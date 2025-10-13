引起胀气相关症状的部分原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
嗳气
吞气症（吞咽空气）
有意识或无意识吞咽空气
有时见于吸烟过多或大量咀嚼口香糖者
可见于食管反流病或义齿不适患者
病史和体格检查
饮用碳酸饮料导致的产气
由病史可明确饮料饮用情况
病史和体格检查
自主性
被问及时，患者往往主动承认
病史和体格检查
腹胀或胀气
吞气症
见嗳气
病史和体格检查
慢性、复发性胀气或腹胀，伴大便习惯或性状改变
无异常发现
通常始于青春期和 20 多岁
病史和体格检查
大便检查
血液检查
胃轻瘫
恶心、腹痛、时有呕吐
早饱
有时见于已有明确病因患者
胃镜和（或）核素扫描以评估胃排空
长期症状
身材纤瘦，但仍坚持认为体重超标患者，尤其年轻女性
病史和体格检查
若为慢性，则为便秘
长期大便干结，排便少患者
病史和体格检查
肛门直肠测压
中老年人新发或持续腹胀
对于结肠癌，有时可见便血（肉眼血便或由医生检查发现）
若疑似卵巢癌，行盆腔超声检查
若疑似结肠癌，行肠镜检查
排气
饮食中摄入：豆类、乳制品、蔬菜、洋葱、芹菜、胡萝卜、抱子甘蓝、水果（如，葡萄干、香蕉、杏、西梅汁），复合碳水化合物（如，椒盐脆饼干、百吉饼、小麦胚芽）
症状常见于食用产气食物后
病史和体格检查
尝试回避
双糖酶缺乏症
食用乳制品后出现腹胀、腹痛、腹泻
呼气试验
出现贫血、脂肪泻、纳差、腹泻症状
对于乳糜泻患者，表现为无力，症状常始于儿童期
热带口炎性腹泻，可有恶心、腹绞痛、体重下降
血液检查
小肠活检
胰腺功能不全
腹泻、脂肪泻
已知胰腺疾病病史
腹部CT
有时进行MRI/MRCP、内镜超声或ERCP
粪便弹性蛋白酶检测
ERCP = 内镜逆行胰胆管造影术； MRCP = 磁共振胰胆管造影术。