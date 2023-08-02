胸腔积液通常分为

漏出

渗出

积液的分类基于液体的实验室特征（请参见表 渗出性胸腔积液的判定标准)。无论单侧或双侧，漏出液通常不需要过多的检查即可治疗，而渗出液需明确病因。胸腔积液的原因有很多（>50）（见表胸腔积液的一些病因）。

漏出性胸腔积液是由体循环静水压增高和血浆胶体渗透压降低引起。心衰是最常见的病因，其次是肝硬化 腹水和肾病综合征引起的低白蛋白血症。

渗出性胸腔积液是因局部病变使胸膜毛细血管通透性增加致液体、蛋白、细胞和其他血清成分渗出。 原因多样，最常见的是肺炎、恶性肿瘤、肺栓塞、病毒感染和结核。

黄甲综合征（yellow nail syndrome）是一种少见疾病，引起慢性渗出性胸腔积液、淋巴水肿和营养不良性黄甲，这些都由淋巴引流受损造成。

表格 诊断渗出性胸腔积液标准 表格

乳糜性胸腔积液（乳糜胸）由外伤或肿瘤（最常为淋巴瘤）破坏胸导管引起，为牛奶样白色液体，甘油三酯水平高。乳糜性胸腔积液亦可由上腔静脉综合征引起。

乳糜样胸腔积液（胆固醇或假乳糜性）类似乳糜性胸腔积液，但甘油三酯含量低，胆固醇含量高。目前认为此种胸腔积液是由于长期的胸腔积液中红细胞和中性粒细胞裂解释放胆固醇，而胸膜增厚致吸收受阻所致。最常见的原因是类风湿性胸膜炎和慢性结核病。

血胸是胸膜腔中血性液体积聚（胸水血细胞比容>50%外周血细胞比容），病因为创伤，少数情况下是凝血功能异常，或者是大血管破裂，例如主动脉或者肺动脉破裂。

脓胸是胸腔积脓。它可并发于肺炎、开胸术、脓肿（肺、肝或膈下）、穿通伤继发感染。自溃性脓胸是指脓胸扩散至软组织引起胸壁感染并向外引流。

陷闭肺（trapped lung）是脓胸或肿瘤导致胸膜纤维化后，肺被包裹。因为肺不能膨胀，胸膜腔负压增加，使壁层胸膜毛细血管液体漏出增加。积液性质介于漏出液和渗出液之间，即其生化值在Light标准截断值的15%以内（见表 鉴别渗出性胸腔积液的标准）。

医源性胸腔积液可因胃管移位或放置错误而进入气道，或中心静脉导管导致上腔静脉穿孔，使经胃管注入或经静脉导管滴注的液体进入胸膜腔。

表格 胸腔积液的一些病因* 表格

不明原因的胸腔积液多由隐匿的肺栓塞、结核或恶性肿瘤引起 (1)。即使经过广泛研究，某些积液的病因仍不清楚（也称为非特异性胸膜炎）；许多积液被认为是由病毒感染引起的。