发展至牙本质的龋齿的主要治疗方法是通过磨或钻去除腐败组织，然后充填缺损。

后牙咬合面的填充物必须由坚固材料构成，包括

银汞合金

复合树脂

银汞合金由银、汞、铜、锡，有时加入锌、钯或铟所构成。银汞合金价格便宜，平均能够维持14年。并且，如果患者的口腔卫生良好和充填时使用橡皮障隔离唾液，许多银汞合金充填体的维持时间>40年。汞合金是一种非常耐用的材料，其年故障率低于复合树脂;因此，汞合金修复体比复合修复体 使用寿命更长，对继发龋的抵抗力更强 (1)。

汞合金的使用正在减少，主要原因有两个：

其结果并不像使用复合材料或玻璃离子体所取得的那样具有美感

对于汞合金的汞含量的去除和处理，存在环境问题。

尽管人们对“汞中毒”表示担忧，但一个人的汞合金填充物数量与血液中的汞水平无关。不建议更换汞合金，因为它价格昂贵，会损坏牙齿结构，实际上会增加患者对汞的接触，并且需要使用汞合金分离器来防止其汞含量被排放到环境中。由于最近对处理传统填充物中汞含量的环境问题的担忧，有一种趋势是使用汞合金以外的牙科材料。

复合树脂具有良好的外观，长期应用于美观为主和咀嚼力量较小的前牙。许多患者也要求在后牙中使用，该部位的使用也日益普遍。早期的复合树脂在高咬拇压力下通常维持时间小于银汞合金的一半和易于发生继发龋，主要因为材料硬化时的收缩，及遇冷、热时收缩和膨胀程度大于牙齿和其他充填材料。目前的复合材料更接近于模拟牙釉质硬度，但与早期材料相比，龋病的复发率明显不同，且持续时间可能更长。与银汞合金相比，使用粘结复合树脂修复剂可更好地保护牙齿结构。

玻璃离子作为一种与牙色接近的填充物，可同时释放氟化物，这对龋齿易感人群是有益的。它也被用来恢复由刷牙过度而形成的缺损。 玻璃树脂不如复合树脂美观，且不能用与咬合面，因为它有很高的磨损率。树脂改性的玻璃离聚物材料也可以使用，与常规玻璃离聚物相比提供了一些改进的美观性。

如果龋坏严重，余留的牙本质太少不能完全或部分覆盖，牙医会用水泥胶合剂、银汞合金、复合树脂或其他材料代替缺损的牙本质。有时，必须在一个或多个根管内插入桩核以支持替代冠部牙本质的金、银或复合树脂核心。该程序需要进行根管治疗，即在牙体组织上开髓并去除牙髓，彻底清理根管，根管成形，然后牙胶充填。然后，适当修整剩余牙齿的外表面（原来牙釉质的部分），留出空间位置，使通常由金属、瓷或陶瓷制成的人造牙冠能够替代缺损的牙体组织。前牙的冠由瓷或陶瓷材料制成或覆盖。