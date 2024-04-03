单纯性牙龈炎首先引起牙齿与牙龈之间的沟（龈沟）加深，然后牙龈充血，炎症围绕一个或多个牙齿，伴牙龈乳头肿胀和易出血。一般无痛，可自行消退，也可维持轻度炎症数年，或少数发展成牙周炎。

冠周炎是牙齿部分萌出时其上部覆盖牙龈的急性、疼痛性炎症，常围绕下颌第三磨牙（智齿）。冠周炎比较常见，可能形成脓肿。如果食物陷入龈瓣下，常引起冠周炎复发，并可能因对面上颌第三磨牙的创伤而加重。牙齿完全萌出，龈瓣消失。许多智齿没有萌出并被称为阻生。

在更年期, 可能会出现剥脱性龈炎，其特征是牙龈组织疼痛、呈深红色，易出血。上皮脱落前可以有疱疹。由于承受食物摩擦力量的角化上皮缺失、牙龈变软。类似的牙龈病变可能与寻常天疱疮、大疱性类天疱疮、粘膜类天疱疮或萎缩性扁平苔癣有关。

妊娠期间，可能发生牙龈肿胀，尤其是牙龈乳头肿胀。有蒂的牙龈增生常来源于牙龈乳头，发生于妊娠前3个月，并持续于整个妊娠期，婴儿出生后有可能自行消退。妊娠性牙龈瘤常呈柔软的红色肿块，组织学表现为炎性肉芽肿。妊娠性牙龈瘤开始发展快，然后保持稳定，常存在一定的刺激因素，如牙结石或修复体粗糙的边缘。这些增生也可能发生在没有怀孕的妇女和男性中。

控制不良的糖尿病会加重刺激因素对牙龈的作用，并常发生继发性感染和急性牙龈脓肿。

白血病患者，牙龈由于白血病侵犯而充血，表现的临床症状为水肿、疼痛和易出血。牙龈炎通常是白血病的表现。

坏血病（维生素C缺乏）患者，牙龈增生和充血、炎症，易出血。瘀血点和瘀血斑出现于整个口腔。

蜀黍红斑（烟酸缺乏）病例，牙龈炎症，易出血，容易发生继发性感染。此外，牙龈发红，多沟纹；口腔有烫伤感；舌光滑，发红；舌及其余口腔黏膜可能出现溃疡。