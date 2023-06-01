如何进行踝关节穿刺术

踝关节穿刺术是用针穿刺胫距关节以抽出滑液的过程。 描述了前内侧方法。
踝关节穿刺术的适应症
踝关节穿刺术的禁忌症
绝对禁忌证
预期进针部位皮肤或深层组织感染
如果可能，应使用备用的、未受感染的穿刺点。然而，急性发炎的关节通常是温暖、触痛和红斑，类似于关节外感染，使其很难找到未受累的穿刺部位。可以做超声检查；尽管周围有红斑，但关节积液的可视化可以增强进行关节穿刺术的决定。注意：如果强烈怀疑感染性关节炎，无论是否有红斑或超声检查结果如何，都应进行关节穿刺术，因为绝不能漏诊关节感染。
相对禁忌证
严重出血素质，可能需要在关节穿刺术前纠正；常规治疗性抗凝不是禁忌症，尤其是在怀疑感染时
易受医源性感染的假体关节；人工关节穿刺术一般应由骨科医生完成
踝关节穿刺术的并发症
并发症少见，包括
感染
肌腱、神经或血管损伤（创伤性开口）
踝关节穿刺术的设备
消毒液（如氯己定、聚维酮碘、异丙醇）、无菌纱布和手套
非无菌垫
局部麻醉剂（例如，1% 利多卡因）、25 至 30 号针头、3 至 5 毫升注射器
对于关节抽吸，使用 25 至 38 毫米（1 至 1 1/2 英寸）的 20 号针头和 10 毫升注射器
用于收集实验室测试液体（例如，细胞计数、晶体、培养物）的合适容器
对于关节内治疗性注射，含有皮质类固醇（例如，曲安奈德 20-30 毫克或醋酸甲泼尼龙 40 毫克）和/或长效麻醉剂（例如，0.25% 布比卡因）的注射器和有助于更换注射器的22至25号针头和止血钳
踝关节穿刺术的其他注意事项
必须采用无菌技术来防止关节间隙和吸入的滑液受到微生物污染。
踝关节穿刺术的相关解剖学
进针点位于内踝前方和胫前肌腱外侧之间，内踝前方的空腔上方。
踝关节穿刺术
从胫距关节中抽出滑液。 患者的脚在休息位呈轻微跖屈状态。从内踝前方和胫骨前肌腱外侧进针。
踝关节穿刺术的定位
将患者仰卧在担架上，膝盖弯曲，脚稍微跖屈，使脚底搁在床上。
踝关节穿刺术的分步描述
触诊踝关节的前内侧，以确定内踝和胫骨前肌腱。 穿刺部位是该肌腱和内踝前缘之间的空隙。让患者背屈脚踝，使肌腱易于看到和触诊。如果需要，用皮肤标记笔或凹痕标记穿刺部位（清洁皮肤之前）。
将脚放在垫子上。 用洗必泰或聚维酮碘等皮肤清洁剂准备该区域，然后用酒精擦拭剂去除清洁剂。
使用 25 号针头在进针部位注射一团局部麻醉剂。 然后沿着关节穿刺针的预期轨迹（约 2 至 3 厘米）注入更多麻醉剂，但不要进入关节间隙。 等待 2 分钟以使麻醉效果发生。
使用 10 毫升注射器上的 20 号针头抽吸关节。将针头垂直于皮肤、在内踝和胫骨前肌腱之间插入。将针头向后引导到关节腔，并在前进时轻轻回拉柱塞。进入关节腔后，滑液将流入注射器。
如果针头碰到骨头，撤回到皮肤表面，然后以不同的角度重新定向。
排出关节中的所有液体。
如果要注射关节内药物（例如麻醉剂、皮质类固醇），请在取出滑液注射器时保持针头不动（如果可用，使用止血钳）并用含药物注射器更换。如果针头一直留在关节腔，就不会对药物注射产生阻力。
注射皮质类固醇后，通过全范围活动关节，使药物分布在整个关节中。
检查液体中的血液和脂肪。将滑液转移到采集管和其他运输介质中进行滑液分析。
使用粘性绷带或无菌敷料。
踝关节穿刺术术后护理
冰敷、抬高和口服非甾体抗炎药 (NSAID) 可能有助于缓解疼痛。
如果已给予关节内麻醉，则应规定限制关节活动 4 至 8 小时。负重关节，如踝关节或膝关节，在麻醉后可能特别容易受伤。
如果已给予关节内皮质类固醇，关节应休息约 24 至 48 小时。如果手术后有疼痛，可以使用脚踝支具。
如果患者在手术后 12 小时以上出现红斑、疼痛和/或肿胀加重，则应检查关节是否有可能的感染。
踝关节穿刺术的警示和常见错误
在继续之前，留出足够的时间让局部麻醉生效。
在关节穿刺前仔细确保最佳定位。
为避免损伤滑膜和关节软骨，不要抵抗阻力推进针头，一旦开始排出滑液，不要移动针头。
如果必须重新定位针尖，请先将其回撤至皮肤表面，然后 重定向；当针头嵌入组织时，不要尝试改变插入角度。
踝关节穿刺术的提示和技巧
如果没有明显的大量积液，建议做超声检查。
另请注意，发热、触痛和发红可能会覆盖急性发炎的关节，类似于关节外感染。
当试图将感染性关节炎与上覆结构的感染区分开来时（a 关节穿刺术禁忌症)，感染性关节炎更有可能出现以下情况：
关节积液
周围关节疼痛和关节囊压痛
温和的被动运动和主动关节运动都会引起疼痛
检查流体时，请考虑以下事项：
外伤性开口的关节积血往往是不均匀的血性并易于凝结。