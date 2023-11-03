跟腱前滑囊炎是跟腱后滑囊的炎症，位于跟腱与跟骨连接处的前方(深)。诊断主要依赖于临床。治疗方法包括局部注射。
(参见足和踝部疾病概述。）
足跟滑囊炎
正常情况下，跟腱和跟骨之间只有一个滑膜囊。该滑囊可能会发炎，肿胀和疼痛，导致跟腱前滑囊炎。
滑囊炎是由于摩擦/刺激、创伤(例如，由坚硬或不合脚的鞋子引起)或炎症性关节炎引起的（例如类风湿关节炎、痛风）。偶尔，重度炎症也可导致跟骨侵蚀。
跟腱前滑囊炎的症状和体征
创伤或痛风引起的滑囊炎的症状和体征迅速进展；那些由其他系统疾病引起的疾病则逐渐发展 （例如，类风湿性关节炎）。疼痛、肿胀，以及脚跟的发热很常见，多为穿鞋与行走困难有关。滑囊会有触痛。肿胀起初局限于跟腱深部，但随后向内外侧扩展。
跟腱前滑囊炎的诊断
临床评估和X线
距骨结节后外侧骨折往往会在跟腱止点的前方产生触痛。滑囊炎与骨折的区别在于其肿胀和发热相继出现在跟腱并且疼痛主要局限于软组织。此外，使用拇指和食指在跟腱的前方按压会导致疼痛。鉴别诊断包括有症状的三角骨（一种副小骨）以及拇长屈肌腱病bian1）。
Radiographs are taken to rule out fracture and to reveal erosive calcaneal changes characteristic of chronic rheumatoid arthritis, gout, or other systemic rheumatic diseases.MRI 有助于区分距骨后突骨折和三角籽骨综合征。
诊断参考文献
1.McAlister JE, Urooj U: Os Trigonum Syndrome. Clin Podiatr Med Surg 38(2):279-290, 2021.doi:10.1016/j.cpm.2020.12.011
跟腱前滑囊炎的治疗
填充/保护该区域，露背鞋
滑囊内注射可溶性皮质类固醇激素和麻醉药物
皮质类固醇/麻醉剂注射，非甾体抗炎药（NSAIDs）以及温热或冷敷可能对滑囊炎患者有效。必须确保仅注射入滑膜囊而不是肌腱，因为肌腱注射会引起肌腱弱化或撕裂，使之易于撕裂（见使用皮质类固醇注射剂的注意事项）。