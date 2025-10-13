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航空旅行的禁忌

航空旅行的禁忌

病人情况

风险

肠梗阻

气体膨胀*导致疼痛、组织损伤，或两者兼有。

近期（<10天内）接受过胸、腹部外科手术

气体膨胀*导致疼痛、组织损伤，或两者兼有。

严重的心脏病

氧饱和度低下*,†

严重的免疫功能缺陷

获得性或者传播性感染

罹患高传播性感染

获得性或者传播性感染

近期接受过眼内气体注射

气体膨胀*导致疼痛、组织损伤，或两者兼有。

下颌固定术后（除外使用快速解除装置进行固定的患者）

发生气道误吸（例如晕机导致呕吐时）

心肌梗塞， 低风险‡：

  • 年龄<65岁

  • 射血分数＞45%

  • 无并发症

氧饱和度低下*,†

心肌梗塞，中等风险‡：

  • 非低风险

  • 射血分数＞40%

氧饱和度低下*,†

心肌梗死， 高风险‡：

  • 任何并发症

  • 射血分数<40%

氧饱和度低下*,†

不稳定型心绞痛

氧饱和度低下*,†

气胸

气体膨胀*导致疼痛、组织损伤，或两者兼有。

巨大的肺大疱或空洞

气体膨胀*导致疼痛、组织损伤，或两者兼有。

严重的肺功能不全

氧饱和度低下*,†

* 风险主要发生在高机舱高度。 低空飞行（< 5000 英尺 [1524 米]；例如，MedEvac 直升机）引起问题的可能性较小。

†如果情况要求必需飞行运送，应该配置氧气供应装置。

‡ 患有心肌梗塞 (MI) 且风险较低的患者应在 MI 后推迟 3 天乘飞机；中危患者推迟10天；高危患者应推迟至病情稳定。

* 风险主要发生在高机舱高度。 低空飞行（< 5000 英尺 [1524 米]；例如，MedEvac 直升机）引起问题的可能性较小。

†如果情况要求必需飞行运送，应该配置氧气供应装置。

‡ 患有心肌梗塞 (MI) 且风险较低的患者应在 MI 后推迟 3 天乘飞机；中危患者推迟10天；高危患者应推迟至病情稳定。

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