胱氨酸尿症是肾小管的一种遗传性缺陷，其中胱氨酸(氨基酸半胱氨酸的同型二聚体)的重吸收受损，尿排泄增加，形成尿路胱氨酸结石。症状可由结石引起的绞痛，也可能是泌尿系统感染或慢性肾脏疾病的后遗症。诊断根据尿中胱氨酸的排泄量。治疗为增加液体摄入量和碱化尿液。

胱氨酸尿症最初的分类是根据胱氨酸和预留的载体中的二元氨基酸的尿排泄。在这个分类中，受累儿童的家长被评定为具有正常（I型），中度（Ⅲ型），或重度（II型）胱氨酸排泄增加。

较新的分类是根据基因型：A型患者具有SLC3A1基因的纯合突变，B型患者具有SLC7A9基因纯合突变。这些基因编码的蛋白一起形成一种异质二聚体，负责近端小管的胱氨酸和二元氨基酸转运。

胱氨酸尿症不应与胱氨酸病混淆（ see page 遗传性范可尼综合征）。

胱氨酸尿症的病理生理学 主要缺陷导致胱氨酸的肾近端肾小管重吸收减少和尿胱氨酸浓度增加。胱氨酸于酸性尿中很少溶解，当它的浓度超过其溶解度时就发生沉淀，结晶沉淀，形成胱氨酸 肾结石。男性通常比女性更易受到影响。 其他二碱基氨基酸（赖氨酸、精氨酸、鸟氨酸）的重吸收也受影响，但不引起症状，因为它们除与胱氨酸共用一转运通道外另有一转运系统。它们亦较胱氨酸易溶于尿，从而不引起结晶和结石形成。它们（包括胱氨酸）在小肠的吸收也是减少的。

胱氨酸尿的症状和体征 胱氨酸尿最常见的症状是肾绞痛，可发生在婴儿时期，但通常出现在10～30岁。 尿路梗阻可引起尿路感染和慢性肾脏疾病。

胱氨酸尿症的诊断 收集的肾结石分析

尿沉渣镜检

尿胱氨酸分泌检测 不透光的胱氨酸结石在肾盂或膀胱形成，常见鹿角状结石。 胱氨酸在尿中形成黄褐色、六角形的结晶体，这是具有诊断意义的。 尿中过量胱氨酸可通过硝普盐氰化物试验检出。定量胱氨酸排泄胱氨酸通常 > 400mg/天（正常为 < 30mg/天）。