适当的计划可降低与旅行（包括航空旅行）相关的风险。在旅行之前，患者及其医疗提供者应审查计划的行程和相关的病史，需要 疫苗接种, 预防感染的措施，例如 疟疾 和 旅行者腹泻，以及有关个人保护措施的建议，包括与非传染性威胁相关的措施。对于年长的旅行者来说，最常见的死因是心脏病发作和中风；对于其他旅行者来说，最常见的死因是道路交通事故。

航空旅行可能会导致或加重某些医学问题。有些是飞行禁忌的病症 ，有些则造成身体不适。严重的并发症很少见，一些简单的预防措施可以减少一些较常见的问题。

在飞行途中，乘客中的卫生专业人员可能会被要求为生病的乘客提供帮助。大多数商业用飞机配备了急救用品，包括自动胸外除颤器和有限的医疗物品。现在空勤人员比以往接受了更多的急救训练。虽然医护人员帮助生病或受伤乘客的行为通常会被认为是出于乐于助人的动机而免于诉讼麻烦，但他们仍然需要避免做出超过自己培训和能力范围的操作。

有关航空旅行的进一步的信息可从各主要航空公司的医务部门， 在线旅行信息或当地旅行诊所获取。

表格 航空旅行的禁忌 表格

大气压的改变 商用飞机和喷气式飞机只加压到相当于海拔6000～8000英尺处（1830～2440米）的水平，而不是与海平面同高处的水平。因此，在商用飞机和喷气式飞机内，人体腔内或其他封闭空间内的气体可膨胀25％左右，这种膨胀可能加重某些医学问题。 未治疗的齿科疾病可能在气压变化时发生疼痛。上呼吸道炎症或过敏性鼻炎可引起 咽鼓管和鼻窦开口的堵塞，（可能分别导致气压性中耳炎和 气压性鼻窦炎）。在飞机下降时频频打哈欠、闭鼻吞咽、使用减少鼻腔充血的喷剂、有些人会在飞机下降时吃硬糖或在飞行前或途中使用抗组胺药等方法，能预防或减轻上述病症。 以下病人应避免航空旅行：已有或很可能发生气胸的人（如，有肺大泡或空洞）、保留有空气或气体的人（如，肠嵌顿、胸部或腹部手术术后<10天，或眼内注射过气体），因为即使轻度的气体膨胀也会引起疼痛或损伤组织。 水应当代替空气，在充气的设备里使用（例如进食管、导尿管）。做过结肠造口术的患者应携带大号的粪袋，并应估计到由于肠道气体的膨胀会引起的排便次数增多。

儿童 儿童因更易患气压性中耳炎，故在降落时应提供液体或食物，并鼓励他们吞咽，如此能平衡压力。能给婴儿母乳喂养，或用瓶装奶，或橡皮奶头。 给成人提出的警告一样适用于患慢性病的儿童（如，先心病、慢性肺病、贫血等）。

时差（昼夜节律不齐） 跨越多个时区的高速旅行会打乱正常的 生理节奏。明亮的阳光能重设体内的生物钟。傍晚明亮的光照可推迟正常的睡眠时间；而清晨的阳光又可提前生物钟，故睡觉时间比通常要早。因此，调整光照时间可以帮助适应时差，尤其在将会抵达一个新时区的情况下。例如，向西航行时，人们应该最大限度的享受下午的阳光从而帮助推迟睡眠的时间。 向东航行时，人们则应该在到达后的3到4天内尽量接触晨光，有助于唤醒自己并促进早睡。 短效安眠药（见表常用的口服安眠药）可以帮助人们东行后在适当的时间入睡。然而，安眠药可能含有一些副作用，比如白天嗜睡、失忆和夜间失眠。长效安眠药增加了老年人思绪混乱和摔倒的可能性，应当避免使用。 退黑激素, 一种松果体分泌的激素，可以提供夜间的线索；但大型安慰剂对照试验显示褪黑激素仍缺乏安全性和有效性。如果旅行者在向东行时跨越了几个时区，可以让他们在抵达目的地当晚服用0.5～5mg的褪黑素，使他们的睡眠时间提前。 有时为了代偿生理节律紊乱，某些治疗措施需要作改变。例如， 胰岛素的剂量及给药时间应根据跨越时区的数量、目的地停留的时间、可提供的食物和以及活动情况，而加以调整，必须严密监测血糖的水平。靶血糖水平应该升高；由于许多变化影响血糖水平，严格控制变得更加困难，且低血糖的风险增加。治疗的调整应依据消失的时间，而不是根据当地的时间。

氧气压力的下降 当客机在巡航高度时，飞机客舱通常增压到海拔6000至8000英尺（1830至2440米），氧气的局部压力要比在海平面高度时约低25％，由于氧-血红蛋白解离曲线(见图氧合血红蛋白解离曲线)的原因，可能导致动脉中血氧饱和度下降约4.4％。 这种下降对有严重心脏或肺部疾病的（见表飞行禁忌症）乘客可能造成严重影响，但对大多数人是无害的。然而，在此高度飞行3至9个小时后，一些人表示感到不舒服（比如，头疼、精神萎靡）。 一般能行走50米或登一段楼梯的、病情稳定的人，均能耐受正常商业飞行的机舱条件而不必额外供氧。 但是患有中度或重度肺病（包括哮喘、慢性阻塞性肺病、囊性纤维化）、心力衰竭、血红蛋白 < 8.5g/dL的贫血、严重心绞痛、镰状细胞病（但不是遗传的）以及某些先天性心脏病的人，可能就会发生问题。这些病人若干能使用航班提供的特殊的持续供氧设备，就能安全飞行。长途飞行由于静脉淤滞可出现踝部轻度水肿，不应与心衰混淆。 吸烟可加重强度缺氧，故在飞行前不要吸烟。缺氧和疲劳会加重酒精的作用。

