观察患者走路，但前提是没有因负重而加重或复杂化的严重损伤。

检查踝关节是否有畸形，肿胀，皮肤变色，肌肉萎缩和对称性。 检查小腿肌肉是否萎缩。

如何检查脚踝 视频

在第一网状空间的顶部和脚的侧面检查轻触觉。 在足前部触诊足背动脉，在内踝后触诊胫后动脉。

轻轻感觉足踝温度，并检查细微的肿胀。与未受影响的对侧进行比较非常有帮助。触诊骨骼和主要韧带上的压痛。仅触诊骨骼，然后只触诊韧带，可以帮助区分骨骼和韧带损伤。

横向触诊包括外踝顶端，腓骨和三条外侧韧带：前距腓骨，后距腓骨和腓指骨。由于踝关节反转损伤会使腓骨近端骨折，需触诊腓骨近端。第5跖骨基部也需要触诊。

足骨和踝骨

如果踝关节肿胀严重并且在踝部受伤后呈卵形，触诊距骨的穹窿。

一般情况下，触诊包括内踝顶部，胫骨，舟骨和内三角韧带复合体。

被动运动范围检查，包括背屈，跖屈，外翻（同时固定足跟），和内翻（通过将足跟向内旋转）。主动运动范围检查，包括背屈，跖屈和外翻。

受伤后，如果患者症状允许，可进行韧带和肌腱损伤的刺激试验。 踝关节扭伤后的不稳定性，特别是侧向扭伤后的不稳定性，可用前抽屉试验来评估。对于这个测试，检查人员用一只手稳定病人的小腿，将另一只手放在病人的足下，盖住足跟，并向前拉足跟。 如果韧带完整无损，前方应力不应有松弛。为了检查跟腱需完成汤普森试验。对于这个试验，检查者在患者俯卧时挤压小腿肌肉。在完成这一试验时，如果没有正常的跖屈表明完全或功能明显的撕裂。