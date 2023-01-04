燃烧化学战剂和氟化氢（HF）

设计军用燃烧剂是为了照亮战场、点火、产生烟雾掩盖地形和人员或这些效果的组合，包括稠化汽油（凝固汽油），铝热剂（TH），白磷（WP）以及镁。 它们有物理效应（例如灼伤），而不是化学战剂主要的化学效应。

在工业和其它领域中使用的氢氟酸 (HF)，经常与盐酸混淆；因此建议将其称为HF。任何这些化合物都可以造成大量人员伤亡。

凝固汽油弹具有果冻状稠度；其他燃烧剂通常以粉末状固体作为武器。HF可以在环境温度下作为液体或蒸汽存在。最常见的暴露接触途径是经皮肤、眼睛和吸入。

病理生理 燃烧剂导致热烧伤。其中一些可用于爆炸弹，爆炸时随着弹片一起埋入组织。只要接触空气，白磷可持续在皮肤或衣服上燃烧，因为镁会在水中燃烧，因此会持续在组织内燃烧。白磷是有毒的并且还可能引起全身作用，由于在肝细胞中解偶联氧化磷酸化，引起高磷血症，低钙血症（由于钙磷结合），肾损伤，和高钾血症（由于低血钙症或肾损害）。 HF迅速渗透深入到暴露的组织，但生成水合氢离子相对缓慢。 从氟化氢解离释放的氟化物过量结合钙和镁，引起低钙血症、低镁血症和高钾血症造成全身作用；可能会出现凝血功能障碍和致命性心律失常。 这种结合，特别是与钙的结合，会产生剧烈的局部疼痛，并可能因低钙血症、低镁血症和高钾血症而产生全身效应；可能会发生凝血功能障碍和致命的心律失常。

症状和体征 燃烧剂造成的热烧伤表现类似其他热烧伤。 HF暴露接触后疼痛的起病取决于HF的浓度；疼痛可在一小时内出现，但通常在2或3小时后发生。然而一旦发生疼痛，程度和频率通常是严重的。受影响的皮肤红斑并没有疼痛的严重程度。

诊断 临床评估 大多数燃烧剂烧伤是很明显的。虽然低浓度HF导致的烧伤可能表现程度较轻，但仍需高度警惕深部组织损伤及全身毒性。暴露在空气中的WP烧伤可能伴有发光或产生烟雾。 分诊 燃烧剂烧伤应作为热烧伤进行分诊。 HF烧伤分诊级别应高于其表现对应的级别；大面积暴露接触的患者因为有全身毒性的危险，应该分诊为需要紧急治疗。