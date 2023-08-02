失语(aphasia)是指对言语性或非言语性词语的理解、表达受损而引起的语言功能障碍。失语一般由于语言中枢或基底节白质传导通路损害引起。其诊断为临床诊断，包括神经心理测试和有助于病因诊断的脑影像检查（CT，MRI）。预后取决于病变的原因、损害的范围及病人的年龄。目前没有特异性治疗，但语言康复训练可以改善症状。
在右利手和大约2/3的左利手人群中，语言功能位于左侧大脑半球。其余1/3左利手人群中，言语功能区位于右侧半球。负责语言功能的皮质区包括
颞叶的后上部（包括Wernicke区）
邻近的顶叶下部
额叶的后下部，运动皮层区前方（Broca区）
这些区域间的皮层下联接
任何引起上述三角区受损的病变（如脑梗、肿瘤、外伤或变性等）均可引起语言功能的障碍。
说话语调异常一般由双侧大脑半球，有时非优势半球病变引起。
失语与先天发育异常引起的语言障碍不同；与运动通路及其支配肌异常引起的发声异常（构音障碍）也不同。
失语症的病因
失语的类型
失语一般可分为感受性失语和表达性失语。
感受性失语（感觉性失语、流利性失语或Wernicke失语）：患者无法理解单词，或者各种听觉、视觉和触觉符号。感受性失语是由优势半球的颞叶后上部（Wernicke区）病变引起。通常，患者同时会伴有失读（失去阅读能力）。
表达性失语（运动性失语、非流利性失语或Broca失语）：对词语的基本概念和理解能力相对保留，但产生词语的能力受损。表达性失语一般由影响优势支配的左额叶区或额顶叶区的病变引起，其中包括Broca区。同时，这类病人常伴有失写（失去写字的能力）和诵读障碍。
还有其他类型的失语（见表失语的类型），它们的表现多有重叠。尚无完美的失语分类系统。通过阐释缺损功能的类型来描述特定的失语，已是现有最准确的方法。
失语的类型
类型
责任病变的位置*
常见病因
语言模式
命名性失语
病变（通常很小）可存在于左侧半球语言区的任意位置
肿瘤
命名性失语(对物品命名功能的缺失)既表现在口语表达上（导致空洞的、累赘的、错乱的语言†) 又表现在书面语方面，言语流利、听力理解和阅读理解好、复述正常
Broca失语（非流利性、表达性、运动性）
位于左侧额叶或额顶叶（包括Broca区）的大病变
梗死
出血
外伤
肿瘤
口语及书面语均有命名性失语，语言不流畅（表达缓慢、费力，语句简短，语言韵律受损，介词和连词的使用减少），理解能力好，复述受损，写作受损（迟滞型失写症）
传导
左侧大脑半球皮层下的病变，常在颞上回或顶下小叶之下
梗死
出血
肿瘤
命名性失语（语言错乱突出†），但语言流畅，理解能力好，复述受损（伴有频繁的语言错乱），阅读理解能力好
写作能力未受影响
发病分布广泛、
左侧额颞顶区大病变，包括Broca区和Wernicke区
梗死
出血
外伤
肿瘤
口语和书面语都有严重的命名不能，语言不流利（常伴有表达稀少），理解能力差，复述受损，失读症，失写症
经皮层运动性失语
左侧额叶病变，不包括Broca区和Wernicke区
梗死
出血
外伤
肿瘤
和Broca失语类似，但复述正常
发音常常不受影响
经皮层感觉性失语
左侧颞顶叶病变，不包括Broca区和Wernicke区
梗死
脑炎
出血
外伤
肿瘤
和Wernicke失语类似，但是复述正常
Wernicke失语（流利性、接收性、感觉性）
位于左侧颞顶叶大病变，包括Wernicke区
梗死
肿瘤
口语及书面语均有命名性失语，语言流畅（伴有言语错乱†，多样的语法形式，但是常常难以表达含义），听觉理解和写作理解差，复述受损，阅读障碍（失读症），流利性失写症
*责任病变位于语言主导的半球（一般在左半球）。
†错乱性言语（语词错乱）是指使用错误或错误发音的单词，或使用无意义的单词组合。
