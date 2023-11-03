公认的足底筋膜炎的原因包括跟腱和足底筋膜的缩短或挛缩。危险因素包括久坐的生活方式、需要长时间坐位的职业、高弓或平足和长期穿高跟鞋。该病常见于跑步运动员和舞蹈工作者，也可见于那些需要长时间站立或行走于硬路面的职业人员。

可能与足底筋膜炎相关的疾病是 肥胖, 类风湿关节炎, 反应性关节炎, 银屑病关节炎， 和 其他脊柱关节病。多次局部注射皮质类固醇激素，引起筋膜的退行性变和跟下脂肪垫的萎缩症状。