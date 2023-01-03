龋齿是牙齿被腐蚀，通常称为蛀牙。症状为－探痛，牙痛－出现于晚期。诊断依据临床检查，用细的金属探针探查釉质表面和口腔X线摄片观察。治疗涉及祛除受累的牙体组织和用各种材料修复缺损。氟化处理、良好的口腔卫生、窝沟封闭和合理的饮食，能够预防各种类型的龋齿。
qu'chi的病因学
龋齿由存在于牙菌斑内的细菌产生的酸引起。牙菌斑是牙齿清洁后24小时内在牙齿表面由细菌、黏液、坏死上皮细胞和食物碎屑形成的薄膜，开始为松软的结构。Streptococcus mutans变异链球菌是生长于菌斑内能够引起龋齿的一组相关细菌，某些菌株比其他细菌具有更强的致龋性。 最终（通常72小时后），软牙菌斑矿化，与钙、磷酸盐和其他矿物质一起形成牙石（硬牙菌斑或牙垢），很难用牙刷清除。
易感因素
龋齿的易感因素分别是：
菌斑控制不当
牙齿缺陷
饮食，尤其是经常食用碳水化合物和糖类
高酸或低氟的环境
唾液的特征，包括 唾液流量减少 （例如，由于药物、放射治疗、引起唾液腺功能障碍的全身性疾病），以及缓冲能力和 pH 值。
遗传因素
许多牙齿具有开放的釉质陷窝、裂隙和沟纹，这些结构由表面延伸至牙本质 (见图龋齿的类型)。这些缺陷的大小足以容纳细菌，但对清洁工作来说间隙太小，无法有效祛除细菌。这些缺陷使牙齿易龋坏。
频繁的摄取碳水化合物和糖类促进了牙菌斑的形成。严重的幼儿乳牙龋齿（乳牙猖獗性龋）提示较长时间食用婴儿配方奶、牛奶或果汁，特别是婴儿睡眠时含着奶瓶（婴儿或奶瓶龋）。因此，婴儿睡觉时奶瓶内最好只存放清水。
如果牙齿没有接触足够的氟化物环境，并且钙化不良或处于酸性环境，其表面易龋坏。 通常，当牙齿的pH值小于5.5时开始脱钙（如产乳酸的菌落附着区域/或饮用软饮料、运动饮料或能量饮料时，这些饮料的pH值通常低于5.5）。
Image provided by Jonathan A.Ship, DMD.
老年人常服用使唾液减少的药物，使之易患龋齿。 老年人由于牙龈萎缩、根面暴露和刷牙动作不到位（导致无效的口腔清洁）也使根面龋的发生率增加。
龋齿的分类
并发症
未及时治疗的龋齿导致牙体破坏、感染，最终需拔除和修复体替代。乳牙过早缺失可能引起邻牙移位，阻碍相应继承恒牙的萌出。
参考文献
Wong A, Subar PE, Young DA: Dental caries: An update on dental trends and therapy.Adv Pediatr 64(1):307-330, 2017. doi: 10.1016/j.yapd.2017.03.011
龋齿的症状和体征
龋齿最初只涉及釉质，没有任何症状。侵犯牙本质的龋洞引起疼痛。早期，当冷、热刺激，甜食或饮料接触患牙时引起疼痛，晚期出现咀嚼痛或叩击痛。当牙髓受影响，疼痛为持续性剧痛（牙髓炎）。
龋病的诊断
直接检查
X线检查或特殊的仪器检查
图片由James Ubertalli, DMD.提供。
常规、频繁的临床随访（每3～12个月一次，这取决于牙医对患者龋齿风险的评估）可以查出早期龋齿，并采用简单的方法治疗阻止其进展。常用一个小探针、有时包括特殊的染色和光纤导入光线的透射、尽管很少有新设备通过改变电导率、激光反射率，或透射（包括使用近红外光装置）来检查龋齿。但X线仍然是检查龋齿的最重要方法，可以确定累及的深度和辨别修复体下的龋齿。
龋病的治疗
修复治疗
需要时根管治疗和冠修复
