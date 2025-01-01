病毒感染特定组织的能力称为组织嗜性，感染特定细胞类型的能力称为细胞嗜性；感染特定宿主物种的能力称为宿主嗜性。按最常累及的器官系统或组织细胞类型（如上下呼吸道、胃肠道、皮肤、肝脏、中枢神经系统、黏膜）分类病毒感染虽具临床意义，但某些病毒感染（如腮腺炎）通常累及多个系统，难以归类。
(参见病毒概述。）
病毒性呼吸道感染
部分呼吸道病毒
主要临床症状
分布
治疗
预防*
流感病毒A、B、C和禽流感病毒
急性发热性呼吸道疾病
全球
A和B：季节性（冬季）流行，偶有大流行
C: 地方性流行
A和B ：Baloxavir、奥司他韦、扎那米韦
A和B：流感疫苗、巴洛沙韦、奥司他韦或扎那米韦
禽流感H5N1和禽流感H7N9 ：家禽相关
奥司他韦、扎那米韦，可能还有巴洛沙韦
避免接触受感染鸟类的唾液、粘液或粪便
副流感病毒1-4型
急性发热性呼吸道疾病（儿童）
1型：局部流行
1、2、3型 ：儿童中广泛传播
无
疫苗处于研究中
腺病毒
急性发热性呼吸道疾病（儿童）
急性咽结膜热
急性滤泡性结膜炎
腹泻
出血性膀胱炎
全球
主要发生于儿童
无
含有4型和7型的疫苗用于军队人群中的流行病防控
冠状病毒
严重急性呼吸道综合征（SARS）
中东呼吸综合征（MERS）
局部暴发后传播范围扩大
SARS：中国；2004年后无病例
MERS：阿拉伯半岛
新冠肺炎： 2020 年全球大流行
SARS： 瑞德西韦、皮质类固醇、抗凝剂
中东呼吸综合征：无
新冠肺炎：尼玛曲韦/利托那韦、瑞德西韦、莫鲁匹拉韦、单克隆抗体
中东呼吸综合征： 避免接触骆驼
新冠肺炎：疫苗
正汉坦病毒属
汉坦病毒肺综合征 （如由辛诺柏汉坦病毒、黑港渠病毒、长沼病毒或纽约病毒所致）
肾综合征出血热(HFRS)（如汉滩、首尔和多布拉瓦病毒）
HPS：北美、中美和南美
HFRS： 全球的
汉坦病毒肺综合征无
静脉用利巴韦林用于肾综合征出血热的治疗
灭鼠
呼吸道合胞病毒和人类偏肺病毒
上呼吸道感染（大多数成人）
儿童中广泛传播
针对免疫缺陷的患者可使用利巴韦林
疫苗（适用于老年人、孕妇）、尼塞韦单抗（适用于第一个RSV感染季的所有婴儿[如果母亲在怀孕期间未接种疫苗]）
帕利维珠单抗IM每月（仅适用于某些严重疾病的高风险婴儿，当尼西维单抗不可用时）
鼻病毒
感冒†
急性鼻炎，伴或不伴发热
全球分布，尤其是在寒冷月份
无
无
*还建议采取非特异性预防措施（例如，避免感染患者和虫媒及动物、常规卫生措施和使用适当的个人防护设备）。
† 普通感冒也可能由其他类型的病毒引起，包括冠状病毒、腺病毒、副流感病毒、肠道病毒（包括EV-D68）和人类偏肺病毒。
上呼吸道感染可能是最常见的病毒感染。呼吸道感染在婴儿、老年人及有肺部或心脏疾病的患者中更容易引起严重症状。呼吸道病毒通常通过被感染者的飞沫在人与人之间传播。
呼吸道病毒包括流感病毒（A型和B型）、H5N1和H7N9禽流感A型病毒 、副流感病毒 1-4型、腺病毒 、 呼吸道合胞病毒A型和B型及人类偏肺病毒 、鼻病毒、汉坦病毒和冠状病毒。
