具有肺毒性的物质
病症
药物或物质*
阿司匹林、beta阻滞剂（如噻吗洛尔）、可卡因、双嘧达莫、氢化可的松（阿司匹林敏感哮喘患者很少使用）、白介素-2、哌甲酯、呋喃妥因、鱼精蛋白、柳氮磺胺吡啶、长春花碱（合用丝裂霉素）
机化性肺炎
胺碘酮，博来霉素，检查点抑制剂，可卡因，环磷酰胺，甲氨蝶呤，米诺环素，丝裂霉素，青霉胺，柳氮磺胺吡啶，四环素
硫唑嘌呤加巯基嘌呤，白消安，氟西汀，甲氨蝶呤，放射线
间质性肺炎或纤维化
两性霉素B，博来霉素，白消安，卡马西平，检查点抑制剂，苯丁酸氮芥，可卡因，环磷酰胺，苯妥英钠，氟卡尼，海洛因，美法仑，甲氨蝶呤，哌甲酯，矿物油（通过慢性微吸），呋喃妥因，亚硝脲，甲基苄肼，硅酮（皮下注射），妥卡尼，长春花碱（合用丝裂霉素）
非心源性肺水肿
β-肾上腺素能受体激动剂（如利托君、特布他林）、氯二氮卓、可卡因、阿糖胞苷、碘化油（静脉注射及慢性微量误吸）、吉西他滨、海洛因、氢氯噻嗪、美沙酮、丝裂霉素、吩噻嗪类药物、鱼精蛋白、柳氮磺胺吡啶、宫缩抑制剂（如特布他林）、三环类抗抑郁药、肿瘤坏死因子、长春花生物碱（与丝裂霉素合用）。
肺实质出血
抗凝药，硫唑嘌呤加6-巯基嘌呤，可卡因，矿物油，呋喃妥因，放射线
胺碘酮，抗凝药，博来霉素，溴隐亭，白消安，检查点抑制剂、粒细胞－巨噬细胞集落刺激因子，白细胞介素-2，甲氨蝶呤，丝裂霉素，呋喃妥因，对氨基水杨酸，甲基苄肼，放射线，抑制宫缩药物(如特布他林)
胺碘酮、两性霉素B、博莱霉素、卡马西平、免疫检查点抑制剂、可卡因、苯妥英、乙胺丁醇、依托泊苷、粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子、异烟肼、甲氨蝶呤、米诺环素、丝裂霉素、呋喃妥因、对氨基水杨酸、丙卡巴肼、放射治疗、磺胺嘧啶、磺胺类药物、四环素、曲唑酮。
肺血管病
食欲抑制剂（如 芬氟拉明，芬特明），白消安，可卡因，海洛因，哌甲酯，亚硝脲
Yavordios S, Beltramo G, Freppel R, et al.Diffuse lung diseases ascribed to drugs: a nationwide observational study over 37 years using the French Pharmacovigilance Database. Eur Respir J 2025;65(2):2400756.doi:10.1183/13993003.00756-2024
* 有关具有肺毒性的药物综合列表，请参阅药物诱导性呼吸道疾病网站。