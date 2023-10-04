记忆下降在初级卫生保健所中是一个常见的主诉。在老年人中尤其普遍，但年轻人也可能存在。有时家庭成员而并非患者会报告记忆下降（通常是一个老年人，往往患有老年痴呆症）。
临床医生和患者往往关心的是，记忆下降预示潜在老年痴呆症。这种担忧是基于老年痴呆症首要迹象是记忆下降的常识。然而，大多数的记忆下降并不代表痴呆症的发生。
记忆下降最常见并最早出现的主诉通常涉及
记忆下降最常见并最早出现的主诉通常是，难以记住别人的名字及车钥匙或其他常用物品的位置。
由于记忆下降加重，人们可能会忘记支付账单或赴约。严重记忆下降的人可能会出现一些危险的失误，比如忘记关炉灶，出门时忘记锁门，或忘记照看婴儿或儿童。 依据不同病因，可能还会出现其他症状（如抑郁、精神错乱、人格改变、日常活动困难）。
记忆力减退的病因
记忆下降常见病因（见表记忆丧失常见原因的特征）是
年龄相关的记忆减退（最常见）
轻度认知障碍
痴呆
抑郁
年龄相关的记忆减退 指随着年龄增长而发生的记忆恶化。 在这种情况下，形成新的记忆（如一个新邻居的名字、一个新的计算机密码）、学习新的复杂信息和任务（如工作程序、计算机程序）都需要更长的时间。 年龄相关的记忆减退可出现偶尔健忘（如乱放车钥匙）或其他窘境。然而，认知和进行大多数日常生活活动的能力并没有受损。如果有足够的时间去思考和回答问题，年龄相关记忆减退的患者通常可以完成，这显示了完整的记忆和认知功能。
不同于年龄匹配对照组可从相对保存的记忆中缓慢提取，轻度认知障碍的患者有确实的的记忆下降。轻度认知损害往往先影响近事记忆（也称为情景记忆）。患者很难记住最近的谈话、常用物品的位置以及约定。然而，远期记忆通常是完整的，注意力同样未受损（也称为工作记忆——患者可以复述项目清单，并完成简单的计算）。轻度认知障碍的定义是不断发展的，目前被定义为记忆和/或其他认知功能的损害，但不影响日常生活功能。高达50％的轻度认知障碍患者在3年内发生痴呆 (1)。
痴呆患者有记忆下降和认知行为功能障碍的证据。例如，他们可能难以找到单词和/或命名物体（失语症）、进行以前学习的运动活动（失用症）或计划和组织日常任务，例如吃饭、购物和支付账单（执行功能受损）。他们的性格可能会改变，例如，会变得异常暴躁、焦虑、易激惹和/或不灵活。
在痴呆患者中，常见抑郁。然而，抑郁本身可导致记忆下降，类似于痴呆（假性痴呆）。这些患者通常有其他抑郁症状。
谵妄是一种急性精神错乱状态，可能由严重感染、药物（不良反应）或停药引起。谵妄患者也有记忆受损，但主要原因通常是精神状态(主要是注意力)的严重变化和认知功能障碍，而非记忆下降。
记忆下降常见病因的特征
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
年龄相关的记忆减退
偶尔健忘（如名字或车钥匙的位置），但并无其他记忆受损的表现
认知功能正常
仅临床检查
轻度认知障碍
记忆受损
日常功能未受到影响
其他认知方面尚完整
临床检查
有时需行神经心理测试
记忆受损
日常功能受到影响（如在住所附近迷路，难以完成工作中的常见任务）
至少1个其他方面的认知功能受损：
临床检查
有时需行神经心理测试
为查明原因： MRI或CT，腰穿，血液检查
记忆下降往往与情绪障碍的严重程度相关
有时合并睡眠障碍、食欲减退、精神运动迟缓
经常出现在痴呆、轻度认知障碍或年龄相关记忆减退的患者中
仅临床检查
药物治疗和药物使用（例如抗胆碱能药物、抗抑郁药、阿片类药物、精神药物或镇静剂）
使用致病药物或物质
通常是最近开始药物治疗、剂量增加或清除缓慢(如由于肾功能或肝功能下降)。
通常是停止或改变可疑致病药物或物质的尝试
* 临床检查总是进行，但仅在可以作为唯一诊断手段的情况下才会在本栏中提及
可以通过治疗扭转的记忆丧失的不常见原因 包括以下几种：
其他疾病可能是可以治愈的，具体取决于组织损伤的程度和程度。这些措施包括
病因参考文献
1.Roberts RO, Knopman DS, Mielke MM, et al: Higher risk of progression to dementia in mild cognitive impairment cases who revert to normal.Neurology 82 (4):317–325, 2014.doi: 10.1212/WNL.0000000000000055 Epub 2013 Dec 18.
