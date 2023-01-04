燃烧化学战剂和氟化氢（HF）

设计军用燃烧剂是为了照亮战场、点火、产生烟雾掩盖地形和人员或这些效果的组合，包括稠化汽油（凝固汽油），铝热剂（TH），白磷（WP）以及镁。 它们有物理效应（例如灼伤），而不是化学战剂主要的化学效应。
在工业和其它领域中使用的氢氟酸 (HF)，经常与盐酸混淆；因此建议将其称为HF。任何这些化合物都可以造成大量人员伤亡。
凝固汽油弹具有果冻状稠度；其他燃烧剂通常以粉末状固体作为武器。HF可以在环境温度下作为液体或蒸汽存在。最常见的暴露接触途径是经皮肤、眼睛和吸入。
病理生理
燃烧剂导致热烧伤。其中一些可用于爆炸弹，爆炸时随着弹片一起埋入组织。只要接触空气，白磷可持续在皮肤或衣服上燃烧，因为镁会在水中燃烧，因此会持续在组织内燃烧。白磷是有毒的并且还可能引起全身作用，由于在肝细胞中解偶联氧化磷酸化，引起高磷血症，低钙血症（由于钙磷结合），肾损伤，和高钾血症（由于低血钙症或肾损害）。
HF迅速渗透深入到暴露的组织，但生成水合氢离子相对缓慢。 从氟化氢解离释放的氟化物过量结合钙和镁，引起低钙血症、低镁血症和高钾血症造成全身作用；可能会出现凝血功能障碍和致命性心律失常。 这种结合，特别是与钙的结合，会产生剧烈的局部疼痛，并可能因低钙血症、低镁血症和高钾血症而产生全身效应；可能会发生凝血功能障碍和致命的心律失常。
症状和体征
燃烧剂造成的热烧伤表现类似其他热烧伤。
HF暴露接触后疼痛的起病取决于HF的浓度；疼痛可在一小时内出现，但通常在2或3小时后发生。然而一旦发生疼痛，程度和频率通常是严重的。受影响的皮肤红斑并没有疼痛的严重程度。
诊断
临床评估
大多数燃烧剂烧伤是很明显的。虽然低浓度HF导致的烧伤可能表现程度较轻，但仍需高度警惕深部组织损伤及全身毒性。暴露在空气中的WP烧伤可能伴有发光或产生烟雾。
分诊
燃烧剂烧伤应作为热烧伤进行分诊。
HF烧伤分诊级别应高于其表现对应的级别；大面积暴露接触的患者因为有全身毒性的危险，应该分诊为需要紧急治疗。
治疗
作为热烧伤治疗
治疗HF时，局部或必要时全身应用钙
关于热烧伤的综合治疗，请参见烧伤。
对于WP烧伤，需要用水浸润受影响的部位以避免暴露在空气中。需要机械清除WP的颗粒（通常紧密的粘附在皮肤上）并放置在水中。烟雾的痕迹可以作为指示小颗粒的位置。碳酸氢盐溶液可以用来浸润烧伤和敷料，但硫酸铜（CuSO4）不再建议用于此类烧伤。
镁与水反应生成高度易燃气体，和二氧化碳反应生成氧化镁和碳。 应尽快清除皮肤或皮下组织中燃烧或冒烟雾的镁颗粒。 如果不能一次性清除所有颗粒（如由于伤口太多），可以用油遮盖伤口直到完成所有清除。
暴露接触HF的患者需要用大量清水冲洗消毒；局部皮肤消毒产品（活性皮肤去污洗液，或RSDL®）尚未在皮肤暴露接触HF的患者中进行测试。然而由于HF渗透迅速，即使彻底消毒后仍可能出现明显的局部和全身影响。葡萄糖酸钙或碳酸钙药膏适用于局部烧伤。也可局部注射10％葡萄糖酸钙；有些临床医生动脉内应用葡萄糖酸钙。大量暴露接触的患者需住院接受密切监测和氯化钙或葡萄糖酸钙治疗(见表特定毒物的症状和治疗)。
本章仅代表作者的观点，并不反映美国陆军部、国防部或美国政府的官方政策。