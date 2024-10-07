淹溺是指人淹没于液体介质后而导致呼吸功能受损的过程。可分为非致死性（以往称为近乎淹溺）和致死性。淹溺所导致的缺氧可损伤多个脏器，尤其是大脑。治疗包括进行心肺复苏和纠正缺氧、通气不足和低体温及支持治疗。
溺水是全球儿童和青少年死亡的十大原因之一。2022年，溺水是美国1至4岁儿童受伤死亡的首要原因，在5至14岁儿童中仅次于机动车碰撞;溺水也是55岁以下所有年龄段的十大意外死亡原因之一(1)。溺水死亡风险较高的群体包括：
使用过酒精或其他影响判断和警觉性药物的人 (2)
患有癫痫的人（3）
非裔美国人或印第安人家庭的孩子（5–7）
没有上过正式的游泳课，在水边没有人监督的儿童（1)
男性（8）
几乎 50% 的成人溺水死亡与酒精有关（2）。
癫痫病和心律失常性疾病在溺水死亡中起着重要作用（4， 10）。
男性尤其容易溺水。事实上，一岁以上的受害者80%是男性(8)
在游泳池、热水浴缸和自然水域溺水很常见；婴幼儿也可能被马桶、浴缸、桶装水或清洗液淹死。
非致命性溺水比致命性溺水更常见；每一个死于溺水的儿童中，大约有7人接受了急诊科的护理。在急诊科接受治疗的患者中，约有40%需要入院（1)。
参考文献
1.Centers for Disease Control and Prevention: Drowning Prevention.Drowning Data.Accessed October 3, 2024.
2.Hamilton K, Keech JJ, Peden AE, Hagger MS。Alcohol use, aquatic injury, and unintentional drowning: A systematic literature review. Drug Alcohol Rev.2018;37(6):752-773.doi:10.1111/dar.12817
3.Sillanpää M, Shinnar S。SUDEP and other causes of mortality in childhood-onset epilepsy.Epilepsy Behav.2013 Aug;28(2):249-55.doi: 10.1016/j.yebeh.2013.04.016
4.Tester DJ, Medeiros-Domingo A, Will ML, Ackerman MJ。Unexplained drownings and the cardiac channelopathies: a molecular autopsy series. Mayo Clin Proc.2011;86(10):941-947.doi:10.4065/mcp.2011.0373
5.Clemens T, Moreland B, Lee R。Persistent Racial/Ethnic Disparities in Fatal Unintentional Drowning Rates Among Persons Aged ≤ 29 Years - United States, 1999-2019. MMWR Morb Mortal Wkly Rep.2021;70(24):869-874
6.Day G, Holck P, Strayer H, et al. Disproportionately higher unintentional injury mortality among Alaska Native people, 2006-2015. Int J Circumpolar Health 77(1):1422671, 2018.doi: 10.1080/22423982.2017.1422671
7.Felton H, Myers J, Liu G, et al。Unintentional, non-fatal drowning of children: US trends and racial/ethnic disparities.BMJ Open 5(12):e008444, 2015.doi: 10.1136/bmjopen-2015-008444