失语症的症状和体征
失语（不能给对象命名）通常发生在所有形式的失语症中。
Wernicke失语
患有Wernicke失语的病人能流利地说话，常伴杂一些无意义的发声，但患者并不知道其意义及相互关系。结果是患者往往说出一堆杂乱的词或称为“语词杂拌（word salad）”。典型的患者并不能意识到自己的言语他人无法理解。
听觉和书面理解能力受损。患者在阅读中出现错误（失读）。写作流利，但有很多错误，往往缺乏实质性的词语（流利性失写）。
由于病变区域与视觉通路接近，Wernicke失语患者常伴有右侧视野缺损。
Broca失语
Brocade失语的病人对词语的基本概念和理解能力相对保留，但运用词句的表达能力受损。通常，Broca失语会影响词句的组织和书写能力（引起非流利失写或书写困难），从而严重影响病人的交流尝试。然而，病人可以理解话语（口头交流）和文字（书面交流）。
Broca失语症除了命名障碍，还可能包括韵律障碍和重复功能受损。 书写能力受损。
失语的诊断
区别于其他交流障碍
床旁神经系统检测
神经心理测试
脑影像学成像
通过与病人的言语交流一般能粗略地了解其是否存在失语。 但是临床医生应该将失语从其他交流障碍中鉴别出来，其他交流障碍可源于严重构音障碍或听力、视力受损（如，当评估阅读能力时），或者运动性书写能力受损。
有时，Wernicke失语可能会被误认为谵妄。 但是，一般，Wernicke失语是单纯的语言功能障碍而不伴有谵妄的特点（如，意识水平的改变、幻觉、注意力异常）。
除检测外，为识别特定缺乏，需进一步行下列评估：
自发性言语：评价患者说话时的流利程度、用词多少、开始话题的能力、是否有自发性错误、找词能力、语句停顿、是否有词语繁冗和语调异常。
命名：请患者命名物体。 命名有困难的患者常常使用迂回累赘的陈述（如，用“你用来看时间的物品”来代替“钟表”）。
复述：请患者复述语法复杂的用语（如，“没有假设、并且，或但是”）
理解：请患者从一堆物品中指出临床医师所说的物品，执行一步及多步指令，并且回答简单和复杂的是非题。
阅读和书写：请患者自己写下一段话，并且大声地朗读出来。评估对听写所反映的阅读理解、拼写和写作能力。
神经心理学家和语言学治疗专家的正式神经心理测试可帮助发现更具体的言语功能异常、确定治疗方案和评价预后。Various formal tests for diagnosing aphasia 目前有多种帮助诊断失语的正规测试（如，Boston失语诊断测验、Western失语量表、Boston命名测验、符号测验、活动命名测验等）。
需行脑部影像学检查（如，CT、MRI，可包括血管造影）以除外中枢性病变（如，脑梗、出血或占位）。 如有必要，可进一步行其他检查以明确病变性质（如，卒中评估）。
失语的治疗
病因治疗
语言治疗
增加交流手段
某些病变治疗是非常有效的（例如，糖皮质激素治疗肿块导致的血管源性水肿）。针对失语本身治疗的有效性尚不明确，但大多数临床学家认为发病后尽快地进行专业的语言康复训练能使病人获得最大程度的恢复。
不能恢复基本语言技巧的患者和这些患者的看护者，有时可以通过增加交流手段来表达信息（如，书本或交流板上画有患者日常需要的图片或者标志，或是计算机设备）。
失语症的预后
恢复情况受以下因素影响：
病因
病变的大小和位置
语言障碍的程度
治疗反应
年龄，教育和一般健康状况也一定程度地产生影响
年龄 < 8岁的儿童在严重的单侧半球损害后常能恢复言语功能。对于大于8岁的患者，其症状往往在3个月内开始恢复，有时在1年内有不同程度的恢复。
关键点
对右利手和2/3左利手人群，言语功能区位于左侧大脑半球。
通过语言损害的特点描述特定类型的失语，因为各类型失语的表现常有重叠，而尚无一种分类系统是完美的。
床旁评估病人的命名、重复、理解、阅读和书写能力，进行脑影像学检查，并考虑行神经心理学测试。
如可能，针对病因进行治疗，并建议言语治疗。