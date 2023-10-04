记忆下降常见病因（见表记忆丧失常见原因的特征）是

年龄相关的记忆减退（最常见）

轻度认知障碍

痴呆

抑郁

年龄相关的记忆减退 指随着年龄增长而发生的记忆恶化。 在这种情况下，形成新的记忆（如一个新邻居的名字、一个新的计算机密码）、学习新的复杂信息和任务（如工作程序、计算机程序）都需要更长的时间。 年龄相关的记忆减退可出现偶尔健忘（如乱放车钥匙）或其他窘境。然而，认知和进行大多数日常生活活动的能力并没有受损。如果有足够的时间去思考和回答问题，年龄相关记忆减退的患者通常可以完成，这显示了完整的记忆和认知功能。

不同于年龄匹配对照组可从相对保存的记忆中缓慢提取，轻度认知障碍的患者有确实的的记忆下降。轻度认知损害往往先影响近事记忆（也称为情景记忆）。患者很难记住最近的谈话、常用物品的位置以及约定。然而，远期记忆通常是完整的，注意力同样未受损（也称为工作记忆——患者可以复述项目清单，并完成简单的计算）。轻度认知障碍的定义是不断发展的，目前被定义为记忆和/或其他认知功能的损害，但不影响日常生活功能。高达50％的轻度认知障碍患者在3年内发生痴呆 (1)。

痴呆患者有记忆下降和认知行为功能障碍的证据。例如，他们可能难以找到单词和/或命名物体（失语症）、进行以前学习的运动活动（失用症）或计划和组织日常任务，例如吃饭、购物和支付账单（执行功能受损）。他们的性格可能会改变，例如，会变得异常暴躁、焦虑、易激惹和/或不灵活。

在痴呆患者中，常见抑郁。然而，抑郁本身可导致记忆下降，类似于痴呆（假性痴呆）。这些患者通常有其他抑郁症状。

谵妄是一种急性精神错乱状态，可能由严重感染、药物（不良反应）或停药引起。谵妄患者也有记忆受损，但主要原因通常是精神状态(主要是注意力)的严重变化和认知功能障碍，而非记忆下降。

表格 记忆下降常见病因的特征 表格

可以通过治疗扭转的记忆丧失的不常见原因 包括以下几种：

甲状腺功能减退症

正常颅压性脑积水

硬膜下血肿

维生素B12缺乏

沮丧 （可能导致假性痴呆）

多发性硬化

神经系统结节病

其他疾病可能是可以治愈的，具体取决于组织损伤的程度和程度。这些措施包括

颅内感染

脑瘤

心脏骤停

脑外伤

HIV感染

异常长时间的癫痫发作

某些类型的 卒中

过度使用某些药物和其他物质（包括 酒精）