机舱低湿度 由于机舱的湿度很低，有时会发生脱水现象。这种现象可以通过适量饮水而预防，要避免酒精饮料。隐形眼镜佩戴者和干眼症患者应经常滴入人工泪液，以避免因舱内湿度低而引起角膜刺激。

晕机 晕机往往是由颠簸和振动引起的，继而因发热、焦虑、饥饿或暴饮暴食导致情况加剧。症状包括恶心、呕吐、出汗和晕眩。 通过减少食物、液体和酒精的摄入量，晕机可以在旅行开始前或旅途中得到缓解。盯住一个静止的物体或是地平线都是有帮助的。闭上眼睛平躺下也是可以的。 其他方法包括选择一个不易感到晕机的位置（例如，飞机中段，靠近两侧机翼的部位），阅读和使用空调。茛菪碱贴片和非处方或处方的抗阻胺剂通常有效，特别是在出发前服用。然而，这些药物会造成老年人的困倦、嘴巴干涩、思维混乱、摔倒和其他问题。

心理应激状态 催眠和行为调整对某些患飞行恐惧和幽闭恐怖症的人有帮助。 飞行前，以及根据飞行时间在飞行中惧怕飞行的乘客可服用短效抗焦虑剂（比如，唑吡坦、阿普唑仑）。过度通气常会刺激心脏，引起破伤风样症状。焦虑和换气过度会引起恐慌、妄想和濒死的感觉。在飞行过程中，精神病倾向可能会呈急性和加重表现。有暴力倾向和意外动作倾向的病人必须有护理人员陪伴，并给予适当的镇静处理。

受限制的活动 长时间维持坐姿可发生深静脉血栓形成，并可引起肺栓塞。风险因素包括那些与海拔无关的深静脉血栓形成(例如，既往深静脉血栓形成、怀孕、口服避孕药的使用——见表静脉血栓形成的风险因素)。 建议应经常走动（每隔1～2个小时）、坐着时也作些就地简易的体操活动，但是缺乏这些方法能够提供益处的研究证据。 没有建议进行药物预防（例如，阿司匹林，肝素），但是建议有静脉血栓栓塞风险的旅行者使用合适的，膝盖以下的分级加压长袜。

气流 气流可引起 晕机或外伤。一旦就座后，旅客应始终系好安全带。

其他事宜 患有某些疾病或风险的旅客应携带适当的病历文件、药物和设备。 患有已知疾病的旅行者应携带病历摘要（包括有重大心脏病史的患者的心电图[ECG]）。

若旅行者有在旅行过程中，有发作不致残的疾病（如，癫痫）或慢性疾病的可能，最好在颈部或腕部佩戴带医学标记的证明牌。

已知有特定复发病史（例如，尿路感染、阴道念珠菌感染、偏头痛）的旅行者应考虑携带自我治疗药物旅行。

需要携带阿片类药物、注射器或大量药品的旅行者应事先从医师那儿得到处方或证明信，以免在安全检查或海关等处惹麻烦。 以下物品应装入随身行李中，以防托运行李延误、丢失或被盗： 药物，在原始贴有标签的容器中

旅行者应该将他们的药品、备用眼镜或其他接触镜（并带配镜的处方）。

助听器电池 美国运输安全管理局 (TSA) 禁止在商业航班上携带超过 90 mL 的液体或凝胶的容器，但 TSA 允许在旅行中合理数量的大量医疗必需的液体、凝胶和气溶胶。这些物品必须在检查站向 TSA 官员申报以供检查（见 TSA：残疾和医疗条件）。 大多数植入性心脏器械（包括起搏器、除颤器）能有效地屏蔽安全检查的干扰。但是，这些装置的金属内容物，以及假肢支架等，可能触发安全警报器，故应备用医师的证明信，以免安全检查时的麻烦。 有非常特殊饮食和医疗需求的旅行者应仔细准备，并自己携带食品和其他物品。如果提前若干天通知，所有离开或抵达美国（和大多数其他国家）的航空班机能够经努力为这些残疾和特殊需求的乘客提供住宿，包括需要接受氧气治疗的乘客。轮椅可以带入美国的所有航空公司（和大多数其他国家的公司）的班机，但建议提前告知。 如果有人陪伴且提前通知，部分航空公司还允许乘客携带非常特殊的设备（如，静脉输液、呼吸机）。如果旅行者因为重病不能适应商业飞行，就有必要提出要求空中救护服务。 在热带纬度和高海拔地区，皮肤白皙的旅行者更容易晒伤。建议使用高SPF（防晒系数30或更高）防晒霜。当同时使用防晒霜和驱虫剂时，应先涂抹防晒霜，然后至少在十五分钟后涂抹驱虫剂。