细菌性阴道病（BV）

细菌性阴道病是一种生态失调，因阴道菌群改变，乳酸杆菌减少，厌氧菌过度生长而导致。症状包括黄绿色或灰色、稀薄、有恶臭的阴道分泌物。诊断通过检测阴道分泌物证实。治疗通常是口服或外用甲硝唑或局部克林霉素。
（参见阴道炎概述。）
细菌性阴道病是最常见的感染性阴道炎。发病机理尚不清楚，但涉及多种细菌病原体的过度生长和通常以乳酸菌为主的阴道菌群的减少（1)。
过度增生的厌氧菌病，包括类杆菌种、消化链球菌属、阴道加得诺菌，游动钩菌和支原体增加了10～100倍，取代了正常有保护作用的乳酸杆菌。
细菌性阴道病的风险因素 与 性传播感染的危险因素相同，包括多个性伴侣、共用性玩具、不一致或不正确使用避孕套或口腔保护套。可是从未有过阴道性交的人身上也可以发生细菌性阴道病；对有性生活的妇女来说，治疗男性性伙伴似乎不影响以后的发生率。使用宫内节育器也是一个危险因素。
细菌性阴道病似乎会增加以下风险 盆腔炎、流产后和 产后子宫内膜炎和子宫切除术后阴道套囊感染。在妊娠期间，细菌性阴道病与绒毛膜羊膜炎、产前胎膜破裂、未足月产和早产的风险增加相关。
参考文献
1.Muzny CA, Schwebke JR: Pathogenesis of bacterial vaginosis: Discussion of current hypotheses.J Infect Dis 214 (Suppl 1):S1–S5, 2016.doi: 10.1093/infdis/jiw121
细菌性阴道病的症状和体征
细菌性阴道病引起的阴道分泌物呈黄绿色或灰色，稀薄，有恶臭，通常带有鱼腥味，当性交后和月经期间分泌物呈碱性时，这种气味往往会变得更强烈。
瘙痒、刺激、红斑和水肿并不常见。
细菌性阴道病的诊断
盆腔检查
阴道 pH 值和显微镜检查
如果无法进行显微镜检查，有时可进行核酸扩增测试 (NAAT)
要诊断细菌性阴道病，必须具备以下4项标准中的3项(Amsel标准)：
黄绿色或灰色分泌物
阴道分泌物pH值>4.5
胺臭味试验有鱼腥味 （氢氧化钾的应用）
盐水 (0.9%) 湿封片上的线索细胞
By permission of the publisher.From Spitzer M, Mann M.In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology.Edited by M Stenchever (series editor) and B Goff.Philadelphia, Current Medicine, 1998.
图片从美国疾病控制和预防中心公共卫生图像库获得。
通过显微镜下检查盐水稀释的载片可以确定线索细胞（细菌黏附于上皮细胞，有时可使细胞边缘模糊）的存在。
生理盐水稀释的玻片中有白细胞提示伴随感染（很可能是滴虫、淋球菌或衣原体性宫颈炎），需要做其他的检验。
NAAT 可在商业上用于临床（1-4）。如果显微镜检查不可用、诊断不确定或患者仍有症状，则应考虑进行 NAAT。
诊断参考
1.Cartwright CP, Lembke BD, Ramachandran K, et al: Development and validation of a semiquantitative, multitarget PCR assay for diagnosis of bacterial vaginosis.J Clin Microbiol 50 (7):2321–2329, 2012.doi: 10.1128/JCM.00506-12
2.Schwebke JR, Gaydos CA, Nyirjesy P, et al: Diagnostic performance of a molecular test versus clinician assessment of vaginitis.J Clin Microbiol 56 (6):e00252-18, 2018.doi: 10.1128/JCM.00252-18
3.Gaydos CA, Beqaj S, Schwebke JR, et al: Clinical validation of a test for the diagnosis of vaginitis.Obstet Gynecol 130 (1):181–189, 2017.doi: 10.1097/AOG.0000000000002090
4.Coleman JS, Gaydos CA: Molecular diagnosis of bacterial vaginosis: An update.J Clin Microbiol 56 (9):e00342–e00318, 2018.doi: 10.1128/JCM.00342-18
细菌性阴道病的治疗
甲硝唑或克林霉素
以下治疗细菌性阴道病的方法同样有效（参见 疾病预防控制中心:性传播感染治疗指南，2021）：
甲硝唑500mg，每日2次，连用7天
0.75％甲硝唑凝胶5g（涂药器装满），阴道内给药，每天1次，连续7天
2%克林霉素阴道乳膏，每天1次，共7天
对于局部治疗，首选甲硝唑；克林霉素是另一种选择。
口服甲硝唑是未怀孕患者的首选治疗方法。对于妊娠患者，首选局部用药方案，因为口服药物可能会产生全身效应。
用克林霉素霜的妇女不能用乳胶产品（如避孕套或隔膜）避孕，因为此药使乳胶变弱。
一次性口服塞克硝唑2g是治疗细菌性阴道病的另一种选择（1, 2)。 因为只需要一剂，塞克硝唑可以提高患者的依从性。
不建议对性伴侣进行治疗。
尽管妊娠期治疗不能较少妊娠并发症，早孕期阴道炎仍应使用甲硝唑阴道凝胶治疗。为预防子宫内膜炎的发生，所有的选择性流产女性术前均可以预防性口服甲硝唑，或者只给阴道分泌物检查为BV阳性的细菌性阴道病患者。
治疗后，有症状的细菌性阴道病通常会在几天内消退，但通常会复发。如果经常复发（目前的感染和之前12个月内至少2次发作），可能需要持续使用抑制性抗生素。复发性细菌性阴道病患者可考虑使用甲硝唑凝胶进行抑制性治疗，每周2次，持续16周（3)。
治疗参考文献
1.Schwebke JR, Morgan FG Jr, Koltun W, Nyirjesy P: A phase-3, double-blind, placebo-controlled study of the effectiveness and safety of single oral doses of secnidazole 2 g for the treatment of women with bacterial vaginosis.Am J Obstet Gynecol 217 (6):678.e1–678.e9, 2017.doi: 10.1016/j.ajog.2017.08.017
2.Hillier SL, Nyirjesy P, Waldbaum AS, et al: Secnidazole treatment of bacterial vaginosis: A randomized controlled trial.Obstet Gynecol 130 (2):379-386, 2017.doi: 10.1097/AOG.0000000000002135
3.Sobel JD, Ferris D, Schwebke J, et al: Suppressive antibacterial therapy with 0.75% metronidazole vaginal gel to prevent recurrent bacterial vaginosis. Am J Obstet Gynecol 194(5):1283-1289, 2006.doi:10.1016/j.ajog.2005.11.041