8.Centers for Disease Control and Prevention: Drowning Prevention.Risk Factors for Drowning.访问日期：2024 年 10 月 3 日。
9.Boyd C, Levy A, McProud T, et al: Fatal and nonfatal drowning outcomes related to dangerous underwater breath-holding behaviors—New York State, 1988-2011.MMWR Morb Mortal Wkly Rep.2015;64(19):518-521
10.Dunne CL, Sweet J, Clemens T。The link between medical conditions and fatal drownings in Canada: a 10-year cross-sectional analysis. CMAJ.2022;194(18):E637-E644.doi:10.1503/cmaj.211739
溺水的病理生理学
缺氧
缺氧是溺水的主要后果，可影响脑、心和其他组织；呼吸停止后随即发生心跳停止。脑缺氧可引起脑水肿，有时会导致永久性神经后遗症。广泛的组织缺氧又导致代谢性酸中毒。溺水即刻出现的缺氧是因为吸入液体或胃内容物和（或）急性反射性喉痉挛（以往称为干性淹溺）。因吸入或低氧本身所致的肺损伤可引起的迟发性缺氧（以往称为二次淹溺）。呼吸时吸入的物质，尤其是是颗粒性物质或化学物，可导致 化学性肺炎或继发细菌性肺炎，进而损伤肺泡表面活性物质，以致产生片状 肺不张。严重的肺不张使受损的肺区域变得僵硬、缺乏顺应性和低通气，进而可引起高碳酸血症型呼吸衰竭 和呼吸性酸中毒。肺低通气区的血液灌注（V/Q不相配）可加重缺氧。肺泡缺氧可形成非心源性肺水肿。
低体温
冷水中溺水可引起全身低体温，而这是一个严重的问题。但低温可刺激哺乳动物出现潜水反射，表现为心率减慢、外周血管收缩、氧合血从四肢末梢和肠道流向心脏和脑，起到保护作用。低体温也降低了组织对氧气的需求，这可能使溺水者的生存时间延长，并延缓组织发生缺血损伤。潜水反射和冷水的临床保护效应通常在幼儿中的表现最突出。
液体吸入
危险的水下屏气行为（DUBBs）
危险的水下屏气行为主要是健康的年轻男性（通常是游泳爱好者）尝试延长自己在水下的屏气时间。DUBB可分为三类：
故意过度换气 —潜水游泳前过度呼出CO2 ，从而延缓了中枢对高碳酸血症的反射
低氧训练—通过水下长距离游泳或屏气增加机体抗缺氧能力
静态屏气—潜入水中保持不动，尽可能的延长屏气时间，可作为一种游戏。
在DUBB，机体没入水中后首先发生的是缺氧，随后出现意识丧失（缺氧性晕厥，屏气性晕厥），然后淹溺。
合并伤
可能发生骨、软组织、头和体内脏器损伤，尤其是在冲浪、滑水、划船、水灾，以及乘坐潜水工具时。人头朝下跳入浅水时可能会导致颈椎和脊柱其他部位损伤（这可能是溺水的原因）。
ni'shui的症状和体征
溺水时，患者可表现出恐慌和空气缺乏。不会游泳的儿童可能<1分钟即被淹没，这比成人快得多。获救后，焦虑、呕吐、喘息及意识改变都很常见。患者可有呼吸急促、肋间凹陷或发绀等呼吸衰竭的表现。潜水后，呼吸系统症状有时会延迟8小时出现。患者可因受伤或原有基础疾病恶化而出现症状。
经验与教训
溺水的诊断
临床评估
怀疑有合并伤时可行影像学检查
脉搏血氧饱和度异常或有呼吸系统症状和体征的患者，应行动脉血气分析和胸片检查
体内测温排除低体温
评估原发病因与诱因（如癫痫、低血糖、心肌梗塞、中毒、外伤）
进行持续监测以及时发现迟发性呼吸系统并发症
大多数人被发现在水中或在水边，故临床轻易诊断。在完善临床诊断前即应开始患者进行复苏。考虑颈椎损伤，对于损伤机制可能涉及潜水或创伤的患者，应固定脊柱。 应考虑到继发颅脑损伤和可引起溺水的疾病（如低血糖、心肌梗死、卒中、中毒、心律失常等）。
所有患者都应行 氧饱和度血氧仪 检测评估氧合情况，结果异常或存在呼吸症状或表现，还要做动脉血气和X线检查。由于呼吸系统症状有时会延迟出现，故对无症状病人应转运至医院并留院观察几小时。
有症状或溺水时间较长的患者，应测量体温，并行心电图、血电解质检查，同时予持续血氧饱和度和心电监护。怀疑有颈椎损伤可能的患者应行 颈椎影像学检查。
