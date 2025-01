1.Petersen RC, Lopez O, Armstrong MJ, et al: Practice guideline update summary: Mild cognitive impairment.Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology.Practice Guideline.Neurology 16;90 (3):126–135, 2018.doi: 10.1212/WNL.0000000000004826 Epub 2017 Dec 27.