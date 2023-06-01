如何进行踝关节穿刺术

绝对禁忌证

预期进针部位皮肤或深层组织感染

如果可能，应使用备用的、未受感染的穿刺点。然而，急性发炎的关节通常是温暖、触痛和红斑，类似于关节外感染，使其很难找到未受累的穿刺部位。可以做超声检查；尽管周围有红斑，但关节积液的可视化可以增强进行关节穿刺术的决定。注意：如果强烈怀疑感染性关节炎，无论是否有红斑或超声检查结果如何，都应进行关节穿刺术，因为绝不能漏诊关节感染。

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