多种冠状病毒可引起导致高发病率与死亡率的呼吸道感染。2002至2003年，严重急性呼吸综合征（由SARS-CoV病毒引发的SARS）爆发导致约770人死亡（病死率约3%）（1），主要发生在中国内地和香港（1, 2）。自 2004 年以来，没有报告过 SARS 病例。2012年，一种新型冠状病毒中东呼吸综合症冠状病毒（MERS-CoV引起的MERS）出现在沙特阿拉伯；它可以引起严重急性呼吸系统疾病并且通常是致命的（病死率为35%）（3）。2019 年，另一种冠状病毒 (SARS-CoV2) 可引起急性、有时是致命的呼吸道疾病（新冠肺炎) 出现在中国武汉，并在全球范围内蔓延，造成数百万人死亡 (4)。
病毒性胃肠炎
胃肠炎通常由病毒引起，并且在人与人之间通过粪口途径传播。
不同的病毒的影响不同的年龄组：
轮状病毒：儿童
诺罗病毒：儿童及成人
星状病毒：婴儿及幼童
腺病毒40及41：新生儿
COVID-19：所有年龄段
局部的流行通常发生于儿童，尤其是在较冷的季节中。
主要的症状是呕吐和腹泻。
没有特殊的治疗被推荐。但是支持治疗尤其是补液非常重要。
对大多数致病菌株有效的轮状病毒疫苗是疾病控制和预防中心按年龄划分的儿童和青少年免疫计划的一部分。洗手和良好的卫生措施可有助于预防传播。
病毒性皮疹
部分出疹类病毒
主要临床综合征
流行分布特征
治疗
预防*
麻疹病毒
脑脊髓炎
中枢神经系统受累（罕见）
全球
由于疫苗接种减少，流行率增加
无；如果暴露后 < 72 小时，接种疫苗；如果 < 6 天，注射免疫球蛋白
疫苗
风疹病毒
怀孕时感染可导致先天缺陷
疫苗接种前的全球情况
无
疫苗
人细小病毒B19
传染性红斑（第五病）
皮疹（儿童脸颊上更常见的红疹）、不适、关节炎（成人多关节病更常见）
胎儿水肿（孕期感染）
贫血（免疫功能低下宿主或血红蛋白病患者的暂时性再生障碍危象）
全球；零星爆发
静脉注射免疫球蛋白（严重贫血）
无
人疱疹病毒6型
婴儿玫瑰疹（幼儿急疹）
全球
影响幼儿
无
无
水痘带状疱疹病毒
在接种疫苗之前，几乎全球的儿童都会感染，偶尔在成人中
阿昔洛韦、泛昔洛韦、伐昔洛韦；暴露后3天内接种水痘疫苗；或使用水痘-带状疱疹免疫球蛋白
免疫球蛋白；疫苗
主要见于成人；潜伏的带状疱疹病毒复发所致
阿昔洛韦、泛昔洛韦、伐昔洛韦；有关暴露后治疗，请参见水痘
疫苗
痘病毒
天花 （天花病毒）
已消灭
西多福韦†
暴露后4天内接种天花疫苗
疫苗
西多福韦†
2022年全球暴发
西多福韦、替科韦单抗、牛痘免疫球蛋白
疫苗
甲病毒属（部分）
基肯孔雅热（急性发热随后慢性关节炎）
由伊蚊传播
非洲、东南亚、印度、欧洲、美洲地区
无
无
马雅罗病（类似登革热）
蚊传播
南美洲、中美洲、加勒比海
无
无
罗斯河病毒病（流行性多关节炎）
伊蚊
澳大利亚、巴布亚新几内亚、南太平洋
无
无
传染性软疣病毒
生殖器（成人）
暴露的皮肤（儿童）
更严重（晚期HIV患者）
冷冻疗法、刮切术
无
*还建议采取非特异性预防措施（例如，避免感染患者和虫媒及动物、常规卫生措施和使用适当的个人防护设备）。
†基于动物实验。
有些病毒感染仅引起皮肤病变（比如传染性软疣）；其他可以引起全身表现，或者身体其他部位的病变。
传播通常经过人人传播；甲病毒通过蚊虫作为媒介传播。
病毒性肝炎
病毒性肝炎
主要综合征
流行分布特征
治疗
预防*
甲型肝炎（急性）
全球性的，通常是流行病
无
免疫球蛋白、疫苗
乙型肝炎（急性、慢性）
全球分布
