热带口炎性腹泻的症状和体征

热带口炎性腹泻的症状和体征

常见症状为急性腹泻并伴发热和不适。慢性期则表现为较前减轻的腹泻、恶心、食欲不振、腹部痉挛和疲倦，脂肪泻时粪便常恶臭、白色、大量且油腻。

营养缺乏（尤其是 叶酸 和 维生素B12）最终会在几个月到几年后发生。

患者也可出现体重减轻、舌炎、口腔炎和周围性水肿。