病毒性呼吸道感染

上呼吸道感染可能是最常见的病毒感染。呼吸道感染在婴儿、老年人及有肺部或心脏疾病的患者中更容易引起严重症状。呼吸道病毒通常通过被感染者的飞沫在人与人之间传播。

呼吸道病毒包括流感病毒（A型和B型）、H5N1和H7N9禽流感A型病毒 、副流感病毒 1-4型、腺病毒 、 呼吸道合胞病毒A型和B型及人类偏肺病毒 、鼻病毒、汉坦病毒和冠状病毒。

多种冠状病毒可引起导致高发病率与死亡率的呼吸道感染。2002至2003年，严重急性呼吸综合征（由SARS-CoV病毒引发的SARS）爆发导致约770人死亡（病死率约3%）（1），主要发生在中国内地和香港（1, 2）。自 2004 年以来，没有报告过 SARS 病例。2012年，一种新型冠状病毒中东呼吸综合症冠状病毒（MERS-CoV引起的MERS）出现在沙特阿拉伯；它可以引起严重急性呼吸系统疾病并且通常是致命的（病死率为35%）（3）。2019 年，另一种冠状病毒 (SARS-CoV2) 可引起急性、有时是致命的呼吸道疾病（新冠肺炎) 出现在中国武汉，并在全球范围内蔓延，造成数百万人死亡 (4)。