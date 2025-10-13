其他氨基酸和有机酸代谢紊乱疾病
疾病（OMIM编号）
蛋白质或酶缺陷
注释
肌氨酸血症(268900*)
肌氨酸脱氢酶
生化特征：血浆肌氨酸升高
临床特征：良性；有智力障碍的报道
治疗：不需要
D-甘油酸尿(220120*)
D-甘油酸激酶
生化特征：尿D-甘油酸升高
临床特征：慢性酸中毒、肌张力低下、癫痫、智力障碍
治疗：碳酸氢盐或枸橼酸盐治疗酸中毒
Hartnup病 (234500*)
系统B（0）中性氨基酸转运蛋白
生化特征：中性氨基酸尿
临床特征：萎缩性舌炎、光敏性皮炎、间歇性共济失调、肌张力增高、癫痫发作、精神症状
治疗：烟酰胺
胱氨酸尿症 (220100*)
肾氨基二羧酸转运蛋白
生化特征：尿胱氨酸、赖氨酸、精氨酸和鸟氨酸升高
临床特征：肾结石、脑功能受损风险增高
治疗：维持流体摄入、碳酸氢盐或枸橼酸盐、青霉胺或巯丙酰甘氨酸
I型
重亚基
II和III型
轻亚基
亚氨基甘氨酸尿症(242600*)
脯氨酸、羟脯氨酸和甘氨酸的肾脏转运蛋白
生化特征：尿脯氨酸、羟脯氨酸、甘氨酸升高，但是血浆中的水平正常
临床特征：可能良性
治疗：不需要
胍基乙酸甲基转移酶缺乏症(601240*)
胍基乙酸甲基转移酶
生化特征：胍基乙酸升高、肌酸和磷酸肌酸降低
临床特征：发育迟缓、肌张力低下、锥体外系症状、癫痫发作、自闭症样行为
治疗：肌酸补充
胱氨酸贮积症
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* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database。