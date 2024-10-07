儿童在水中或周围时应佩戴经美国海岸警卫队或其他同等机构批准的漂浮装置。充气游泳器材和泡沫玩具（水翼、面条等）的设计目的不是防止游泳者溺水，也不应用作经批准的安全设备的替代品。

儿童在水边时必须由一名成人监护，包括在岸边、游泳池和池塘。对婴儿和蹒跚学步的幼儿也应进行监督，当他们接近厕所、浴缸或有水蓄积的地方时，最好将他们的活动范围限制在一个手臂范围内。

美国和中国的研究表明，1-4岁儿童接受正规游泳课程可降低致命性溺水风险；然而，即使是已学会游泳的儿童，当他们在水中或水边的时候，仍应对其监督。

大人在使用水桶后应即使倒掉里面的水中。游泳池边上要围上高度≥1.5m的带锁围栏。