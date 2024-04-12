细针穿刺减压后应进行胸腔闭式引流。

张力性气胸的治疗方法是在锁骨中线第2肋间用大口径（例如，14或16号）针头穿刺以迅速减压。 美国外科医师学会高级创伤生命支持建议将其放置在腋中线沿线的第四或第五肋间隙，因为它与减压成功率的提高有关。可见气体涌出。由于细针穿刺减压会造成单纯性气胸，因此应立即予胸腔闭式引流。

如何进行针刺胸腔造口术（第二肋间隙锁骨中线入路） 视频