牙齿再矿化
早期的龋齿（病变范围限于牙釉质）的再矿化通常可以通过改善家庭护理（刷牙和牙线）、洁治、使用高氟的牙膏和在口腔科使用复合氟化剂进行处理。其他促进再矿化的局部产品含有钙和磷酸盐，但在再矿化龋齿方面不如氟化物有效。自 2015 年起在美国上市的二胺氟化银 (SDF) 可以阻止和再矿化龋损。然而，由于 SDF 将龋齿永久染黑，它主要应用于乳牙。
牙齿恢复
发展至牙本质的龋齿的主要治疗方法是通过磨或钻去除腐败组织，然后充填缺损。
后牙咬合面的填充物必须由坚固材料构成，包括
银汞合金
复合树脂
银汞合金由银、汞、铜、锡，有时加入锌、钯或铟所构成。银汞合金价格便宜，平均能够维持14年。并且，如果患者的口腔卫生良好和充填时使用橡皮障隔离唾液，许多银汞合金充填体的维持时间>40年。汞合金是一种非常耐用的材料，其年故障率低于复合树脂;因此，汞合金修复体比复合修复体 使用寿命更长，对继发龋的抵抗力更强 (1)。
汞合金的使用正在减少，主要原因有两个：
其结果并不像使用复合材料或玻璃离子体所取得的那样具有美感
对于汞合金的汞含量的去除和处理，存在环境问题。
尽管人们对“汞中毒”表示担忧，但一个人的汞合金填充物数量与血液中的汞水平无关。不建议更换汞合金，因为它价格昂贵，会损坏牙齿结构，实际上会增加患者对汞的接触，并且需要使用汞合金分离器来防止其汞含量被排放到环境中。由于最近对处理传统填充物中汞含量的环境问题的担忧，有一种趋势是使用汞合金以外的牙科材料。
复合树脂具有良好的外观，长期应用于美观为主和咀嚼力量较小的前牙。许多患者也要求在后牙中使用，该部位的使用也日益普遍。早期的复合树脂在高咬拇压力下通常维持时间小于银汞合金的一半和易于发生继发龋，主要因为材料硬化时的收缩，及遇冷、热时收缩和膨胀程度大于牙齿和其他充填材料。目前的复合材料更接近于模拟牙釉质硬度，但与早期材料相比，龋病的复发率明显不同，且持续时间可能更长。与银汞合金相比，使用粘结复合树脂修复剂可更好地保护牙齿结构。
玻璃离子作为一种与牙色接近的填充物，可同时释放氟化物，这对龋齿易感人群是有益的。它也被用来恢复由刷牙过度而形成的缺损。 玻璃树脂不如复合树脂美观，且不能用与咬合面，因为它有很高的磨损率。树脂改性的玻璃离聚物材料也可以使用，与常规玻璃离聚物相比提供了一些改进的美观性。
如果龋坏严重，余留的牙本质太少不能完全或部分覆盖，牙医会用水泥胶合剂、银汞合金、复合树脂或其他材料代替缺损的牙本质。有时，必须在一个或多个根管内插入桩核以支持替代冠部牙本质的金、银或复合树脂核心。该程序需要进行根管治疗，即在牙体组织上开髓并去除牙髓，彻底清理根管，根管成形，然后牙胶充填。然后，适当修整剩余牙齿的外表面（原来牙釉质的部分），留出空间位置，使通常由金属、瓷或陶瓷制成的人造牙冠能够替代缺损的牙体组织。前牙的冠由瓷或陶瓷材料制成或覆盖。
治疗参考文献
1.Moraschini V, Fai CK, Alto RM, et al: Amalgam and resin composite longevity of posterior restorations: A systematic review and meta-analysis.J Dent 43(9):1043-1050, 2015. doi: 10.1016/j.jdent.2015.06.005
预防龋齿
常规刷牙和使用牙线
含氟的饮水或牙膏，或者饮水和牙膏都加氟
常规的专业洁治
不定期的氯己定含漱和表面氟化物处理
对于大多数人来说，龋齿是可以预防的。恒牙的龋洞最早形成于青少年早期至接近20岁。龋易感人群常较少接触含氟制剂，通过他们的母亲或社交得到比较多的致龋菌。