干扰素、其他抗病毒药物，包括核苷类似物（如恩替卡韦）和核苷酸类似物（如富马酸替诺福韦二吡呋酯）
筛查乙型肝炎表面抗原
疫苗、乙型肝炎免疫球蛋白（HBIG）
丙型肝炎（急性、慢性）
全球分布
干扰素、利巴韦林、直接作用抗病毒药（如蛋白酶抑制剂、核苷酸类似物抑制剂、非结构蛋白5A[NS5A]抑制剂）
筛查丙型肝炎
丁型肝炎（δ型）
在部分国家区域流行
静脉药瘾者为高危
仅伴发于乙型病毒性肝炎
干扰素
无
暴发
基因型1和2: 发展中国家
基因型3和4: 欧洲；通过食用未煮熟的猪肉制品传播
孕妇感染后病情较重
无
疫苗（在美国还未上市）
*还建议采取非特异性预防措施（如避免感染患者的体液、无菌预防措施、常规卫生措施和使用适当的个人防护装备）。
至少有五种特定的病毒（甲乙丙丁戊型肝炎病毒）可以导致肝炎；每种病毒均导致特定的肝炎类型。丁肝病毒只有在感染乙肝病毒后才会感染。 人与人传播是通过接触受感染的血液或体液分泌物，或如甲肝和戊肝通过粪口途径传播（基因1型和2型）。
其他的病毒在疾病的进程中也可以影响肝脏。通常见于：巨细胞病毒，EB病毒，黄热病病毒。也可偶尔见于：单纯埃可病毒，柯萨奇病毒，疱疹，麻疹，风疹，水痘病毒。
病毒性神经系统感染
一些引起神经系统疾病的病毒
主要病症
流行分布特征
治疗
预防*
脊髓灰质炎病毒
脊髓灰质炎（急性弛缓性麻痹）
无菌性脑膜炎
全球
因疫苗接种发病率现已很低
无
口服活疫苗或注射灭活疫苗
甲病毒属（部分），经蚊传播
西部马脑炎
流行于南北美
无
可用于保护马的疫苗
用于高危实验室工作人员的研究性疫苗
东部马脑炎
北美洲、南美洲（马达里亚加病毒）
无
可用于保护马的疫苗
研究性疫苗被用于有感染危险的实验室工作者
委内瑞拉马脑炎
从海湾各州到南美洲
无
可用于保护马的疫苗
研究性疫苗被用于有感染危险的实验室工作者
黄病毒属（部分），经蚊传播
日本脑炎
流行于东南亚、日本、韩国、中国、印度，菲律宾及东欧前苏联
无
疫苗
墨累山谷脑炎
流行于澳大利亚与新几内亚
无
无
圣路易脑炎
流行于南北美
无
无
非洲、中东、法国南部、前苏联、印度、印度尼西亚、美国、墨西哥、加拿大、南美（阿根廷、巴西）
无
筛查含病毒的血液和血液制品
马用疫苗可用
黄病毒属（部分），经蜱传播
波瓦森脑炎
加拿大，美国东部和中西部
无
无
蜱传脑炎
流行于东欧及中欧、巴尔干地区与前苏联
爆发与蜱的活动周期有关
无
疫苗
正布尼亚病毒属（部分），经蚊传播
加州脑炎和相关类型（比如拉克罗斯脑炎）
可能发病分布广泛
常见于美国中西部、西部和东部
有症状的感染主要见于儿童
无
无
哺乳动物沙粒病毒属（部分）
淋巴细胞脉络丛脑膜炎
美国，欧洲，以及其他有啮齿类动物的地方
主要宿主：家鼠
主要在秋冬季节的成年人中发生
无
无
狂犬病病毒
全球
无
疫苗
暴露后可使用狂犬病毒血清
给宠物接种疫苗
*还建议采取非特异性预防措施（例如，避免受污染的食物和水以及节肢动物和动物媒介，常规卫生措施和使用适当的个人防护设备）。
大多数情况下 脑炎 是由病毒引起的。这些病毒大多通过吸血节肢动物（主要是蚊子和蜱）传播给人类，被称为虫媒病毒（节肢动物传播的病毒）。对于此类感染，预防措施包括避免蚊子和蜱的叮咬。
出血热
部分导致出血热的病毒
主要病症
分布
治疗
预防*
黄病毒属（部分）
流行于前苏联
无
无
印度、中国（南剑印病毒）
