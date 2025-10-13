skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

记忆减退常见病因的特征

记忆减退常见病因的特征

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法*

年龄相关的记忆减退

偶尔健忘（如名字或车钥匙的位置），但并无其他记忆受损的表现

认知功能正常

仅病史和体格检查

轻度认知障碍

记忆受损

日常功能未受到影响

其他认知方面尚完整

病史和体格检查

有时需行神经心理测试

痴呆症 （例如， 阿尔茨海默病, 血管性痴呆症

记忆受损

日常功能受到影响（如在住所附近迷路，难以完成工作中的常见任务）

至少1个其他方面的认知功能受损：

  • 推理和处理复杂任务的能力（执行功能）受损，判断力差（例如，无法管理银行账户，做出错误的财务决策）

  • 失语（语言障碍），导致找词和/或命名困难

  • 视觉空间功能障碍（如无法识别人脸或常见的物体）

  • 性格和行为改变（如猜疑、焦虑、易激惹）

病史和体格检查

简要神经认知测试（例如，蒙特利尔认知评估或MOCA）

有时需行神经心理测试

为查明原因： MRI或CT，腰穿，血液检查

抑郁

记忆下降往往与情绪障碍的严重程度相关

有时合并睡眠障碍、食欲减退、精神运动迟缓

经常出现在痴呆、轻度认知障碍或年龄相关记忆减退的患者中

记忆丧失通常是短期的，可能源于焦虑和抑郁导致的注意力不集中或容易分心

仅临床检查

使用患者问卷（例如，贝克抑郁量表）

药物治疗和药物使用（例如抗胆碱能药物、抗抑郁药、阿片类药物、精神药物或镇静剂）

使用致病药物或物质

通常是最近开始药物治疗、剂量增加，或药物清除减慢（例如，由于肾功能或肝功能下降所致）。

通常是停止或改变可疑致病药物或物质的尝试

* 临床检查总是进行，但仅在可以作为唯一诊断手段的情况下才会在本栏中提及

* 临床检查总是进行，但仅在可以作为唯一诊断手段的情况下才会在本栏中提及

在这些主题中