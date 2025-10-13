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其他氨基酸和有机酸代谢紊乱疾病

其他氨基酸和有机酸代谢紊乱疾病

疾病（OMIM编号）

蛋白质或酶缺陷

注释

肌氨酸血症(268900*)

肌氨酸脱氢酶

生化特征：血浆肌氨酸升高

临床特征：良性；有智力障碍的报道

治疗：不需要

D-甘油酸尿(220120*)

D-甘油酸激酶

生化特征：尿D-甘油酸升高

临床特征：慢性酸中毒、肌张力低下、癫痫、智力障碍

治疗：碳酸氢盐或枸橼酸盐治疗酸中毒

Hartnup病 (234500*)

系统B（0）中性氨基酸转运蛋白

生化特征：中性氨基酸尿

临床特征：萎缩性舌炎、光敏性皮炎、间歇性共济失调、肌张力增高、癫痫发作、精神症状

治疗：烟酰胺

胱氨酸尿症 (220100*)

肾氨基二羧酸转运蛋白

生化特征：尿胱氨酸、赖氨酸、精氨酸和鸟氨酸升高

临床特征：肾结石、脑功能受损风险增高

治疗：维持流体摄入、碳酸氢盐或枸橼酸盐、青霉胺或巯丙酰甘氨酸

I型

重亚基

II和III型

轻亚基

亚氨基甘氨酸尿症(242600*)

脯氨酸、羟脯氨酸和甘氨酸的肾脏转运蛋白

生化特征：尿脯氨酸、羟脯氨酸、甘氨酸升高，但是血浆中的水平正常

临床特征：可能良性

治疗：不需要

胍基乙酸甲基转移酶缺乏症(601240*)

胍基乙酸甲基转移酶

生化特征：胍基乙酸升高、肌酸和磷酸肌酸降低

临床特征：发育迟缓、肌张力低下、锥体外系症状、癫痫发作、自闭症样行为

治疗：肌酸补充

胱氨酸贮积症

溶酶体转运缺陷表

* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database

* 有关完整的基因、分子和染色体位置信息，请参阅 Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) database

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