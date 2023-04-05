再加压治疗是在一个密封的腔室中给予100%氧气长达数小时，加压至至少1.9(通常为1.9至3.0)个大气压，后逐步将舱内压力降至大气压。 在潜水员中，这种疗法主要用于 减压病, 动脉气体栓塞, 一氧化碳中毒, 等条件。 治疗开始越早，预后越好。上浮后几天内，可随时予以治疗。尽管及时治疗，但损伤越重，预后可能越差。未治疗气胸患者在再加压治疗前或治疗中需要放置胸管引流。

(参见潜水伤概述。）

潜水伤患者再加压治疗的目的可能包括以下方面：

增加氧溶解和输送

促进氮气的溢出

降低一氧化碳浓度

使气泡变小

减少组织缺血

抗炎效果

对于一氧化碳中毒，机制包括降低碳氧血红蛋白的半衰期，减少组织缺血和氧化应激，并可能改善线粒体功能。

高压氧疗法是一个术语，其目的主要是在增加的压力下提供高浓度的氧气。它用于治疗减压病和动脉气体栓塞，也用于治疗与潜水无关的几种疾病（见表 高压氧治疗）。

表格 高压氧治疗* 表格

由于再加压相对来说易耐受，因此有任何迹象表明能促进恢复即应开始治疗；即使在上浮数天后开始再加压治疗也是有效的。但是，如果在症状出现48小时后开始治疗，则成功率较低。

再加压舱可以是多房的，可容纳推床上一个或多个病人和一个医护人员，也可以是单房的，只能容纳一个病人。 虽然单位腔室较便宜，但在用于危重患者时有一些缺点，例如在腔室中可能需要干预的患者的接触受限。

在公共潜水区域的大多数潜水员、医疗人员、救生员和警察都应当知道以下相关信息，包括最近的再加压舱位置、到达的最快方式、最适当的电话咨询处。

这些信息也可以在潜水警报网上（919-684-9111）24小时获得。深海和高压医疗协会是另一个有价值的，能获得全面再加压信息的来源。医师与医师间的咨询可以通过Duke Dive Medicine（919-684-8111）获得。

再加压规范 治疗的压力和持续时间由再加压机构的高压治疗专家来决定。治疗每天一次或两次，每次45～300min，直到症状减轻；为减少氧中毒的风险在治疗中加入5～10min的空气间歇时间。对于减压病的治疗，腔室压力最初通常维持在 2.5 到 3.0 ATA 之间。 再加压治疗通常给予100%纯氧或压缩空气，但是如果潜水者使用不寻常的混合气体或潜水深度和持续时间是特别的，可用特殊的混合气体（如不同于大气比例的氦/氧或氮/氧混合气体）进行治疗。特殊治疗设计表都列于 US Navy Diving Manual中。 有神经系统后遗症的患者需进行重复、间断的高压治疗，而且需要数天才能达到最佳治疗效果。

再加压治疗并发症 再加压治疗可产生与气压伤类似的问题，包括耳和窦气压伤。近视可发生在接受多次（>20）高压治疗的慢性病患者身上，在停止高压氧治疗后通常是可逆的，其发病率通常与发病率相似。罕见肺气压伤、肺氧中毒、低血糖或癫痫发作。镇静剂和阿片类药物可掩盖症状，导致呼吸功能不全；应避免使用或使用最小有效剂量。

再加压治疗禁忌症 气胸患者需要 管式胸廓造口术 在再加压治疗之前，除非气胸很小，并且患者正在多位置的舱室中接受治疗，并且立即提供治疗张力性气胸所需的人员和设备。 相对禁忌证包括 阻塞性肺病

上呼吸道或窦感染

严重心力衰竭

近期耳朵手术或损伤

幽闭恐惧症

近期胸部手术 怀孕通常被认为是使用多种高压氧治疗治疗慢性疾病的禁忌症。（见表 高压氧疗。）然而，对于一氧化碳中毒等急性疾病，单次高压治疗对胎儿的风险被认为小于未经治疗的风险。