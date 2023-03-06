看法 进行患者培训
热带口炎性腹泻是一种罕见的获得性疾病，可能由感染引发，特征表现为吸收不良和巨幼红细胞性贫血。诊断需根据临床表现和小肠组织活检。治疗需口服四环素和叶酸，疗程为6个月。
热带口炎性腹泻属于 吸收不良综合征。
热带口炎性腹泻的病因
热带口炎性腹泻的症状和体征
热带口炎性腹泻的诊断
内镜下小肠组织活检
血液检查明确是否存在营养不良
在疾病流行地区的居民或游客，有巨幼红细胞性贫血和吸收不良症状时应怀疑热带口炎性腹泻。
检查选择上消化道内镜下小肠组织活检。特征性的组织学改变 (见表 某些吸收不良性疾病的小肠组织学改变) 通常累及全小肠，可见绒毛钝化、小肠黏膜上皮和固有层慢性炎性细胞浸润。该病诊断需排除乳糜泻 和寄生虫感染。与乳糜泻不同的是热带口炎性腹泻患者的抗组织型转谷氨酰胺酶抗体（tTG）和抗肌内膜抗体（EMA）为阴性。
其他实验室检查（如全血细胞计数、白蛋白、钙、凝血酶原时间、铁、叶酸和B12水平）有助于营养状况的评估。小肠钡餐检查显示钡剂呈节段样分布、肠腔扩张和黏膜皱襞增粗。> 90%的患者右旋木糖吸收试验异常。但以上检查不具有特异性，不是该病诊断的必要检查。
热带口炎性腹泻的治疗
长期四环素治疗
四环素250 mg qid，疗程1～2个月，之后根据疾病的严重程度和患者对治疗的反应，调整为每日2次，疗程至6个月。 多西环素100 mg po bid，可以代替四环素疗法。
患者需在第1个月内补充叶酸（5～10 mg po qd）并维生素B12（1 mg IM qw，疗程为数周）。巨幼红细胞性贫血可迅速纠正，并且之后临床表现有显著改善。
根据需要提供其他营养替代品。
20％的患者可能复发。治疗4周后仍无反应提示存在其他情况。