意识改变者需行脑CT检查。 采用一定的检查来评价有无其他可疑导致淹溺或继发淹溺后情况（如怀疑低血糖时行指尖血糖监测，怀疑心肌梗死做心电图、心律失常时行心电监护、中毒评估等）。对没有明显危险因素的溺水患者进行长 QT 综合征、尖端扭转型室性心动过速 、 以及任何其他疑似致心律失常性心脏病的评估。肺部有渗出的患者，鉴别细菌性肺炎还是化学损伤性肺炎可通过血培养和痰涂片及培养检查。 对有指征的患者（如怀疑细菌性肺炎或真菌性肺炎，但无法明确病原体），可行支气管灌洗获取灌洗液进行检验，包括培养。
溺水的治疗
复苏
纠正氧、二氧化碳水平及其他生理异常
积极呼吸支持
治疗目的在于纠正心脏停搏、缺氧、低通气、低体温和其他异常生理损害。
溺水后复苏
对呼吸停止的患者，应立即给予人工呼吸，必要时，在水中即应开始。对需要固定脊柱的患者，可采取中立体位用双手抬颌法进行人工呼吸，不要倾斜头部或抬高下巴。立即启动医疗紧急救护系统。如果患者对呼吸复苏无反应，则开始心脏按压，之后再进行 高级生命支持。尽管2020年美国心脏协会心肺复苏指南（CPR）建议将胸外按压作为心脏骤停患者复苏的第一步，但溺水是该建议的例外，人工呼吸是第一步 (1)。不要企图从除去肺中吸入的水，因为这样会延误肺通气时间而且增加呕吐的风险。尽快给予吸氧和（或） 气管插管。低温病人尽快复温。即刻治疗措施 包括去除衣物、擦干身体并隔离患者。尤其是在涉及冷水溺水的年轻患者中，应考虑延长复苏时间。
经验与教训
淹溺患者的住院护理
所有有缺氧和中度症状的患者都应住院治疗 (2)。 住院后继续给予支持性治疗，主要目的是达到可接受的动脉血氧和二氧化碳水平。机械通气 或者可能需要无创正压通气。开始时给患者吸100%的氧气，然后根据动脉血气（ABG）结果下调吸氧浓度。呼气末正压通气有时是必要的，以帮助扩大或保持肺泡的通畅，从而保持足够的氧合。呼吸支持可能需要数小时或数天。如果呼吸机参数已最大化，但仍无法实现充分氧合时，可考虑行体外膜氧合。雾化吸入 beta2-激动剂可帮助缓解支气管痉挛和喘息。虽然没有大型临床试验说明表面活性剂的疗效，但表面活性剂给药确实可能有助于溺水后出现严重肺顺应性问题的危重患者。
监测核心体温，并积极处理低体温 (2)。很少需要液体或电解质来纠正显著的体积或电解质失衡。除非发生肺水肿或脑水肿，否则很少有限制液体的迹象。对合并的损伤和疾病（如头部或颈椎损伤，癫痫发作，心律失常）也应予以治疗。尽管呼吸系统损害得到纠正，但精神状态仍持续改变的患者应评估其他损伤（如隐匿性癫痫发作、颅内损伤）。肺炎患者 由痰测试和/或血培养的结果证实，用针对已识别或可疑生物体的抗生素治疗。不使用皮质类固醇。
淹溺患者出院
症状轻微、肺部呼吸音清晰以及氧合正常的患者可在急诊室观察，至少6小时(3, 4)。如果症状消失，相关检查和血氧仍正常，患者即可出院，告知其如症状再发及时复诊。
治疗参考文献
1.Panchal AR, Bartos JA, Cabanas JG, et al: Adult Basic and Advanced Life Support Writing Group.Part 3: Adult Basic and Advanced Life Support: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care.Circulation 142(16_suppl_2):S366-S468, 2020.doi: 10.1161/CIR.0000000000000916
2.Berg KM, Bray JE, Ng KC, et al: 2023 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations: Summary From the Basic Life Support; Advanced Life Support; Pediatric Life Support; Neonatal Life Support; Education, Implementation, and Teams; and First Aid Task Forces [published correction appears in Resuscitation. 2024 Aug;201:110262. doi: 10.1016/j.resuscitation.2024.110262]. Resuscitation.2024;195:109992.doi:10.1016/j.resuscitation.2023.109992
