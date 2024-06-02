骨盆疼痛是女性的常见症状。其病因通常与外阴或阴道疼痛不同。盆腔还包含肠、膀胱和输尿管下段，周围环绕着肌肉、结缔组织和骨骼。骨盆疼痛可能源于这些结构中的任何一个。

骨盆疼痛可能是急性的或慢性的；持续 6 个月以上的疼痛被认为是慢性疼痛。慢性疼痛通常与认知、行为、性和情绪方面的负面后果有关，以及提示下尿路、性、肠道、盆底、肌筋膜或妇科功能障碍的症状（1）。

参考文献 1.Chronic Pelvic Pain: American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) Practice Bulletin Summary, Number 218. Obstet Gynecol.2020;135(3):744-746.doi:10.1097/AOG.0000000000003717

女性盆腔疼痛的病因 盆腔疼痛可能起源于女性生殖器官（子宫颈、子宫、卵巢、输卵管）或腹部的其他结构（肠道、泌尿道、盆底肌肉或结缔组织、或腹膜）。 妇科疾病 一些妇科疾病（见表骨盆疼痛的妇科原因）可以引起周期性骨盆疼痛（在月经周期的同一时间段内反复疼痛）。在其他情况下，疼痛是持续的或间歇性的，但与月经无关。此外，疼痛的发作（突然或逐渐）和疼痛类型（例如，剧烈、痉挛）可能有助于确定原因。 总的来说，最常见的盆腔疼痛的病因包括： 原发性痛经

子宫内膜异位症

卵巢肿块，有时伴有破裂或扭转

骨盆炎症性疾病 子宫肌瘤 通常不会引起疼痛，但如果它们对周围结构施加压力、导致痛经或退化，则可能会出现疼痛。 女性盆腔疼痛的其他原因包括盆腔粘连、卵巢残留综合征或 妇科恶性肿瘤。 表格 盆腔痛的一些妇科病因 表格 非妇科疾病 任何位于骨盆系统的非妇科疾病都可引起骨盆疼痛： 胃肠道（例如 便秘， 乳糜泻， 炎症性肠病， 肠易激综合症， 憩室性结肠炎、高位直肠周围脓肿，或 结肠直肠癌）

泌尿系统（例如 膀胱炎， 间质性膀胱炎 [膀胱疼痛综合征]， 结石， 膀胱癌、尿道憩室）

肌肉骨骼（例如， 纤维肌痛、肌筋膜综合征、前皮神经卡压综合征）

神经系统（例如， 神经性疼痛、腹型偏头痛、腹型癫痫）

血管（例如，主动脉瘤快速扩张或破裂）

与精神疾病相关（例如， 抑郁症， 焦虑， 躯体症状障碍， 药物使用障碍）

女性盆腔疼痛的评估 应该迅速完成盆腔疼痛的诊断，因为盆腔疼痛的一些病因（如异位妊娠、附件扭转）需要立即治疗。 无论月经史或性史如何，所有育龄患者都应排除妊娠。 病史 现病史 应包括发作时间、持续时间、部位、严重程度、疼痛模式（间歇性或持续性）和疼痛性质（剧烈、钝痛、痉挛性）。注意到疼痛与月经周期的关系。重要的相关症状包括阴道出血或分泌物、性交困难、发热和血流动力学不稳定症状（如头晕、头晕、晕厥）。 系统回顾需寻找可能提示潜在病因的症状，包括： 闭经、晨吐或乳房肿胀或压痛：妊娠相关疼痛

发烧、发冷或阴道分泌物：盆腔感染

腹痛（尤其是进餐时引发的腹痛）、大便习惯改变或直肠出血：胃肠道疾病

尿频、尿急、排尿困难或血尿：泌尿疾病 既往病史 应注意妇产科病史（妊娠、产次、月经史、性病史、性传播感染史、不孕症、异位妊娠、盆腔炎）和尿路结石、憩室炎和其他胃肠道或泌尿生殖系统疾病或癌症的病史。也应当注意腹部和盆腔手术史。 体格检查 体格检查首先回顾发热或血流动力学不稳定迹象（如低血压、脉搏加快）的生命体征，重点是腹部和盆腔检查。 腹部触诊确定有无压痛、包块和腹膜体征。可以对患者进行 Carnett 征（当仰卧患者通过抬起头部或双腿收缩腹直肌时出现局部腹部压痛）检查。阳性检查结果提示前部皮神经卡压综合征，这可能是导致慢性盆腔疼痛的肌肉骨骼原因。 做完整的盆腔检查。在窥器检查过程中，会检查阴道和宫颈是否有分泌物、病变或出血。双手检查应评估宫颈举痛；子宫大小、肿块、压痛、硬度（硬或软）和活动度；以及附件肿块、压痛和活动度。 直肠阴道检查用于检查是否有后盆腔肿块或压痛、直肠阴道隔压痛或结节以及直肠肿块或出血。 疼痛部位及有关的检查结果能为诊断病因提供线索（见表一些盆腔疼痛的诊断线索）。 危险信号 要特别注意以下情况： 晕厥或出血性休克（如心动过速、低血压）：异位妊娠、卵巢囊肿破裂或其他妇科或非妇科病因引起的腹腔出血

