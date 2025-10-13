一些引起神经系统疾病的病毒
主要病症
流行分布特征
治疗
预防*
脊髓灰质炎病毒
脊髓灰质炎（急性弛缓性麻痹）
无菌性脑膜炎
全球
因疫苗接种发病率现已很低
无
口服活疫苗或注射灭活疫苗
甲病毒属（部分），经蚊传播
西部马脑炎
流行于南北美
无
可用于保护马的疫苗
用于高危实验室工作人员的研究性疫苗
东部马脑炎
北美洲、南美洲（马达里亚加病毒）
无
可用于保护马的疫苗
研究性疫苗被用于有感染危险的实验室工作者
委内瑞拉马脑炎
从海湾各州到南美洲
无
可用于保护马的疫苗
研究性疫苗被用于有感染危险的实验室工作者
黄病毒属（部分），经蚊传播
日本脑炎
流行于东南亚、日本、韩国、中国、印度，菲律宾及东欧前苏联
无
疫苗
墨累山谷脑炎
流行于澳大利亚与新几内亚
无
无
圣路易脑炎
流行于南北美
无
无
非洲、中东、法国南部、前苏联、印度、印度尼西亚、美国、墨西哥、加拿大、南美（阿根廷、巴西）
无
筛查含病毒的血液和血液制品
马用疫苗可用
黄病毒属（部分），经蜱传播
波瓦森脑炎
加拿大，美国东部和中西部
无
无
蜱传脑炎
流行于东欧及中欧、巴尔干地区与前苏联
爆发与蜱的活动周期有关
无
疫苗
正布尼亚病毒属（部分），经蚊传播
加州脑炎和相关类型（比如拉克罗斯脑炎）
可能发病分布广泛
常见于美国中西部、西部和东部
有症状的感染主要见于儿童
无
无
哺乳动物沙粒病毒属（部分）
淋巴细胞脉络丛脑膜炎
美国，欧洲，以及其他有啮齿类动物的地方
主要宿主：家鼠
主要在秋冬季节的成年人中发生
无
无
狂犬病病毒
全球
无
疫苗
暴露后可使用狂犬病毒血清
给宠物接种疫苗
*还建议采取非特异性预防措施（例如，避免受污染的食物和水以及节肢动物和动物媒介，常规卫生措施和使用适当的个人防护设备）。