记忆力减退的评估
评估失忆最重要的是
找出可逆的原因，包括抑郁、焦虑和谵妄，需要快速治疗
评估的重点是，从大量的年龄相关记忆减退或单纯健忘的人群中，鉴别出少数轻度认知障碍和早期痴呆的病例。
痴呆的全面评估通常需要多于20～30（通常为门诊就诊时间）分钟。可能还需要神经心理学家的评估。
病史
如果可能，病史应分别从患者及家庭成员获取。认知功能受损的患者未必能提供详细准确的病史，而家庭成员可能会因患者在场而有所隐瞒。
现病史应包括，记忆下降类型的描述（如忘记单词或名字、迷路）和患者的发病情况、严重程度、进展情况。临床医生应该确定症状对日常工作和家庭功能的影响程度。重要的相关发现包括，语言运用、饮食、睡眠和情绪的变化。临床医生还应该评估患者的情况 操作机动车辆的能力 因为一些司法管辖区要求临床医生向当地许可机构报告驾驶能力受损的患者。
系统回顾通过系统回顾寻找可能提示一种特定类型痴呆的神经系统症状和其他因素：如
血管性痴呆的局部神经缺损症状
头部外伤（例如，由于近期跌倒）提示硬膜下血肿
进行性核上性麻痹的上视或下视不能和向后跌倒症状
亨延顿舞蹈病的舞蹈样运动
步态障碍和尿失禁 正常压力脑积水
甲状腺功能减退症患者的低jingli、皮肤干燥和体重增加
维生素B12缺乏的平衡问题及难以执行精细动作
既往病史应包括已知的疾病和完整的处方、非处方药和非法药物使用史。
家庭和社会史应该包括患者智力、教育、就业、社会功能的基线水平。应注意以往和目前的药物滥用。应查询痴呆或早期轻度认知障碍的家族史。社会史还应包括不寻常的饮食习惯。
体格检查
危险信号
临床表现解析
检查
失忆的诊断主要依据临床。 然而，任何简短的精神状态检查都会受到患者智力和教育水平的影响，因此准确度有限。例如，教育水平较高的患者得分会虚高，而教育水平较低的患者得分会虚低。
如果诊断尚不明确，可行更准确正式的神经心理测试，结果更具准确性。
如果某种药物或物质是可疑的原因，则可以停止使用或用另一种药物替代作为诊断试验。
治疗明显抑郁的患者，可能有助于鉴别抑郁和轻度认知障碍。
如果患者有神经系统异常（如无力、步态改变、不自主运动），则有必要行MRI或如果没有磁共振成像就采用CT检查。
对于大多数患者来说，血清维生素 B12 测量、完整的代谢检查（包括血清肌酐、肝功能测试、 钙, 镁和葡萄糖）和甲状腺功能测试需要排除潜在的容易逆转的记忆障碍原因。
评估参考文献
1.Nasreddine ZS, Phillips NA, Bédirian V, et al: The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: A brief screening tool for mild cognitive impairment.J Am Geriatr Soc 53 (4):695–699, 2005.doi: 10.1111/j.1532-5415.2005.53221.x
2.Folstein MF, Folstein, McHugh PR: "Mini-mental state".A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician.J Psychiatr Res 12 (3):189–198, 1975.doi: 10.1016/0022-3956(75)90026-6
记忆力减退的治疗
年龄相关记忆减退的患者无需治疗。通常建议采取一些有益健康的措施来帮助维持功能，降低痴呆风险。
抑郁患者行药物和/或心理治疗。
记忆下降合并抑郁迹象的患者，应用非抗胆碱能抗抑郁药进行治疗，首选SSRIs。 记忆力减退症状随抑郁症状缓解而消退。
谵妄可通过治疗原发疾病而得到缓解。
偶尔可见,经过特定治疗后 痴呆 是可逆的（例如，补充维生素 B12, 甲状腺激素替代，正常压力脑积水分流）。
其他失忆患者给予支持治疗。
一般措施
担心失忆的患者，建议如下：
有规律的运动
健康饮食，大量摄入蔬菜水果
充足的睡眠
戒烟
尽量减少酒精或其他物质（例如大麻）的使用
参与社会活动和智力激励活动
定期体检
压力管理
预防头部受伤
这些措施加上控制血压、胆固醇水平和血糖水平，也有助于降低心血管疾病的风险。有证据表明，这些措施可能会降低痴呆的风险，但这种效果尚未得到证实。
一些专家建议
学习新事物（例如，一门新语言，一种新乐器）
进行脑力练习（如记忆清单、做拼字游戏、玩象棋、桥牌或其他策略游戏）
阅读
用电脑工作
做手工艺品（例如编织，缝）
这些活动可能有助于维持或改善认知功能，可能是因为它们加强了神经联系并促进形成新的联系。
患者安全
职业和物理治疗师可评估记忆受损患者的家庭安全，以防止跌倒等意外事故。 防护措施（如藏好刀具、切断烤箱电源、移开汽车、收好车钥匙）可能是必需的。如患者有走失风险，可安装信号监测系统，或在安全返回项目中登记。信息可从阿尔茨海默氏病协会获得(Safe Return program)。
临床医生应该了解他们在向当地许可机构通报痴呆症患者方面的作用；报告要求因州（美国）和国家而异。
最后，建议家庭辅助（如管家、家庭健康助理）或改变环境（如无楼梯的生活设施、生活辅助设施、专业护理设施）。
环境措施
环境措施 可以帮助痴呆患者。