腹膜炎体征（反跳痛、强直、肌卫）：肠道或其他腹部器官穿孔，或输卵管卵巢脓肿

发烧或发冷：可能是输卵管卵巢脓肿或其他感染

突然出现剧烈疼痛，伴有恶心、呕吐或出汗：附件扭转 临床表现解析 盆腔疼痛的急慢性、严重程度及与月经周期的关系能够提示最可能的病因（见表盆腔疼痛的妇科原因）。疼痛的性状、部位及有关的发现也能提供一些线索（见表一些盆腔疼痛的诊断线索）。然而，结果可能是非特异性的。例如， 子宫内膜异位症 可导致各种各样的表现（例如性交困难，痛经，持续性盆腔痛，排便困难）。 表格 盆腔疼痛的诊断线索 表格 辅助检查 对盆腔痛患者的检查取决于疼痛是急性还是慢性的。 所有女性患者 急性盆腔痛 应该有 全血细胞计数（CBC）

尿液分析

妊娠试验 全血细胞计数 (CBC) 可以诊断贫血 (提示急性或慢性出血) 或白细胞增多症 (提示感染)。如果出现泌尿症状，尿液分析是一种快速、简单的测试，可以评估盆腔疼痛的许多常见原因（如膀胱炎、尿路结石）。 如果患者的妊娠试验呈阳性，并且出现疼痛或出血， 宫外孕 直到经阴道超声检查（未发现胎极或卵黄囊）排除，或者如果超声检查不明确，则 其他测试。 经阴道超声检查也可识别或提示急性疼痛的其他病因，包括 卵巢囊肿破裂：卵巢囊肿伴有盆腔液体回声

附件扭转: 卵巢或输卵管肿块（特别是肿块> 5 cm），无多普勒血流

复杂的多房性附件肿块：输卵管卵巢脓肿（也可能是良性肿瘤或恶性肿瘤，但不太可能出现急性盆腔痛） 如果怀疑是阑尾炎 ，应进行盆腔和腹部 CT 扫描。 如果严重或持续性疼痛的原因仍不明确，且患者血流动力学不稳定，并怀疑有潜在的严重病因（如宫外孕破裂、腹膜炎），则可能需要进行腹腔镜检查或开腹手术。 对于患有 慢性盆腔痛， 检查取决于临床怀疑的疾病（见表格 盆腔痛的一些妇科病因）。还应筛查患者是否患有抑郁症或其他精神健康障碍，以及 家庭暴力 或性创伤。

女性盆腔疼痛的治疗 尽可能治疗引起盆腔疼痛的潜在疾病。 与月经周期相关的疼痛（如痛经、子宫内膜异位症）可以用激素避孕药治疗。 非妊娠患者的盆腔疼痛最初用口服非甾体抗炎药（NSAIDs）治疗 (1)。患者对某种NSAID可能无反应，但对另一种可能有反应。对于神经性慢性盆腔痛，建议使用血清素-去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (SNRI) 和钙通道 α2delta 配体 (加巴喷丁或普瑞巴林)。除患有活动性癌症的患者或临终姑息治疗外，不建议使用阿片类药物治疗慢性盆腔痛。 此外，建议采用盆底物理治疗、性治疗或认知行为疗法来治疗肌筋膜盆腔疼痛或与精神合并症相关的疼痛。难治性病例可以采用触发点或肉毒杆菌毒素注射等方法。 如果患者有顽固性疼痛，对上述任何措施均无反应，则诊断性或腹腔镜 子宫内膜异位症的治疗 或者可以提供粘连松解术、子宫骶神经消融术、骶前神经切除术或子宫切除术。 治疗参考文献 1.Chronic Pelvic Pain: American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) Practice Bulletin, Number 218. Obstet Gynecol.2020;135(3):e98-e109.doi:10.1097/AOG.0000000000003716