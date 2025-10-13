航空旅行的禁忌
病人情况
风险
气体膨胀*导致疼痛、组织损伤，或两者兼有。
近期（<10天内）接受过胸、腹部外科手术
气体膨胀*导致疼痛、组织损伤，或两者兼有。
严重的心脏病
氧饱和度低下*,†
严重的免疫功能缺陷
获得性或者传播性感染
罹患高传播性感染
获得性或者传播性感染
近期接受过眼内气体注射
气体膨胀*导致疼痛、组织损伤，或两者兼有。
下颌固定术后（除外使用快速解除装置进行固定的患者）
发生气道误吸（例如晕机导致呕吐时）
心肌梗塞， 低风险‡：
氧饱和度低下*,†
心肌梗塞，中等风险‡：
氧饱和度低下*,†
心肌梗死， 高风险‡：
氧饱和度低下*,†
氧饱和度低下*,†
气体膨胀*导致疼痛、组织损伤，或两者兼有。
巨大的肺大疱或空洞
气体膨胀*导致疼痛、组织损伤，或两者兼有。
严重的肺功能不全
氧饱和度低下*,†
* 风险主要发生在高机舱高度。 低空飞行（< 5000 英尺 [1524 米]；例如，MedEvac 直升机）引起问题的可能性较小。
†如果情况要求必需飞行运送，应该配置氧气供应装置。
‡ 患有心肌梗塞 (MI) 且风险较低的患者应在 MI 后推迟 3 天乘飞机；中危患者推迟10天；高危患者应推迟至病情稳定。