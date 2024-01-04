牙痛的常见原因（见表牙痛的原因）分别为

龋齿

牙髓炎

根尖脓肿

损伤

智齿萌出（冠周炎）

牙痛常由龋齿及其发展结果引起。

龋齿 （蛀牙）当病变通过牙釉质延伸到牙本质时会引起疼痛（导致牙齿结构充分脱矿，导致牙釉质外表面出现空洞）。冷、热、甜的食物或饮料，或刷牙刺激后常发生疼痛。这些刺激引起牙本质小管内的液体流向牙髓。只要刺激祛除后，疼痛或不适停止，牙髓组织可能足够健康而能够得以保留。这种情况可以考虑为正常的牙本质敏感、可逆性的牙髓疼痛或可逆性牙髓炎。

牙髓炎是牙髓的炎症，主要由于龋病的发展、以往大的缺损修复过程中所积累的牙髓损伤、不良的修复或创伤。是可逆的，也可能是不可逆的。因为牙髓组织被坚硬的牙本质包绕，牙髓炎症的肿胀使牙髓组织受压而坏死。疼痛可能是自发痛或是刺激痛。不管以上哪种疼痛，其持续时间可达数分钟或更长时间。一旦牙髓坏死，疼痛短暂停止（数小时至数周）。然后，发生根尖炎症（根尖周炎）或脓肿。

根尖脓肿可能由未及时治疗的龋病或牙髓炎发展而来。牙齿对击打（例如，用金属牙科探针或舌尖敲击）和咀嚼非常敏感。脓肿可能向口腔内肿胀，最终自行破溃而引流，或可能成为蜂窝织炎。

外伤可能损伤牙髓，这种损伤可以于受伤后不久或长达几十年后出现临床症状。

阻生智齿 图片 ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY

冠周炎是在牙齿和覆盖其上的龈瓣之间软组织的炎症和感染，常发生于萌出过程中的智齿（几乎总是下颌智齿）。