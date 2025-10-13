治疗高血压急症的肠道外药物
药物
重要的不良反应*
特殊指征
氯维地平
心房颤动，发热，失眠，恶心，头痛
大多数高血压急症
急性心衰病人应慎用
伊那普利拉
在高肾素状态下血压急速下降，血压变化大
急性左心室衰竭
急性心肌梗死时应避免使用
艾司洛尔
低血压、恶心
主动脉夹层围术期
非诺多泮
心动过速、头痛、恶心、潮红、低钾血症、青光眼病人眼内压增高
大多数高血压急症
心肌缺血的病人应慎用
肼屈嗪
心动过速、潮红、头痛、呕吐、心绞痛恶化
拉贝洛尔
呕吐、头皮麻刺感、喉部烧灼感、头晕、恶心、心脏传导阻滞、体位性低血压
大多数高血压急症，不包括急性左心室衰竭
哮喘病人应避免使用
尼卡地平
心动过速、头痛、潮红、局部静脉炎
大多数高血压急症，不包括急性心力衰竭
心肌缺血的病人应慎用
硝酸甘油
头痛、心动过速、恶心、呕吐、忧虑、焦躁不安、肌肉颤搐、心悸、高铁血红蛋白血症、长时间应用发生耐受性
心肌缺血、心力衰竭
硝普钠
恶心、呕吐、躁动、肌肉颤搐、出汗、鹅皮（如果血压下降太快）、硫氰酸盐和氰化物中毒
大多数高血压急症
颅内压增高或氮质血症病人应慎用
酚妥拉明
心动过速、潮红、头痛
除非患者确诊患有嗜铬细胞瘤，否则很少使用
* 所有药物均可出现低血压
†需要特殊的输送系统（如硝普钠需要输液泵，硝酸甘油需要非聚氯乙烯管）