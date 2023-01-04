抗胆碱能化学战化合物

抗胆碱能药物已被用作化学战剂。它们被归类为失能性毒剂，即不是造成严重伤害或死亡而是引起定向障碍，以阻止军事人员执行任务。 一种抗胆碱能化学战剂是 3-奎宁环苯甲酸酯，北大西洋公约组织 (NATO) 代码 BZ。

BZ是一种固体，可以通过发热炮弹散播而不被灭活。可在环境中坚持存在3至4周。吸入雾化的BZ可能导致大量暴露接触BZ的人员伤亡，虽然化合物也可以溶解在溶剂中，并放置在环境表面从而通过接触皮肤吸收。

（参见 化学战剂概述。)

抗胆碱能化学战损伤的病理生理学 BZ结合分布在中枢神经系统(CNS)、平滑肌和外分泌腺的毒蕈碱胆碱能受体，从而阻断乙酰胆碱（ACh）。胆碱能刺激减少产生抗胆碱能中毒综合征（见表常见中毒综合征 )。

抗胆碱能化学战损伤的症状和体征 患者出现口腔和皮肤干燥，瞳孔散大（导致视物模糊），频发心动过速，并可能发展为高体温。 中枢神经系统的胆碱能阻断引起嗜睡，之后出现特征性的抗胆碱能错觉和幻觉；幻觉可能是视觉或听觉的，通常是具体的并且容易描述的（如认识的人的声音、虚构的电视节目、分享想象中的香烟、奇怪的形状），相比之下迷幻产生的幻觉更加抽象，无法形容的形状和性质。 抗胆碱幻视也可以是缩小（即幻觉物体的大小随着时间的推移减小，如牛变成狗，然后变成老鼠或蝴蝶）。可能出现口齿含糊不清，患者表现出刻板的采摘动作（心不在焉），但可以交谈。木僵和昏迷可能会持续数小时到数天，并且逐步恢复。

抗胆碱能化学战损伤的诊断 临床评估

需要与毒扁豆碱相鉴别 通过识别典型的抗胆碱能中毒综合征进行诊断。常规实验室检查无法检测到BZ暴露接触。虽然许多药物和植物有抗胆碱能作用（见表常见中毒综合征），如果大量人群在没有口服抗胆碱能药物或植物的情况下同时出现抗胆碱能中毒综合征提示可能有CW暴露接触。胆碱能药物毒扁豆碱可用作鉴别诊断；使用毒扁豆碱后抗胆碱能症状减轻提示抗胆碱化合物。 分诊 大多数暴露接触BZ的伤者可可以分诊为可延迟治疗。