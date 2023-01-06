毛滴虫病是Trichomonas vaginalis阴道毛滴虫引起的阴道或男性生殖道的感染。临床可能无症状或引起阴道炎、尿道炎，偶见膀胱炎、附睾炎或者前列腺炎。诊断依靠直接镜检、试纸检测或核酸扩增试验，对阴道分泌物、尿液或尿道检测，同时进行尿道拭子培养。病人及性伴侣予甲硝唑治疗。

(参见性传播感染疾病概述。）

阴道毛滴虫 是一种有鞭毛的性传播原生动物，女性感染率高于男性；在美国，2013 年至 2016 年，在 14 至 59 岁的人群中，女性患病率为 2.1%，男性为 0.5%（1个)。感染在任何性别中都可能是无症状的。在男性中，该生物体可能在泌尿生殖道中长期存在而不会引起症状，并可能传播给性伴侣。一些地区，男性尿道炎中5％的病例为阴道毛滴虫所致。

同时感染淋病和其他性传播感染疾病（STIs）是常见的。

参考文献 1.Flagg EW, Meites E, Phillips C, et al: Prevalence of trichomonas vaginalis among civilian, noninstitutionalized male and female population aged 14 to 59 years: United States, 2013 to 2016. Sex Transm Dis 46(10):e93-e96, 2019.doi:10.1097/OLQ.0000000000001013

滴虫病的症状和体征 阴道滴虫病的女性患者可能无症状，也可能出现大量浅黄绿色泡沫状鱼腥味阴道分泌物，伴外阴、会阴部疼痛，交媾困难和排尿困难。先前无症状感染者，可随时出现症状，包括外阴和会阴部炎症反应、阴唇水肿。阴道壁和宫颈表面可见斑点、红色的“草莓”斑。也可发生尿道炎、膀胱炎。 男性一般无症状。然而有时可出现一过性泡沫状或脓性尿道分泌物，并伴有排尿困难和尿频，通常发生于清晨。尿道分泌物通常较少，只引起轻度尿道刺激症状，偶有尿道口潮湿；包皮下可有少量分泌物。附睾炎及前列腺炎是罕见的并发症。

滴虫病的诊断 阴道核酸扩增试验（NAAT）、湿式显微镜检查、快速抗原试纸测试，有时还可进行培养或宫颈细胞学检查

男性尿液或尿道口拭子培养 女性阴道炎患者、男性尿道炎患者及其性伴侣应怀疑患有滴虫病。如果患者在接受淋病和衣原体感染等其他感染的评估和治疗后症状持续存在，则应高度怀疑。 对女性来说，可以做以下一种阴道分泌物的诊断性检查：： NAAT

阴道pH值和湿涂片

免疫色谱流试纸测试 NAATs 对女性滴虫病的诊断比显微镜检查或培养更敏感。免疫色谱流量试纸测试也可用于女性的即时检测。宫颈细胞学检查（巴氏试验）不是用来检测滴虫病的，但有时会偶然发现感染。 显微镜检查 使临床医生能够同时评估滴虫病和 细菌性阴道病 ，因为它们引起类似的症状和/或可能同时存在。阴道分泌物取自后穹窿，测定其pH值。pH的测量。 然后将分泌物放置在2张载玻片上; 在一张载玻片上用10％氢氧化钾稀释（KOH湿固定），在另一张上用0.9％NaCl稀释（盐水湿固定）。在气味测试中，检查KOH湿装是否有鱼腥味（这是由细菌性阴道病产生的胺引起的）。毛滴虫阴道炎和细菌性阴道病可产生氨从而造成该气味。（毛滴虫呈梨形、有鞭毛，常有自动力，平均直径7～10μm，与白细胞大小相仿，偶尔有直径达到25μm者）。如果发现有毛滴虫，那么大量的中性粒细胞也同样存在。滴虫病通常通过观察微生物巴氏染色（Pap）来诊断。 尿液或尿道拭子培养 是唯一用于验证男性 T. vaginalis 阴道毛滴虫感染的检测方法。在男性中，尿液显微镜检查是不敏感的，美国食品药品监督管理局目前还没有批准NAAT，但如果当地实验室进行了内部验证研究，NAAT可能会被使用。 与任何STI的诊断一样，滴虫病患者应进行检测，以排除其他常见的STIs，如淋病和衣原体感染。

滴虫病的治疗 口服甲硝唑或替硝唑

性伴侣的治疗 患有滴虫病的女性应口服甲硝唑500 mg，每天两次，持续7天。男性应单次口服甲硝唑 2 克。女性和男性的另一种治疗方法是单剂量口服2g替尼达唑。 如果女性感染持续存在，并且已排除性伴侣再次感染，则应使用甲硝唑500mg，每天两次，持续7天，或口服替硝唑2g，每天一次，持续7天。 甲硝唑可引起白细胞减少，与酒精可发生双硫仑样反应，或假丝酵母菌性双重感染。虽然对3个月后的胎儿可能无危害性，早期妊娠仍为相对禁忌证。替硝唑尚未进行过孕期安全性评估，故未被使用。 应根据性别对性伴侣进行滴虫病检查和治疗，并对其进行其他性传播感染筛查。如果随访的依从性可能较差，确诊毛滴虫病者的性伴侣可以不需要确诊而接受治疗。