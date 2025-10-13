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常见的阴道炎

常见的阴道炎

疾病状态

典型的症状和体征

诊断标准

显微镜检查的结果

鉴别诊断

细菌性阴道病

黄绿色或灰色、稀薄、鱼腥味分泌物，没有性交痛

不常见瘙痒和刺激感

以下三项（Amsel 标准）：

  • 黄绿色或灰色分泌物

  • pH> 4.5

  • 鱼腥味

  • 显微镜检测的线索细胞

生理盐水湿片*：可见线索细胞、乳酸杆菌减少、球杆菌增加

滴虫性阴道炎

念珠菌性阴道炎

白色稠厚白带；阴道瘙痒有时有外阴瘙痒，可伴或不伴有烧灼感、刺激症状或性交痛

典型的分泌物、pH< 4.5和显微镜检查结果

如果临床高度怀疑且显微镜检查结果为阴性，或治疗后症状复发或持续，则进行培养

氢氧化钾湿封片†：出芽酵母、假菌丝或菌丝体

接触性刺激性或过敏性外阴炎

外阴痛

滴虫性阴道炎

大量有异味的黄绿色白带；尿痛；性交痛；红斑

NAAT

通过显微镜鉴定致病微生物

如果没有NAAT或显微镜检查，则进行培养

生理盐水湿片*：可见活动的有鞭毛的原虫、多形核白细胞增加

细菌性阴道病

炎症性阴道炎

炎症性阴道炎

脓性分泌物、阴道干燥变薄、性交痛、尿痛，通常发生在绝经后的妇女

pH>6、Whiff试验阴性、显微镜下特征性的结果

多形核白细胞、基底旁细胞和球菌增加，杆菌减少

侵蚀性扁平苔藓

* 盐水湿载玻片是用 0.9% 氯化钠制备的。

† 用10%氢氧化钾溶液制备氢氧化钾湿载玻片。

NAAT = 核酸扩增试验； PMN = 多形核白细胞。

* 盐水湿载玻片是用 0.9% 氯化钠制备的。

† 用10%氢氧化钾溶液制备氢氧化钾湿载玻片。

NAAT = 核酸扩增试验； PMN = 多形核白细胞。

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