距骨结节后外侧骨折往往会在跟腱止点的前方产生触痛。滑囊炎与骨折的区别在于其肿胀和发热相继出现在跟腱并且疼痛主要局限于软组织。此外,使用拇指和食指在跟腱的前方按压会导致疼痛。鉴别诊断包括有症状的三角骨(一种副小骨)以及拇长屈肌腱病bian1)。

Radiographs are taken to rule out fracture and to reveal erosive calcaneal changes characteristic of chronic rheumatoid arthritis, gout, or other systemic rheumatic diseases.MRI 有助于区分距骨后突骨折和三角籽骨综合征。