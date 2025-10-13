记忆减退常见病因的特征
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
年龄相关的记忆减退
偶尔健忘（如名字或车钥匙的位置），但并无其他记忆受损的表现
认知功能正常
仅病史和体格检查
轻度认知障碍
记忆受损
日常功能未受到影响
其他认知方面尚完整
病史和体格检查
有时需行神经心理测试
记忆受损
日常功能受到影响（如在住所附近迷路，难以完成工作中的常见任务）
至少1个其他方面的认知功能受损：
病史和体格检查
简要神经认知测试（例如，蒙特利尔认知评估或MOCA）
有时需行神经心理测试
为查明原因： MRI或CT，腰穿，血液检查
记忆下降往往与情绪障碍的严重程度相关
有时合并睡眠障碍、食欲减退、精神运动迟缓
经常出现在痴呆、轻度认知障碍或年龄相关记忆减退的患者中
记忆丧失通常是短期的，可能源于焦虑和抑郁导致的注意力不集中或容易分心
仅临床检查
使用患者问卷（例如，贝克抑郁量表）
药物治疗和药物使用（例如抗胆碱能药物、抗抑郁药、阿片类药物、精神药物或镇静剂）
使用致病药物或物质
通常是最近开始药物治疗、剂量增加，或药物清除减慢（例如，由于肾功能或肝功能下降所致）。
通常是停止或改变可疑致病药物或物质的尝试
* 临床检查总是进行，但仅在可以作为唯一诊断手段的情况下才会在本栏中提及