一氧化碳弥散能力（DLCO）是测量CO经肺泡上皮和毛细血管内皮从肺泡转运到红细胞的能力。DLCO不仅受气血屏障的面积和厚度的影响，也受肺毛细血管中血流的影响。肺泡容量和通气的分布同样也会影响到DLCO值的大小。

病人先吸入小量一氧化碳（CO），屏气后再呼气，通过测量呼气末气体中的CO即得DLCO值。测得的DLCO值需按病人的肺泡容量（通过 氦气稀释法 估计而得）和Hct校正。DLCO 以 mL/分钟/mm Hg 为单位报告，并以预测值的百分比表示，以 z 分数表示（1）。

引起DLCO下降的原因 原发性肺动脉高压和 肺栓塞这类主要影响肺血管的疾病，引起DLCO下降。影响肺弥散能力的疾病如肺气肿 和肺纤维化既导致DLCO下降，又导致肺泡通气量（V A ）的下降。由于肺容量的下降，肺叶切除病人DLCO下降，但当用肺泡通气量校正后，由于残余肺血管面积增加，DLCO可正常甚至高于正常 V A 。 贫血患者的DLCO值根据Hb量调整校正后更低。

引起DLCO上升的原因 导致DLCO高于预期的情况包括 心力衰竭

红细胞增多症

肺泡出血

哮喘 心衰患者的DLCO值升高，可能是因为肺动静脉压力升高募集了更多的肺微血管。 在红细胞增多症中，DLCO增加是因为红细胞压积增加，并且由于粘度增加导致肺血管压力上升发生血管募集。 肺泡出血时，肺泡间隙的红细胞也能与一氧化碳结合，增加DLCO。 哮喘患者的DLCO值也上升归因于假定的微血管募集增加，但有数据表明也可能是由于生长因子刺激血管新生所致。 临床计算器 纠正贫血后的一氧化碳弥散功能试验（DLCO）