对于可逆性牙髓炎，祛除病因后充填缺损

不可逆性牙髓炎采用根管治疗结合冠修复的方法或拔除患牙

抗生素（例如，阿莫西林或克林霉素）用于局部措施无法解决的感染

对于可逆性牙髓炎，通过去龋、修复等方法治疗，能够保留牙髓活力。

不可逆性牙髓炎及其并发症需要髓病（根管）治疗或拔除患牙。牙髓治疗包括开放病牙并放出脓液。根管治疗时，牙齿钻孔、开髓，去除牙髓组织，彻底清理根管系统，然后充填牙胶。根管治疗后，完全愈合在临床上表现为几个月后症状消失，X线显示原根尖透光影部位有骨形成。如果患者有全身感染迹象（如发烧），则开具口服抗生素处方（阿莫西林每8小时500 mg；对青霉素过敏的患者的替代品包括头孢氨苄或另一种第一代或第二代头孢菌素、阿奇霉素、克拉霉素或多西环素）(1)。 如果症状持续或加重，发现治疗时某一根管遗漏，则需要进一步的根管治疗；但也需排除其他疾病（如TMJ疾病、牙隐裂、神经性疾病）。

极少见的情况，气枪的压力、根管治疗或拔牙时使用高速涡轮机钻孔引起皮下或纵隔气肿，原因在于操作原因在于操时将空气压入与筋膜处于同一层次的牙槽窝周围组织。急性发作的颌骨区和颈部肿胀伴皮肤触诊时特征性的捻发感可以作为诊断依据。这些气肿通常不需要采取特殊的处理，有时预防性使用抗生素以防继发感染。