牙髓炎是由未治疗的龋齿、损伤或缺损修补后引起的牙髓炎症。主要症状是疼痛。诊断依据临床表现，结合X线检查和牙髓活力测试的结果确定。治疗包括去除龋坏组织，修复损坏的牙齿，必要时进行根管治疗或拔除患牙。
出现以下情况可能发生牙髓炎
龋齿发展深达牙本质
牙齿进行多种损伤性操作
损伤破坏牙髓的淋巴或血液供应
牙髓炎被分为
可逆性牙髓炎：早期牙髓炎呈可逆状态，通过简单处理能够保存牙髓活力。
不可逆性牙髓炎：当包绕在坚硬牙本质内的牙髓组织肿胀，影响血液循环，发生坏死，牙髓炎呈不可逆状态，并易于感染。
并发症
牙髓炎的症状和体征
可逆性牙髓炎，疼痛发生在刺激（通常是冷或甜）作用于牙齿时，刺激除去后1～2秒钟，疼痛停止。
不可逆性牙髓炎的疼痛为自发痛，或刺激（多数是热刺激，较少为冷刺激）去除后疼痛持续数分钟。患者有时难以确定发生疼痛的牙齿，甚至会混淆成对颌牙齿（但不会混淆左右牙齿）。牙髓坏死数天后疼痛可能停止。牙髓坏死后，牙髓对冷热刺激没有反应，却往往对压力有反应。牙髓组织发生感染并扩展至根尖孔时，牙齿对压力和叩诊的感觉明确。根尖（牙槽）脓肿使牙齿上抬，咀嚼时，患牙有“高”的感觉。
牙髓炎的诊断
临床评估
必要时口腔X线检查
诊断依据病史和体格检查，检查时将热、冷、叩诊等诱发性刺激作用于牙齿，观察疼痛反应。医生也可以用电牙髓活力测试仪，来检查牙髓是否有活性，但不能检测牙髓是否健康。如果患者感觉到传递到牙齿的微电荷，那牙髓就是活的。
X线有助于确定炎症是否已超出根尖和排除其他病变。
治疗牙髓炎
对于可逆性牙髓炎，祛除病因后充填缺损
不可逆性牙髓炎采用根管治疗结合冠修复的方法或拔除患牙
抗生素（例如，阿莫西林或克林霉素）用于局部措施无法解决的感染
对于可逆性牙髓炎，通过去龋、修复等方法治疗，能够保留牙髓活力。
不可逆性牙髓炎及其并发症需要髓病（根管）治疗或拔除患牙。牙髓治疗包括开放病牙并放出脓液。根管治疗时，牙齿钻孔、开髓，去除牙髓组织，彻底清理根管系统，然后充填牙胶。根管治疗后，完全愈合在临床上表现为几个月后症状消失，X线显示原根尖透光影部位有骨形成。如果患者有全身感染迹象（如发烧），则开具口服抗生素处方（阿莫西林每8小时500 mg；对青霉素过敏的患者的替代品包括头孢氨苄或另一种第一代或第二代头孢菌素、阿奇霉素、克拉霉素或多西环素）(1)。 如果症状持续或加重，发现治疗时某一根管遗漏，则需要进一步的根管治疗；但也需排除其他疾病（如TMJ疾病、牙隐裂、神经性疾病）。
极少见的情况，气枪的压力、根管治疗或拔牙时使用高速涡轮机钻孔引起皮下或纵隔气肿，原因在于操作原因在于操时将空气压入与筋膜处于同一层次的牙槽窝周围组织。急性发作的颌骨区和颈部肿胀伴皮肤触诊时特征性的捻发感可以作为诊断依据。这些气肿通常不需要采取特殊的处理，有时预防性使用抗生素以防继发感染。
治疗参考文献
1.Wilson WW, Gewitz M, Lockhart PB, et al: Prevention of viridans group streptococcal infective endocarditis: A scientific statement from the American Heart Association.Circulation 18;143(20):e963-e978, 2021. doi: 10.1161/CIR.0000000000000969
关键点
牙髓炎是由未治疗的龋齿、损伤或缺损修补后引起的牙髓炎症。
有时感染会发作（例如根尖周脓肿、蜂窝组织炎、骨髓炎）。
牙髓炎可能是可逆或不可逆的。
可逆性牙髓炎，牙髓不是坏死的，刺激（冷或甜）诱发疼痛，并持续1～2秒钟，修复需要钻孔后充填。
不可逆性牙髓炎，牙髓开始坏死，刺激（通常是热）会诱发疼痛，通常持续数分钟，需要根管治疗或拔除牙齿。
牙髓坏死是不可逆性牙髓炎的晚期阶段;牙髓对冷热刺激没有反应，但往往有扣痛，这时需要根冠治疗或是拔牙。