无
无
流行于非洲、中美洲、南美洲
无
对于去疫区的旅行者及经历爆发区域的人群注射黄热疫苗
热带和亚热带，全球性的
无
登革热疫苗针对以前感染过登革热的某些人
正布尼亚病毒属（部分）
由汉坦病毒、普马拉病毒、多布拉瓦（贝尔格莱德）病毒或首尔病毒引起的肾综合征出血热
发病分布广泛、
利巴韦林
无
丝状病毒
维多利亚湖马尔堡病毒病
流行于非洲
无
无
苏丹 伊波拉病毒 疾病
非洲，苏门答腊岛
无
迄今为止没有批准任何疫苗；现有的扎伊尔埃博拉疫苗对苏丹毒株无效
本迪布焦 伊波拉病毒 疾病
乌干达
无
无
扎伊尔 伊波拉病毒 疾病
流行于非洲
单克隆抗体混合物（美国食品药品监督管理局批准；同情使用/扩大获取范围）
rVSV-ZEBOV 疫苗在美国获得批准，用于刚果民主共和国的疫情爆发
刚果民主共和国正在使用的Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo疫苗
雷斯顿埃博拉病毒病
菲律宾
无
无
哺乳动物沙粒病毒属（部分）
玻利维亚出血热（由马秋波病毒引起）
阿根廷出血热（由胡宁病毒引起）
委内瑞拉出血热（由瓜纳瑞托病毒引起）
巴西出血热（由萨比亚病毒引起）
南美洲、非洲（仅拉沙热）
利巴韦林
除拉沙热外，对所有患者使用恢复期血浆
阿根廷出血热疫苗
路约（Lujo）病毒病
赞比亚
无
无
正内罗病毒属
克里米亚-刚果出血热
蜱传播疾病流行于前苏联、西巴基斯坦，非洲、亚洲、中东、东欧
利巴韦林
疫苗（疗效未知）
白蛉热病毒（部分）
发热伴血小板减少综合征（SFTS）
蜱传；中国、韩国、日本
无
无
*还建议采取非特异性预防措施（例如，避免传播手段、常规卫生措施和使用适当的个人防护装备）。
某些病毒导致发热及出血倾向。 （参见虫媒病毒、沙粒病毒、丝状病毒感染。）
传播主要通过蚊子、蜱，或者接触感染的动物（比如啮齿动物，猴子，蝙蝠）或者人。预防通过避免传播途径。
皮肤或粘膜感染
部分导致复发性、慢性皮肤黏膜损伤的病毒
主要病症
流行情况
治疗
预防*
唇疱疹
疱疹性齿龈口腔炎
皮炎
角膜结膜炎
脑炎
阴道炎
新生儿弥漫性疾病
唇： 复发;
HSV-1感染估计占全球50岁以下人口的三分之二
疱疹性齿龈口腔炎 ：常发生在婴幼儿及儿童
阿昔洛韦、泛昔洛韦、伐昔洛韦、喷昔洛韦
为防止新生儿感染 ：治疗感染产妇；如果产妇有单纯疱疹病毒的复发史，在妊娠的第36周开始采用抑制性治疗；如果在分娩前有病灶或者前驱症状应该立即进行剖宫产
人乳头状瘤病毒
全球性分布
较普遍且常复发
冷冻疗法，激光，手术切除，干扰素(可能用于生殖器)，鬼臼碱(生殖器)，咪喹莫特
针对与癌症和生殖器疣最相关的多达9种人乳头瘤病毒(HPV)亚型的HPV疫苗
避孕套提供部分保护
*还建议采取非特异性预防措施（例如，常规卫生措施、使用适当的个人防护设备和安全性行为）。
单纯疱疹病毒感染 和 人乳头状瘤病毒 是通过人与人的接触进行传播。
一些病毒可导致皮肤或者黏膜反复损害，并且导致慢性化。
多系统疾病
部分累积多系统的病毒感染
主要病症
分布和流行
治疗
预防*
柯萨奇病毒
急性发热性呼吸道疾病（儿童）
瘫痪
发烧皮疹
因类型而异
多数人均有感染
在温带气候的温暖月份和热带地区全年，以及在儿童中传染性增加
人与人之间通过粪口途径传播
无
无
埃可病毒†和高编号肠道病毒
发烧皮疹
瘫痪性疾病
同柯萨奇病毒
