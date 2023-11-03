查体与电生理检查

有时行MRI

轻叩或触诊胫后神经在内踝下侧受压或损伤的部位，常引发远端的麻刺感（Tinel征）。

虽然电诊断测试的假阴性结果有些普遍，但阳性病史加上支持性生理结果和阳性电诊断结果使得跗管综合征的诊断极有可能。

足跟和足弓疼痛持续> 6个月强烈提示胫神经足底远端卡压压迫。当神经区域有肿胀时，应明确是否存在其他原因。MRI有助于确定跗管内的任何占位性病变。

如何检查足部 视频