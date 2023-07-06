踝关节扭伤是很常见的，通常由向内转动足部（内翻）产生。踝扭伤表现为疼痛，肿胀和压痛，以踝前外侧最严重。诊断可通过临床评估及X线检查。治疗主要是保护，休息，冰敷，压迫和抬高（PRICE原则）。轻度扭伤时需早期负重和制动；中、重度扭伤需物理治疗；非常严重的扭伤需要手术修复。

(参见扭伤和其他软组织损伤概述。)

最重要的踝关节韧带有：

三角肌韧带（强韧的内侧韧带）

距腓骨前后韧带（外侧韧带）

跟腓韧带（侧韧带 - 见图踝关节韧带）

踝部韧带

内翻 （足部向内转动）撕裂外侧韧带，通常是前距腓韧带。大多数撕裂由内翻引起。严重Ⅱ度和Ⅲ度扭伤会引起慢性关节不稳定，易再次受伤。内翻也能引起距骨圆顶骨折，伴或不伴踝关节扭伤。

外翻 （足部向外转动）时内侧关节受力。这种压力往往会造成内踝撕脱骨折而不是韧带扭伤，因为三角韧带非常强健。然而，外翻也会造成扭伤。外翻会对关节产生后向压力，背屈时会引起远端腓骨骨折或撕裂腓骨和踝关节间的联合韧带（高位踝关节扭伤）。有时外翻力被传递至腓骨，导致膝下腓骨头骨折（称为Maisonneuve骨折）。

复发性踝关节扭伤可以破坏脚踝本体感觉，从而易引起更多的踝关节扭伤。大多数踝关节扭伤是轻度的（I度或II度）。

如何检查脚踝 视频

踝关节扭伤（二级） 3D 模型

脚踝扭伤的症状和体征 踝关节扭伤引起疼痛、肿胀，有时还有肌肉痉挛。疼痛及肿胀的部位随损伤的类型而变化： 内翻扭伤：踝前外侧最严重。

外翻扭伤：三角韧带处最严重。

Maisonneuve 骨折：在邻近腓骨、内侧腓骨和外踝处最严重

III度扭伤（完全撕裂，通常涉及两个内侧和外侧韧带）：体征是弥漫性的（有时脚踝表现为蛋形） 一般来说，压痛最严重的地方是受损的韧带而不是在骨骼；如骨骼处压痛较韧带严重时提示骨折。 在轻度（I度）脚踝扭伤时，疼痛和肿胀很小，但脚踝变弱并容易再次受伤。愈合需要数小时至数天。 在中度至重度（II度）踝关节扭伤中，踝部常常肿胀和淤血，走路是痛苦和困难的。愈合需要几天到几周的时间。 在非常严重的（III度）脚踝扭伤中，整个脚踝可能会肿胀并淤血。脚踝不稳定，不能承受重量。神经也可能受损。关节软骨可能会撕裂，从而导致长期疼痛，肿胀，关节不稳，早期关节炎以及偶尔的步态异常。严重的踝关节扭伤，愈合通常需要6到8周。

踝关节扭伤的诊断 临床评估

有时需X线检查排除骨折

很少MRI 诊断脚踝扭伤根据临床表现，并非所有患者需要X线检查。 应力测试对于评估韧带的完整性是非常重要的。但是，如果患者疼痛、肿胀以及痉挛明显，一般在X线检查排除骨折后再进行测试。此外，肿胀和痉挛可能使关节的稳定性难以评估;因此，几天后复查是很有帮助的。脚踝在测试前都应该制动。 踝前抽屉试验用于评价前距腓韧带的稳定性和鉴别Ⅱ度和Ⅲ度侧扭伤。测试时，患者坐或仰卧位，膝关节略屈曲；临床医生的一只手的防止胫骨远端向前移动，而另一只手托起脚跟向前拉。脚向前移动表示3度撕裂。 当高位踝关节扭伤损伤前下胫腓韧带和后下胫腓韧带以及骨间膜时，当外翻是机制并且外翻再现疼痛时，应考虑该扭伤；距骨穹顶近端的远端下胫腓关节可能会压痛。 踝关节扭伤伴关节不稳 图片 ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY 临床表现提示三角韧带或高踝关节扭伤时，医生应检查是否存在近端腓骨骨折。 踝关节扭伤应该与第5跖骨基部撕脱性骨折相鉴别。此外，跟腱损伤，距骨滑车骨折也会导致类似的症状。 影像学 正位，侧向和斜位踝关节X线用于排除临床症状明显的骨折。临床使用渥太华脚踝规则（Ottawa ankle rules and Ottawa foot rules）来确定患者是否需要X线。这个标准帮助限制骨折可能性大，需要特殊治疗的患者才需要X线检查。 渥太华脚踝规则 患者必须同时表现踝关节疼痛和下列选项之一时行踝关节X线检查： 无外力辅助时，受伤后立即无法承重，且在急诊室内无法完成4步行走，无论是否出现跛行

踝后方边缘或两侧踝突处6cm范围内骨骼触痛 如果脚踝x光片显示榫眼变宽，应获取胫骨/腓骨近端x光片来评估 Maisonneuve骨折。 渥太华脚法规则 仅当患者出现中足疼痛且出现以下情况之一时，才建议进行足部 X 光检查： 无外力辅助时，受伤后立即无法承重，且在急诊室内无法完成4步行走，无论是否出现跛行

舟骨处骨质压痛

第5跖骨基底骨压痛 无论渥太华的规定如何，感觉结果不可靠的患者（如神经病变患者或醉酒患者）可能需要x光片。渥太华规则应仅适用于≥2岁的患者。2岁以下儿童是否需要x光片取决于临床医生的判断。 扭伤6周后仍有疼痛时，需要进一步的检查（如MRI），以确定被忽视的以及细微的损伤，如距骨圆顶骨折，高脚踝扭伤，或其它复杂的踝关节扭伤。

治疗脚踝扭伤 轻度扭伤时遵从PRICE原则（保护，休息，冰敷，压迫以及抬高），早期制动

中、重度扭伤时，应早期制动和/或手术修复 多数踝部扭伤仅需少许处理和制动即可愈合。夹板能减轻疼痛，但对预后并无影响。所有扭伤患者都应使用拐杖，直到步态正常。 如何使用后踝夹板 视频 如何使用糖钳脚踝夹板 视频 其他治疗取决于扭伤的严重程度： 轻度（例如，1度）扭伤：一旦可以耐受，应进行尽早PRICE、负重以及制动（通常在几天之内）

中度（例如，2度）扭伤：PRICE，以及脚踝中间位置夹板或市售康复鞋固定，然后制动和理疗。

严重（例如，3度）扭伤：制动（石膏），必要时手术修补，和理疗 高位踝关节扭伤通常需要石膏固定数周。