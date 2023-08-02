原发性自发性气胸发生在没有肺部基础疾病的病人，典型者为瘦高的10～30岁青年男性。病因认为是吸烟或遗传因素导致的肺尖胸膜下大疱自发破裂。通常于休息时发生，但有些病例发生于举臂或伸展等类似运动时。原发性自发性气胸也可发生于潜水或高空飞行时。

继发性自发性气胸发生于有肺部基础疾病的病人。最常见的原因是重度慢性阻塞性肺疾病患者（第1秒用力呼气容积[FEV1]<1L）的肺大疱破裂、HIV相关耶氏肺孢子菌的耶氏肺孢子菌肺炎、囊性纤维化或任何基础肺实质病变（见表 继发性自发性气胸的原因）。继发性自发性气胸一般较原发性自发性气胸严重，因为其发生于肺储备功能较差的患者。

月经性气胸是继发性自发性气胸的一种罕见类型，发生于绝经前妇女的经期最初48小时内，有时发生于服用雌激素的绝经后妇女。病因为胸腔内的子宫内膜异位症，可能是腹部的子宫内膜组织通过膈肌缺陷处迁移至胸腔，或来自盆腔静脉的栓子栓塞转移入胸腔。

表格 继发性气胸的病因 表格

创伤性气胸是钝性和穿透性胸部外伤的常见并发症。

医源性气胸由医疗操作引起，包括经胸腔针吸活检、胸穿、中心静脉置管、机械通气、心肺复苏。