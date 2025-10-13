牙痛的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
根尖脓肿
持续的疼痛，咀嚼或咬合时疼痛加重
正常情况下，患者能准确定位患牙
牙齿叩痛（用金属探针或压舌板敲击患牙）
有时可见受累牙根上方的黏膜出现波动性肿胀，邻近的颊部和/或唇部出现疼痛性肿胀
牙科评估
根尖周炎
症状和检查结果与根尖脓肿相似，但症状较轻，根部无肿胀
牙科评估
龋齿（牙本质过敏）
刺激（如热、冷、甜的食物或饮料、刷牙）后疼痛
疼痛限于单个牙，通常刺激祛除后疼痛消失
常有可见的龋损，或牙龈退缩或磨损导致牙根暴露
牙科评估
活髓牙的牙冠不完全折裂
咀嚼咬合后松开时出现锐痛
对冷刺激很敏感
牙科评估
不可逆性牙髓炎
无刺激时疼痛，刺激后持续疼痛，或两者兼有
有时难以确定患牙
牙科评估
第三磨牙（智齿）萌出或部分阻生引起的冠周炎
持续的钝痛，尤其是在咀嚼时
下颌智齿周围发炎，有时有脓液流出
可能出现牙关紧闭并限制张口
牙科评估
外伤引起的牙髓损伤
牙齿变色（直到损伤后许多年明显可见）
可能发展成根尖脓肿
牙科评估
可逆性牙髓炎
同龋齿但难以定位患牙
牙科评估
咀嚼或叩诊时多个上颌后牙（如磨牙、前磨牙）敏感
体位改变引起的疼痛，尤其头低位时（如系鞋带）疼痛
通常有鼻腔分泌物和受影响鼻窦叩击痛
鼻窦CT
如果未发现鼻窦炎，则需进行牙科评估
牙齿萌出
幼儿牙齿萌出期间出现不适和烦躁哭闹
常流涎、咬物品（如小床的栏杆）
病史和体格检查
纵向根折
牙齿松动，对触碰极其敏感
单独的深牙周探诊深度
特异性的“J”型X线表现
牙科评估
* 牙科评估需要转诊给牙医进行检查和通常的牙科X光片。