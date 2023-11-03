跗管综合征是指疼痛沿着胫后神经分布扩展，常为神经在跗管内受压的结果。
胫后神经在踝的平面穿过纤维骨隧道并分成内侧与外侧足底神经。跗管综合征是指神经在此纤维骨管内受压，但这一术语已被宽泛地用于不同原因引起的胫后神经痛。足功能异常引起的踝关节屈肌腱滑膜炎、炎性关节炎（如类风湿关节炎）、纤维化、神经节囊肿、畸形和踝关节静脉淤积水肿都是诱发因素。甲状腺功能减退患者亦可因为周围神经黏蛋白沉积产生类似跗管综合征的症状。
(参见 足和踝部疾病概述。）
Photo courtesy of James C.Connors, DPM.
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踝管综合症的症状和体征
在踝管综合征患者中，疼痛（偶尔有烧灼gan和刺痛）通常发生在外踝后，有时发生在足底内侧足跟，并可能沿足底表面延伸至脚趾。尽管站立行走时疼痛可加重，但是当休息时出现疼痛提示了疾病进展，将有助于区分于足底筋膜炎。
踝管综合症的诊断
查体与电生理检查
有时行MRI
轻叩或触诊胫后神经在内踝下侧受压或损伤的部位，常引发远端的麻刺感（Tinel征）。
虽然电诊断测试的假阴性结果有些普遍，但阳性病史加上支持性生理结果和阳性电诊断结果使得跗管综合征的诊断极有可能。
足跟和足弓疼痛持续> 6个月强烈提示胫神经足底远端卡压压迫。当神经区域有肿胀时，应明确是否存在其他原因。MRI有助于确定跗管内的任何占位性病变。
踝管综合症的治疗
支具或矫正器应用于足内翻、糖皮质激素注射、手术或综合治疗
在踝管综合征患者中，将脚固定于中立位或轻微倒置状态，抬高脚跟或佩戴支撑脚或矫正器以保持脚部倒置，这样可以减少神经紧张。
非甾体类抗炎药 (NSAIDs)可在最初使用，并可能缓解一些症状。如果病因是炎症或纤维化，不溶性皮质类固醇/麻醉剂混合液的局部浸润可能有效（见使用皮质类固醇注射剂的注意事项）。
手术减压可以缓解可疑的纤维骨质压迫伴顽固症状。