保持良好的口腔卫生尤其重要，饮食因素也是如此，尤其是尽量减少糖和酸性饮料的摄入量，以及吃富含钙的饮食。
通过刷牙和使用牙线，至少可以每24小时去除菌斑 ，有助于预防龋齿。牙齿的龈1/3区是牙齿清洁的最重要区域，也是最容易忽视的区域。电动牙刷刷牙两分钟是非常有效的，手工使用软毛牙刷刷牙3～4分钟/次，也足以达到清洁的作用。使用过量的牙膏，尤其是含较多坚硬的摩擦剂者，可能磨损牙齿。使用牙线时，将牙线置于2个牙齿之间，使之弯曲抵住牙齿的每个侧面，上下移动3次，下至正好达牙龈边缘。非常窄或涂以蜡、聚乙烯的牙线（洁牙条）可用于清洁接触紧密的牙齿或粗糙的充填体边缘。
釉质 氟化物相结合的牙齿具有更强的抗酸、防脱钙作用和pH值升高时更易再矿化。如果饮用水氟化物含量不足，建议6个月至16岁的儿童服用口服氟化物补充剂。没有证据表明孕妇补充氟化物可以预防后代的龋齿，因此不再推荐使用氟化物(1)。
儿童口服补充剂有牙膏、液体（用于婴儿滴管）、凝胶和片剂。吞咽前应将片剂含在口中漱口以增强局部氟化物的吸收。必须根据饮用水和饮食中氟化物的含量、儿童的年龄以及是否在牙膏中使用局部氟化物和/或在牙科护理期间使用氟化物来选择剂量。过多的氟接触可能导致 氟斑牙 , 造成轻度至重度的牙齿变色。氟化牙膏也可应用于各年龄段的人。因为幼儿可能在刷牙时吞下牙膏，从而导致氟中毒，他们应使用含较少氟化物的儿童牙膏。
氟化（加氟）处理对窝沟和裂隙的防龋作用远不如光滑表面。又深又窄的窝沟和裂隙需要使用封闭剂（能够紧密黏合于釉质表面的树脂材料）以隔离细菌及其营养物质，减少细菌生长和产酸。
如果这些方法不能阻止龋齿的发生，更进一步的措施着眼于改变菌群。龋洞充填后，封闭能够容纳变形链球菌的窝洞和裂隙，随后2周使用0.12％氯己定含漱，每次60秒钟，每天2次，能够减少牙菌斑中致龋菌，使低致龋性的变形链球菌菌株重新定植。为了促进重新定植，使用硬糖或口香糖形式的木糖醇，每次5分钟，3次/天。此外，使用含5000 ppm高氟牙膏，或由口腔科医生进行氟化物表面处理，或患者夜间使用放置氟化物的个体化托盘，能有效预防龋齿。然而，与使用洗必泰仅用于预防成人龋齿有关的数据并不一致。
对于有严重龋病史的孕妇，建议采取以改善口腔健康为重点的预防措施（例如，限制含糖食品和饮料，每天用含氟的牙膏刷牙两次，每天用牙线清洁牙齿，并偶尔使用含洗必泰的无酒精漱口水）。如果这是不可行的，母亲可以使用木糖醇，如上所述，从孩子出生的时候到母亲不再为孩子品尝食物的年龄(一个假设的传播模式)。产前干预可减少致龋细菌由母亲转移给孩子，并延缓孩子龋齿的形成。
为预防婴儿乳牙龋坏（乳牙萌出后），睡眠时咬的奶瓶只装清水。
预防参考文献
1.Richards D: No evidence that fluoride supplements taken during pregnancy prevent caries.Evid Based Dent 19(3):73, 2018.doi: 10.1038/sj.ebd.6401320
关键点
龋齿由存在于牙菌斑内的细菌产生的酸引起。
龋齿的易感因素分别是牙齿缺陷、高酸或低氟的环境、频繁的摄入碳水化合物和糖类、唾液量减少。
早期的龋齿（病变范围限于牙釉质）可以通过改善家庭护理（刷牙和牙线）、清洁、使用高氟含量的牙膏和在口腔科使用复合氟化剂进行再矿化处理。
治疗进入牙本质的龋齿包括钻出腐烂区域并用汞合金、复合树脂或玻璃离聚物修复缺损。
预防手段包括常规刷牙和使用牙线、专业洁治、牙膏加氟，若饮用水中无氟，则儿童需口服补充剂。