无
无
巨细胞病毒
先天畸形（巨细胞包涵体病）
肝炎（巨细胞病毒性单核细胞增多症）
在免疫功能低下患者（包括晚期HIV患者）：视网膜炎、胃肠道疾病、中枢神经系统疾病、肺炎
全球
先天性感染
通常发生于免疫低下患者
更昔洛韦、缬更昔洛韦、磷酸膦甲酸钠、西多福韦，有时需使用免疫球蛋白（例如，肺炎器官移植受者）
更昔洛韦，缬更昔洛韦，膦甲酸钠，来特莫韦
*还建议采取非特异性预防措施（例如，适当的卫生、洗手和使用适当的个人防护设备）。
†埃可病毒10、21、22与28型已被重新分类而不再使用。最新发现的肠道病毒被分为68型-72型。
肠病毒，包括柯萨奇病毒及埃可病毒，可导致多系统的综合征，正如巨细胞病毒 感染。
肠道病毒的传播通常是通过直接接触呼吸道分泌物或粪便。
非特异性发热性疾病
部分引起非特异性急性发热性疾病的病毒
主要病症
分布
治疗*
预防†
科罗拉多蜱热病毒（Colti病毒）
科罗拉多蜱热，伴白细胞减少和血小板减少
流行于美国西部加拿大
无
无
黄病毒属（部分）
蚊媒；婴儿在子宫内感染导致小头畸形的先天性感染；吉兰-巴雷综合征
非洲、亚洲、美洲和太平洋岛屿
无
预防蚊虫叮咬的注意事项
减少性传播的预防措施：在危险时期和怀孕期间避免性行为或使用避孕套
筛查含病毒的血液和血液制品
白蛉热病毒（部分）
腹地病毒(HRTV)
蜱传；美国中西部和东部
无
无
白蛉热
流行于地中海、巴尔干、中东、巴基斯坦、印度、中国、东非、巴拿马与巴西
无
无
非洲、埃及、沙特阿拉伯、也门
无
家畜疫苗
人类疫苗尚在研制中
正粘病毒
波旁病毒
蜱传；美国中西部和南部
无
无
正布尼亚病毒
奥罗普切
蚊虫和蠓虫传播；南美洲；中美洲、加勒比地区
无
预防蚊虫叮咬的措施
*治疗通常是支持治疗
†还建议采取非特异性预防措施（例如，避免传播途径、常规卫生措施、使用适当的个人防护装备、筛查用于移植的骨髓）。
某些病毒会引起非特异性症状，包括发热、不适、头痛和肌痛。通常通过节肢动物作为载体传播。 （参见虫媒病毒、沙粒病毒、丝状病毒感染。）
裂谷热通常通过接触受感染动物的血液、体液或组织传播，主要是牛、绵羊、山羊、水牛和骆驼等牲畜。传播也可以通过被感染的蚊子叮咬（参见疾病控制与预防中心：裂谷热传播）。裂谷热极少进展为眼部疾病、脑膜脑炎或出血型（死亡率50%）。
参考文献
1.World Health Organization (WHO).Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).Accessed December 11, 2024.
2.U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).SARS Basics Fact Sheet.Accessed December 11, 2024.
3.World Health Organization (WHO).Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV).Accessed December 11, 2024.
4.World Health Organization (WHO).Coronavirus disease (COVID-19).Accessed December 11, 2024.