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宫内节育器比较

宫内节育器比较

左炔诺孕酮 3 年（13.5 毫克）宫内节育器

左炔诺孕酮 5 年（19.5 毫克）宫内节育器

左炔诺孕酮 8 年（52 毫克）宫内节育器

含铜T380A

1年使用的妊娠率为

0.4%

0.2%

0.2–0.6%

最长使用时间的累计妊娠率

1.0%

0.9–1.4%

0.5–1.1%

< 2%在12年时

可逆性

快速

快速

快速

快速

标准持续时间

3年

5年

8年

10年*

出血的变化

不规则出血

1年内闭经：6％

不规则出血

1年内闭经：12％

不规则出血

1年内闭经：20％

月经周期无变化

月平均失血量

5 mL（使用 6 个月时）

5 mL（使用 6 个月时）

50～80毫升

其他好处

可用于治疗月经量多，慢性盆腔疼痛，或子宫内膜异位

可用于紧急避孕

非激素类

不良反应

最小：头痛，点状出血，乳房胀痛，恶心（通常6个月内好转）

同为3年期宫内节育器

同为3年期宫内节育器

更严重的痛经（通常通过非甾体抗炎药 [NSAIDs] 缓解）和月经量增加

主要作用机制†

宫颈粘液变稠并阻止受精

同为3年期宫内节育器

同为3年期宫内节育器

利用铜离子产生无菌性炎症反应，其对精子有毒性作用，从而阻止受精。

* 证据支持使用 12 年。

†在罕见情况下,宫内节育器可能阻止囊胚着床。

* 证据支持使用 12 年。

†在罕见情况下,宫内节育器可能阻止囊胚着床。

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