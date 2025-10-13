常见的阴道炎
疾病状态
典型的症状和体征
诊断标准
显微镜检查的结果
鉴别诊断
黄绿色或灰色、稀薄、鱼腥味分泌物，没有性交痛
不常见瘙痒和刺激感
以下三项（Amsel 标准）：
生理盐水湿片*：可见线索细胞、乳酸杆菌减少、球杆菌增加
滴虫性阴道炎
白色稠厚白带；阴道瘙痒有时有外阴瘙痒，可伴或不伴有烧灼感、刺激症状或性交痛
典型的分泌物、pH< 4.5和显微镜检查结果
如果临床高度怀疑且显微镜检查结果为阴性，或治疗后症状复发或持续，则进行培养
氢氧化钾湿封片†：出芽酵母、假菌丝或菌丝体
接触性刺激性或过敏性外阴炎
外阴痛
大量有异味的黄绿色白带；尿痛；性交痛；红斑
NAAT
通过显微镜鉴定致病微生物
如果没有NAAT或显微镜检查，则进行培养
生理盐水湿片*：可见活动的有鞭毛的原虫、多形核白细胞增加
细菌性阴道病
炎症性阴道炎
脓性分泌物、阴道干燥变薄、性交痛、尿痛，通常发生在绝经后的妇女
pH>6、Whiff试验阴性、显微镜下特征性的结果
多形核白细胞、基底旁细胞和球菌增加，杆菌减少
侵蚀性扁平苔藓
* 盐水湿载玻片是用 0.9% 氯化钠制备的。
† 用10%氢氧化钾溶液制备氢氧化钾湿载玻片。
NAAT = 核酸扩增试验； PMN = 多形核白细胞。