（Hartnup病）

Hartnup病是一种罕见的常染色体隐性遗传疾病，累及色氨酸和其他氨基酸的吸收不良和肾脏排泄增加。此外，色氨酸向烟酰胺的转化也受到损害。皮疹、中枢神经系统异常、身材矮小、头疼、虚脱和晕厥为其临床特征。诊断根据尿中色氨酸和其他氨基酸增加。可用烟酰胺和烟酸可以预防疾病发作，发作时给予烟酰胺治疗。

哈特纳普病的病因是由钠依赖性中性氨基酸转运蛋白基因 (SLC6A19) ，表达在肾脏和肠上皮细胞中的突变。Hartnup病为常染色体隐性遗传。

患者小肠对色氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸和其他单氨基单羧基氨基酸吸收障碍。未被吸收的氨基酸在胃肠道内积聚，肠道菌群对其分解代谢增加。色氨酸降解产物包括吲哚、尿素和5-羟色胺，可被小肠吸收，并由尿排出。肾脏氨基酸重吸收亦减少，形成包括除脯氨酸和羟脯氨酸外的所有中性氨基酸的氨基酸尿。色氨酸转变为烟酰胺也受影响。

Hartnup病的症状和体征 尽管是先天性的，但Hartnup病的症状可出现在婴儿、儿童和成年早期。日光、发热、服药和一些应激情况可促使症状出现。 症状出现前有营养摄入不足。症状和体征由烟酸缺乏引起，与糙皮病相似，尤其是身体暴露在阳光下的部位会出现皮疹；粘膜和神经症状也会出现。神经系统症状包括小脑共济失调和精神异常。智能发育迟缓、矮小、头痛、虚脱和晕厥亦较常见。也会出现精神病症状，包括情绪不稳定和精神病。

Hartnup病的诊断 尿液中氨基酸检查 Hartnup病的诊断是通过显示尿液中特征性氨基酸排泄模式——除脯氨酸和羟脯氨酸外，中性氨基酸数量增加。这些中性氨基酸包括丙氨酸、天冬酰胺、瓜氨酸、谷氨酸、组氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、丝氨酸、苏氨酸、色氨酸、酪氨酸和缬氨酸 (1)。 尿中吲哚及其他色氨酸降解产物也提供了该病诊断的辅助依据。可以对某些患者进行分子遗传学检测来确诊Hartnup病。 诊断参考文献 1.National Organization for Rare Disorders (NORD): Hartnup Disease.访问日期：2024 年 1 月 18 日。