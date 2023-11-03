足底筋膜炎是指在足底筋膜和跟骨接合处的疼痛（足跟起止点病），伴或不伴足底筋膜内侧缘的疼痛。诊断往往是依靠临床。治疗包括小腿肌肉和足底软组织的拉伸练习、夜用支具固定，使用矫正器，和有适当楦跟高度的鞋。
(参见 足和踝部疾病概述。）
足底筋膜疼痛综合征被称为足底筋膜炎；然而，由于通常没有炎症，因此足底筋膜病更正确。此外还可称为跟骨起止点痛或跟骨骨刺综合征（尽管跟骨上可能并无骨刺）。病变包括筋膜急、慢性的过度牵拉或撕裂、筋膜附着点的退性行变。
足底筋膜炎的病因学
足底筋膜炎的症状和体征
足底筋膜炎的特征是足跟底部的疼痛，特别是在早晨第一次出现时;疼痛通常会在5到10分钟内消退，傍晚时可重新加剧。当休息一段时间后足跟后受挤压时疼痛会加剧（即步态的推进相）。急性严重的足跟痛，尤其当伴有局部膨胀时可能提示急性筋膜撕裂。部分患者在行走时感到沿着足底内侧缘的烧灼样或黏着样疼痛。
足底筋膜炎的诊断
踝背伸时足跟受压反复疼痛
在足部背屈时用拇指压迫足底筋膜和跟骨接合处，如可引发疼痛，则该诊断可确立。患者亦可出现沿着足底筋膜内侧缘的疼痛。如果症状不明显，X线片上显示跟骨骨刺可支持诊断；但X线片上未见到骨刺并不能排除该诊断，见到骨刺并非一定是足底筋膜病症状产生的原因。 另一较少见的情况是跟骨骨刺在X线片上表现不典型，呈绒毛样新生骨形成，这种情况常提示脊柱关节病（例如强直性脊柱炎、反应性关节炎）。如怀疑急性筋膜撕裂，应行MRI检查。
其他导致足跟痛的疾病可与足底筋膜炎相混淆：
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足底筋膜炎的治疗
固定、拉伸、足垫或支具
为减轻张力与疼痛，病人可以小步行走，但应避免赤脚走路。诸如慢跑等对足跟有冲击作用的活动应尽量避免。最有效的足底筋膜炎治疗方法包括使用鞋内鞋跟缓冲和足弓支撑，配合跟腱拉伸练习以及在患者睡眠时拉伸跟腱和足底筋膜的夜间夹板。预制或定制的足部矫形器还可以减轻患者行走时的筋膜张力和症状。
其他治疗包括运动改善、非甾体类抗炎药 (NSAIDs)、减肥、冰敷按摩以及注射皮质类固醇激素。然而，由于皮质类固醇注射可诱发足底筋膜破裂，许多临床医生限制这些注射（见使用皮质类固醇注射剂的注意事项）。
对于顽固性病例，在手术干预前应考虑物理治疗和石膏固定。对于顽固类型的足底筋膜炎，可以尝试体外脉冲激活疗法（EPAT），其中使用手持式施用器在局部传送低频脉冲波。脉冲压力波是一种安全、无创的技术，被认为可以刺激新陈代谢和促进血液循环，从而有助于受损组织的再生和加速愈合(1)。
治疗参考文献
1.Auersperg V, Trieb K: Extracorporeal shock wave therapy: an update.EFORT Open Rev.5(10):584-592, 2020.doi: 10.1302/2058-5241.5.190067
关键点
足底筋膜炎包括一组可以引起足底筋膜疼痛的综合征。
各种生活方式和疾病通过缩短小腿肌肉和足底筋膜从而增加患病风险。
负重时足跟底部疼痛加剧，特别是长时间都穿着高跟鞋。
大足趾背屈时足跟压力增加导致疼痛从而可以明确诊断。
首先使用鞋内后跟缓冲、足弓支撑、跟腱拉伸练习和夜间佩戴夹板装置进行治疗。