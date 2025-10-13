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一些引起神经系统疾病的病毒

一些引起神经系统疾病的病毒

主要病症

流行分布特征

治疗

预防*

脊髓灰质炎病毒

脊髓灰质炎（急性弛缓性麻痹）

无菌性脑膜炎

全球

因疫苗接种发病率现已很低

口服活疫苗或注射灭活疫苗

甲病毒属（部分），经蚊传播

西部马脑炎

流行于南北美

可用于保护马的疫苗

用于高危实验室工作人员的研究性疫苗

东部马脑炎

北美洲、南美洲（马达里亚加病毒）

可用于保护马的疫苗

研究性疫苗被用于有感染危险的实验室工作者

委内瑞拉马脑炎

从海湾各州到南美洲

可用于保护马的疫苗

研究性疫苗被用于有感染危险的实验室工作者

黄病毒属（部分），经蚊传播

日本脑炎

流行于东南亚、日本、韩国、中国、印度，菲律宾及东欧前苏联

疫苗

墨累山谷脑炎

流行于澳大利亚与新几内亚

圣路易脑炎

流行于南北美

西尼罗河病毒病

非洲、中东、法国南部、前苏联、印度、印度尼西亚、美国、墨西哥、加拿大、南美（阿根廷、巴西）

筛查含病毒的血液和血液制品

马用疫苗可用

黄病毒属（部分），经蜱传播

波瓦森脑炎

加拿大，美国东部和中西部

蜱传脑炎

流行于东欧及中欧、巴尔干地区与前苏联

爆发与蜱的活动周期有关

疫苗

正布尼亚病毒属（部分），经蚊传播

加州脑炎和相关类型（比如拉克罗斯脑炎）

可能发病分布广泛

常见于美国中西部、西部和东部

有症状的感染主要见于儿童

哺乳动物沙粒病毒属（部分）

淋巴细胞脉络丛脑膜炎

美国，欧洲，以及其他有啮齿类动物的地方

主要宿主：家鼠

主要在秋冬季节的成年人中发生

狂犬病病毒

狂犬病

全球

疫苗

暴露后可使用狂犬病毒血清

给宠物接种疫苗

*还建议采取非特异性预防措施（例如，避免受污染的食物和水以及节肢动物和动物媒介，常规卫生措施和使用适当的个人防护设备）。

*还建议采取非特异性预防措施（例如，避免受污染的食物和水以及节肢动物和动物媒介，常规卫生措施和使用适当的个人防护设备）。

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