患有Wernicke失语的病人能流利地说话，常伴杂一些无意义的发声，但患者并不知道其意义及相互关系。结果是患者往往说出一堆杂乱的词或称为“语词杂拌（word salad）”。典型的患者并不能意识到自己的言语他人无法理解。

听觉和书面理解能力受损。患者在阅读中出现错误（失读）。写作流利，但有很多错误，往往缺乏实质性的词语（流利性失写）。

由于病变区域与视觉通路接近，Wernicke失语患者常伴有右侧视野缺损。