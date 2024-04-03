牙龈炎是一种牙周病，其特征是牙龈(齿龈)发炎，出现牙龈出血伴肿胀、发红、渗出、正常形态改变和偶尔产生不适感觉。诊断依据临床检查，治疗包括专业牙齿清洁和加强家庭口腔卫生。严重的病例需使用抗生素或接受外科手术。
正常情况下，牙龈坚韧、与牙齿紧密贴合，并形成良好的齿间点波状外形。紧贴牙冠的角化牙龈具有粉红色的点彩，牙龈充填牙冠间的间隙。远离牙冠的牙龈称为牙槽黏膜，表面无角化层，富含血管、呈红色、可移动，与颊黏膜相连续。挤压正常牙龈龈沟内无血性或脓性分泌物溢出。
DR ARMEN TARANYAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
炎症或牙龈炎，是常见的牙龈疾病，可能发展成牙周炎。
牙龈炎的病因
牙龈炎可
诱发牙菌斑(通常是因口腔卫生不良)
非菌斑引起的牙龈炎
牙菌斑引发的牙龈炎
几乎所有的牙龈炎 均由菌斑引起。 矿化斑块是细菌，食物残渣，唾液和粘液与钙盐和磷酸盐的混合物。不良口腔卫生导致菌斑在牙龈与牙齿中间堆积；也就是说，牙龈炎不会发生在牙齿缺失的地方。菌斑的刺激加深牙龈与牙面之间的正常龈沟，龈袋形成。龈袋中的细菌可能导致牙龈炎和根面龋。其他的局部刺激因素，如错合、牙石、食物嵌塞、不良修复体和口干症，也对牙龈炎有次要促进作用。
激素变化、全身性疾病、药物或营养不良可引发或加剧菌斑诱导的牙龈炎。
青春期、月经期间、孕期和更年期均会发生激素变化，口服或注射避孕药也可能加重炎症。
全身性疾病（如糖尿病、艾滋病毒/艾滋病、维生素缺乏症、白血病、白细胞减少症）会影响机体对感染的反应。某些克罗恩病患者发生铺路石样肉芽肿性牙龈增生。
药物（如环孢素、硝苯地平）、严重的烟酸缺乏（导致糙皮病）、维生素C缺乏（导致坏血病）可引起牙龈炎。
接触重金属（如铅、铋）可能引起牙龈炎和牙龈边缘黑线。
非菌斑引起的牙龈炎
齿龈炎的症状和体征
单纯性牙龈炎首先引起牙齿与牙龈之间的沟（龈沟）加深，然后牙龈充血，炎症围绕一个或多个牙齿，伴牙龈乳头肿胀和易出血。一般无痛，可自行消退，也可维持轻度炎症数年，或少数发展成牙周炎。
冠周炎是牙齿部分萌出时其上部覆盖牙龈的急性、疼痛性炎症，常围绕下颌第三磨牙（智齿）。冠周炎比较常见，可能形成脓肿。如果食物陷入龈瓣下，常引起冠周炎复发，并可能因对面上颌第三磨牙的创伤而加重。牙齿完全萌出，龈瓣消失。许多智齿没有萌出并被称为阻生。
在更年期, 可能会出现剥脱性龈炎，其特征是牙龈组织疼痛、呈深红色，易出血。上皮脱落前可以有疱疹。由于承受食物摩擦力量的角化上皮缺失、牙龈变软。类似的牙龈病变可能与寻常天疱疮、大疱性类天疱疮、粘膜类天疱疮或萎缩性扁平苔癣有关。
妊娠期间，可能发生牙龈肿胀，尤其是牙龈乳头肿胀。有蒂的牙龈增生常来源于牙龈乳头，发生于妊娠前3个月，并持续于整个妊娠期，婴儿出生后有可能自行消退。妊娠性牙龈瘤常呈柔软的红色肿块，组织学表现为炎性肉芽肿。妊娠性牙龈瘤开始发展快，然后保持稳定，常存在一定的刺激因素，如牙结石或修复体粗糙的边缘。这些增生也可能发生在没有怀孕的妇女和男性中。
控制不良的糖尿病会加重刺激因素对牙龈的作用，并常发生继发性感染和急性牙龈脓肿。
白血病患者，牙龈由于白血病侵犯而充血，表现的临床症状为水肿、疼痛和易出血。牙龈炎通常是白血病的表现。
坏血病（维生素C缺乏）患者，牙龈增生和充血、炎症，易出血。瘀血点和瘀血斑出现于整个口腔。
蜀黍红斑（烟酸缺乏）病例，牙龈炎症，易出血，容易发生继发性感染。此外，牙龈发红，多沟纹；口腔有烫伤感；舌光滑，发红；舌及其余口腔黏膜可能出现溃疡。
牙龈炎的诊断
临床评价
牙龈边缘组织脆弱呈红斑状可以明确诊断牙龈炎。为了检测早期牙龈疾病，口腔科医生常检查每个牙周围龈沟的深度。正常的龈沟深度<3mm，深龈袋有牙龈炎和牙周炎的可能。
Image courtesy of James T.Ubertalli, DMD.
牙龈炎的治疗
常规的口腔卫生维护和专业的洁治
单纯性牙龈炎通过改善口腔卫生能够控制疾病，可以同时使用抗菌漱口液，应该进行彻底的洁治处理（专业人员使用手工或超声器械洁治）。必要时，重新修整修复体的不良外形或重修复，并祛除局部刺激因素。切除多余的牙龈。如果可能，停止引起牙龈增生的药物；不能停药的情况下，加强家庭口腔护理和更多次数的专业洁治（至少每3个月1次），往往能够减轻牙龈的增生。切除妊娠性牙龈瘤。
冠周炎的治疗包括
祛除龈瓣下的食物碎屑
用生理盐水、1.5％过氧化氢或0.12％氯己定冲洗，每天两次
病情反复发作者，拔除病灶牙
如果发展成严重感染，拔牙前1天使用抗生素，并且持续至病情愈合。常用的疗法是阿莫西林500mg口服，每6小时1次，持续10天（或至炎症消退后3天）。冠周炎引起的脓肿需局部切开和引流、冠周牙龈清创、或拔除患牙。
全身性疾病引起的牙龈炎，治疗需要针对病因。在更年期脱屑性牙龈炎中，雌激素和孕激素的序贯给药可能是有益的，但这种疗法（见激素治疗）的不良影响限制了其使用。此外，口腔科医师可以使用皮质类固醇漱口剂或直接涂于牙龈的皮质类固醇药膏。寻常性天疱疮及类似的皮肤黏膜疾病引起的牙龈炎可能需要系统性治疗（如，皮质类固醇类药物）。
预防牙龈炎
每天用牙线及牙刷清除菌斑和常规6个月至1年一次的口腔洁治有助于预防牙龈炎。有全身性疾病而易发生牙龈炎的患者需要更多的专业洁治（从每2周一次至每年四次）。
关键点
牙龈炎主要由口腔卫生不良引起，但有时是由于荷尔蒙的变化（例如，妊娠、绝经期）或某些全身性疾病（如糖尿病、艾滋病毒/艾滋病）引起的。
专业清洗有或无抗菌冲洗通常是适当的治疗。
全身性的病因也必须进行治疗。