或空气利用率低时，应怀疑轻微二氧化碳中毒。
二氧化碳中毒通常在上浮过程中缓解；因此，潜水后动脉血气检查检测不到二氧化碳水平升高。治疗为逐步上浮，终止潜水练习，或调整导致二氧化碳潴留的因素。
一氧化碳中毒
如果空气压缩机的进气阀门太靠近发动机或压缩机异常工作使润滑油过热部分燃烧产生一氧化碳，一氧化碳可进入潜水者的气源中。
症状包括恶心、头痛、疲乏、笨拙和意识改变。严重的一氧化碳中毒可出现癫痫发作、晕厥或昏迷。
通过检测血中碳氧血红蛋白水平升高可作出诊断；指尖氧饱和度 测量不具有诊断价值，而且由于标准指脉氧检查不能分辨氧合血红蛋白和碳氧血红蛋白，因此结果常是正常的。但是，脉冲一氧化碳血氧饱和度法（CO-血氧定量法）可以检测到碳氧血红蛋白升高。也可监测潜水者的气源中的一氧化碳含量。
治疗为高流量100%纯氧，最好通过非再呼吸性面罩，这可使碳氧血红蛋白在室内空气中的半衰期从室内空气的4～6h降到30～150min。对于有神经系统表现或碳氧血红蛋白≥25％的重症患者，应该考虑高压氧疗法。在高压舱，碳氧血红蛋白水平会很快下降（半衰期15～30min），大多数研究表明高压氧治疗可减少持续性后遗症。尽管碳氧血红蛋白升高可确定诊断，但一氧化碳与其他血红蛋白（如肌红蛋白和细胞色素a,a3）的结合会加剧组织缺氧。因此，碳氧血红蛋白水平与临床严重程度无关，不应作为治疗目标。
高压神经系统综合征
是一种认知较少的综合症，当深度≥180m（≥600英尺），特别是潜水者吸入氦/氧混合气体快速加压时出现的神经肌肉和脑功能异常综合征。症状包括恶心、呕吐、精细震颤、共济失调、眩晕、乏力、嗜睡、肌阵挛性痉挛、胃痉挛、智力和精神运动行为下降等。
诊断是基于临床的。 预防方法通常是减慢压缩速率和/或向呼吸混合物中加入少量的麻醉气体(如5%的氮气)。
参考文献
Hampson NB: Carbon monoxide poisoning while scuba diving: A rare event?Undersea Hyperb Med 47(3):487-490, 2020.doi: 10.22462/03.07.2020.10
Lippmann J, Millar I: Severe carbon monoxide poisonings in scuba divers: Asia-Pacific cases and causation.Undersea Hyperb Med 49(3):341-353, 2022.PMID 36001567
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