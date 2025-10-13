宫内节育器比较
左炔诺孕酮 3 年（13.5 毫克）宫内节育器
左炔诺孕酮 5 年（19.5 毫克）宫内节育器
左炔诺孕酮 8 年（52 毫克）宫内节育器
含铜T380A
1年使用的妊娠率为
0.4%
0.2%
0.2–0.6%
—
最长使用时间的累计妊娠率
1.0%
0.9–1.4%
0.5–1.1%
< 2%在12年时
可逆性
快速
快速
快速
快速
标准持续时间
3年
5年
8年
10年*
出血的变化
不规则出血
1年内闭经：6％
不规则出血
1年内闭经：12％
不规则出血
1年内闭经：20％
月经周期无变化
月平均失血量
—
5 mL（使用 6 个月时）
5 mL（使用 6 个月时）
50～80毫升
其他好处
—
—
可用于紧急避孕
非激素类
不良反应
最小：头痛，点状出血，乳房胀痛，恶心（通常6个月内好转）
同为3年期宫内节育器
同为3年期宫内节育器
更严重的痛经（通常通过非甾体抗炎药 [NSAIDs] 缓解）和月经量增加
主要作用机制†
宫颈粘液变稠并阻止受精
同为3年期宫内节育器
同为3年期宫内节育器
利用铜离子产生无菌性炎症反应，其对精子有毒性作用，从而阻止受精。
* 证据支持使用 12 年。
†在罕见情况下,宫内节育器可能阻止囊胚着床。