看法 进行患者培训
张力性气胸指压力作用使胸膜腔内空气积聚，从而压缩肺部，减少回心血量。
(参见胸外伤概述。）
肺或胸壁损伤使得允许空气进入胸膜腔而无法出胸膜腔（单向阀）形成张力性气胸。空气积聚使肺压缩，造成纵隔移位，压缩对侧肺，并增加胸内压，减少回心血量，引起休克。尤其正压通气患者，病情发展迅速。
张力性气胸
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DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY
原因包括机械通气（最常见）以及穿透性或钝性胸外伤或中心静脉置管失败导致的单纯性气胸伴肺损伤未能愈合。
张力性气胸的症状和体征
症状体征与单纯性气胸相似。由于胸腔内压力增加，患者出现低血压，气管移位以及颈静脉怒张。受累胸廓叩诊呈过清音，触诊胸廓膨胀且张力增高，弹性较差。
张力性气胸的诊断
病史和体格检查
张力性气胸由临床表现进行诊断.无需等到影像学确诊再治疗。虽然心包填塞也可引起低血压，颈静脉怒张，有时出现呼吸窘迫，但可通过单侧呼吸音消失以及叩诊过清音来鉴别张力性气胸。
经验与提示
张力性气胸的治疗
细针穿刺减压后应进行胸腔闭式引流。
张力性气胸的治疗方法是在锁骨中线第2肋间用大口径（例如，14或16号）针头穿刺以迅速减压。 美国外科医师学会高级创伤生命支持建议将其放置在腋中线沿线的第四或第五肋间隙，因为它与减压成功率的提高有关。可见气体涌出。由于细针穿刺减压会造成单纯性气胸，因此应立即予胸腔闭式引流。
如何进行针刺胸腔造口术（第二肋间隙锁骨中线入路）
视频
如何行管状胸廓造口术
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