痴呆患者在熟悉的、帮助增强定向力的（包括大日历和时钟）、明亮欢快的、有规律的环境中，生活能力最佳。 房间应包含感官刺激物（如广播、电视、灯光）。
治疗机构中，工作人员佩戴超大姓名牌，并反复介绍自己。应准确简单地向患者解释环境、惯例或人的变化，避免不必要的程序。
工作人员和熟人的经常来访，可使患者保持社交能力。活动对他们也有帮助，他们应当是愉快并得到激励的，而不涉及太多的选择或挑战。改善平衡的运动和保持心血管健康，可帮助减少烦躁、改善睡眠并管理行为。职业疗法和音乐疗法，可辅助保持良好的运动控制能力并提供非言语刺激。 团体治疗（如怀旧治疗、社会活动）可有助于维持交流和人际关系能力。
Medications（药物应用史）
祛除与限制具有中枢神经系统(CNS)活性的药物通常能够改善功能。镇静与抗胆碱能药物会加重痴呆，应尽量避免。
胆碱酯酶抑制剂多奈哌齐、卡巴拉汀和加兰他敏对改善轻度至中度阿尔茨海默病或路易体痴呆患者的认知功能有一定效果并且可能对其他形式的痴呆有用。药效会随着时间而减弱。
美金刚，一种NMDA(N-甲基-d-天门冬氨酸)受体拮抗剂，可用于中重度痴呆。
多奈哌齐可暂时改善轻度认知障碍患者的记忆力，但益处有限 (1)。然而，通常不建议使用胆碱酯酶抑制剂来增强轻度认知障碍患者的认知或记忆，因为疗效证据不足且存在不良事件（特别是胃肠道反应）的风险[2]) 增加。
Aducanumab是一种单克隆抗体，可减少阿尔茨海默病患者大脑中积聚的β -淀粉样斑块。然而，累积的数据并没有使许多专家相信aducanumab可以预防或减轻阿尔茨海默病的症状，和/或减缓阿尔茨海默病的进展。Aducanumab可用于治疗阿尔茨海默病，但应仅限于症状轻微的患者。Lecanemab 正在用于治疗阿尔茨海默病，donanemab 可能很快就会上市；它们也是抗淀粉样蛋白药物。
治疗参考文献
1.Petersen RC, Thomas RG, Grundman M, et al: Vitamin E and donepezil for the treatment of mild cognitive impairment.N Engl J Med.352 (23):2379–2388, 2005.doi: 10.1056/NEJMoa050151 Epub 2005 Apr 13.
2.Russ TC, Morling JR: Cholinesterase inhibitors for mild cognitive impairment.Cochrane Database Syst Rev 2012 (9): CD009132, 2012.Published online 2012 Sep 12.https://doi.org/10.1002/14651858 CD009132.pub2
老年基本知识：记忆力减退
轻度认知障碍在老年人中常见。患病率估计因研究而异，但通常随着年龄的增长而增加；一些研究报告称，60 岁时这一比例约为 7%，80 岁时则高达 25%（1）。
痴呆是老年人寄居、患病和死亡的最常见病因之一。老龄是痴呆最重要的危险因素。痴呆的患病率：
60~64岁，约1％
65 至 74 岁为 3%
近 15% 的人年龄在75 至 79 岁
大约25%的人群年龄在80至84岁之间
> 85岁，30%~50％
养老院老人的患病率约为60％～80％。
老年病学要领参考
1.Petersen RC, Lopez O, Armstrong MJ, et al: Practice guideline update summary: Mild cognitive impairment.Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology.Practice Guideline.Neurology 16;90 (3):126–135, 2018.doi: 10.1212/WNL.0000000000004826 Epub 2017 Dec 27.
关键点
记忆下降和痴呆在老年人中很常见，也是他们忧虑的常见来源。
与年龄相关的记忆损害常见，可导致记忆和认知功能缓慢下降，但不会恶化。
诊断主要基于临床标准，尤其是情绪、注意、存在确切的记忆下降，以及对日常功能的影响。
迅速排除可能的可逆和可治疗的痴呆症原因(某些类型的中风、抑郁症、癫痫、头部创伤、脑感染、甲状腺功能减退、艾滋病毒感染、正常压力脑积水、脑肿瘤、维生素B12缺乏症、过度使用某些药物和物质，包括酒精)。
完整的药物和药物使用史是至关重要的，因为镇静和抗胆碱能药物会导致记忆丧失，而这种丧失可以通过停用药物来逆转。
如果患者有神经系统异常（如无力、步态改变、不自主运动），行MRI或CT检查。
自我发现的记忆下降通常不是由于痴呆。
在诊断痴呆之前，必须排除谵妄和抑郁。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Alzheimer's Association：本网站提供有关痴呆症和阿尔茨海默病的一般信息（例如统计数据、原因、风险因素、早期症状和体征、护理选择以及阿尔茨海默病患者的日常护理）。它还包括改善大脑健康的技巧以及与支持团体和当地资源的链接。