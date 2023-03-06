细菌性阴道病（BV）

细菌性阴道病是一种生态失调，因阴道菌群改变，乳酸杆菌减少，厌氧菌过度生长而导致。症状包括黄绿色或灰色、稀薄、有恶臭的阴道分泌物。诊断通过检测阴道分泌物证实。治疗通常是口服或外用甲硝唑或局部克林霉素。

（参见阴道炎概述。）

细菌性阴道病是最常见的感染性阴道炎。发病机理尚不清楚，但涉及多种细菌病原体的过度生长和通常以乳酸菌为主的阴道菌群的减少（1)。

过度增生的厌氧菌病，包括类杆菌种、消化链球菌属、阴道加得诺菌，游动钩菌和支原体增加了10～100倍，取代了正常有保护作用的乳酸杆菌。

细菌性阴道病的风险因素 与 性传播感染的危险因素相同，包括多个性伴侣、共用性玩具、不一致或不正确使用避孕套或口腔保护套。可是从未有过阴道性交的人身上也可以发生细菌性阴道病；对有性生活的妇女来说，治疗男性性伙伴似乎不影响以后的发生率。使用宫内节育器也是一个危险因素。

细菌性阴道病似乎会增加以下风险 盆腔炎、流产后和 产后子宫内膜炎和子宫切除术后阴道套囊感染。在妊娠期间，细菌性阴道病与绒毛膜羊膜炎、产前胎膜破裂、未足月产和早产的风险增加相关。

参考文献 1.Muzny CA, Schwebke JR: Pathogenesis of bacterial vaginosis: Discussion of current hypotheses.J Infect Dis 214 (Suppl 1):S1–S5, 2016.doi: 10.1093/infdis/jiw121