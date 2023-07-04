宫内节育器 （IUDs; IUD）

在置入1年内，IUD平均脱落率通常 <5％;然而，产后立即放入IUD（<10分钟）的脱落率较高。在放入IUD6周后，临床医生可判断尾丝的长度来判断IUD位置是否放置正确(尾丝脱出宫颈口的长度约3CM）。

IUD的穿孔率约为1/1000。通常在IUD置入时发生穿孔。有时开始只是节育器末端的穿孔。数月后在子宫收缩力的作用下，节育器可被挤入腹腔。如果在骨盆检查过程中看不到细绳，临床医生可以执行以下一项或多项操作：

用细胞刷将宫颈中的细绳清扫干净

用IUD挂钩、子宫音或活检仪器轻轻探查子宫腔（除非怀疑怀孕），小心不要将IUD进一步推入子宫腔或子宫肌层

做超声检查；鳄鱼钳可以在超声引导下使用（9）

如果没有探及宫内节育器，行腹部X光排除IUD在腹腔可能。腹腔内IUD会引起肠粘连。穿出子宫的IUD常需腹腔镜手术取出。

如果怀疑IUD脱落或穿孔，应使用其他避孕方法。

极少数情况下，在置入IUD第一个月内可发生输卵管炎（盆腔炎），因为置入IUD时可将细菌带入宫腔。但是，这种风险较低且无需常规使用抗生素预防感染。如果发生盆腔炎，需使用抗生素抗感染治疗。除非抗感染后感染仍持续存在，宫内节育器无需被取出。IUD尾丝不会导致细菌感染。除外放置后的第一个月，宫内避孕器不增加盆腔炎的风险。

如果 Actinomyces在没有感染症状的女性中进行巴氏试验的类似生物体不需要抗生素或宫内节育器移除。

宫内节育器使用者的异位妊娠发生率比未使用避孕方法的妇女低得多，因为宫内节育仪可有效预防妊娠。但是，如果带环妊娠，应告知异位妊娠的风险增加，需立即进行评估。