3.Brennan C, Hong T, Wang VJ: Predictors of safe discharge for pediatric drowning patients in the emergency department.Am J Emerg Med 2018, 36(9):1619-1623.doi: 10.1016/j.ajem.2018.01.050
4.Shenoi RP, Allahabadi S, Rubalcava DM, et al: The pediatric submersion score predicts children at low risk for injury following submersions.Acad Emerg Med 24(12):1491-1500, 2017.doi: 10.1111/acem.13278
溺水的预后
增加溺水者的生存率而没有永久性的损伤的因素有：
最重要的是快速复苏
溺水时间段
冷水
幼年
没有基础内科疾病、继发性创伤及吸入颗粒性物质和化学物
即使在冷水中浸入时间>1小时者也有可能存活的，尤其对儿童。因此，对溺水时间长的患者仍然要积极进行抢救。
预防溺水
毒品，酒精和淹溺
饮酒或吸毒是一个主要的风险因素，在游泳和划船之前、期间以及监督儿童在水中活动时应避免饮酒或吸毒。
游泳安全
游泳人员有相关基本常识并能判断天气和水位情况。游泳时应和经验丰富的游泳者一起或者在安全区游泳。如果游泳者自觉寒冷时，应停止游泳，因为低体温会影响人的判断力。游泳的人应该学会平行于海滩游泳，而不是直接朝海滩游泳，以躲避激流。应该劝阻游泳者避免危险的水下屏气行为（ DUBBs）如果他们要进行训练，应对他们进行监督并告知该行为的危险。在船只排气口附近游泳可能会导致一氧化碳中毒，故游泳者该避免靠近这些地方。
在公共游泳区游泳时，救生人员应对游泳者进行监督并对其进行水上安全、复苏和救援技术的培训。在池边备有可用的救生圈、救生衣和牧羊杖。备有应急气道装置、自动体外除颤器（AEDs），以及可接入急救医疗服务系统的电话。针对高危人群施行全面社区防范计划，尽快教会儿童学会游泳，并尽可能让更多的青少年和成人学会心肺复苏（CPR）。私人游泳池的业主也应该遵守当地有关游泳池安全的法律，配有可接入急救医疗服务系统即时电话，并且知道在发生溺水后如何进行复苏。
儿童水上安全
儿童在水中或周围时应佩戴经美国海岸警卫队或其他同等机构批准的漂浮装置。充气游泳器材和泡沫玩具（水翼、面条等）的设计目的不是防止游泳者溺水，也不应用作经批准的安全设备的替代品。
儿童在水边时必须由一名成人监护，包括在岸边、游泳池和池塘。对婴儿和蹒跚学步的幼儿也应进行监督，当他们接近厕所、浴缸或有水蓄积的地方时，最好将他们的活动范围限制在一个手臂范围内。
美国和中国的研究表明，1-4岁儿童接受正规游泳课程可降低致命性溺水风险；然而，即使是已学会游泳的儿童，当他们在水中或水边的时候，仍应对其监督。
大人在使用水桶后应即使倒掉里面的水中。游泳池边上要围上高度≥1.5m的带锁围栏。
乘船安全
登船前，船夫应穿戴美国海岸警卫队或其他同等机构批准的救生衣，并检查天气和水况。不会游泳的人和船上的小孩应始终穿着经批准的救生衣。无论饮酒量多少均会增加溺水风险，因此娱乐船只上的操作人员和乘客一般情况下应避免饮酒。
具溺水风险的特殊人群
那些体弱的、或年纪大的、或患有癫痫病和其他可使意识发生改变的内科疾病的人在乘船或游泳时甚至在浴缸洗澡的时候都应对他们进行全程监督。
对既往发生过意外溺水或家族中有人发生过意外溺水的人，如果溺水原因非饮酒、药物、癫痫发作所致，应评估致心律失常性心脏病。
关键点
采取预防措施（例如，提供或参加游泳课程，密切监督水上儿童，使用美国海岸警卫队或其他同等机构批准的漂浮装置或救生衣，避免饮酒，并确保获得训练有素的救生员和紧急医疗服务），以降低溺水风险。
对溺水后心脏骤停的患者进行抢救性人工呼吸，而不是胸外按压。
即使溺水时间较长，也需要积极抢救冷水溺水者。因为在冷水溺水1小时后（特别是在未成年人中），仍有生还可能。
评估患者溺水的疑似原因（如颈椎损伤、头部损伤、癫痫发作、心律失常、低血糖）以及溺水的伤害或后果（如头部或颈椎损伤、误吸）。